Kam vyrazit o víkendu na Pardubicku? Vyberou si všichni. Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

Vinný košt a festival chutí se koná v sobotu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Vinný košt a festival chutí

Kdy: 20. dubna

Kde: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Proč přijít: Na Pernštýnském náměstí v Pardubicích se v sobotu uskuteční degustační festival Vinný košt & festival chutí. Akce se koná od 11.00 do 22.00. Připraveny jsou ochutnávky vína, gastronomické pochoutky a hudební program.

Špitání v Mázhausu

Kdy: v těchto dnech

Kde: Mázhaus, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V galerii Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích vystavuje své obrazy Veronika Nirnbergová. Výstavní projekt Špitání nebo pracovně také Příběhy míst představuje soubor realistických maleb. Tvoří ho více než 35 obrazů zachycujících místa, která jsou malířce blízká především svými příběhy, které ji s místy pojí. Výstava potrvá do 5. května a je přístupná zdarma. Galerie Mázhaus je otevřená denně kromě pondělí od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00.

Špitání se nese Pernštýnským náměstím. Je to kronika mého života, říká autorka

Rudolfův pohár

Kdy: do 21. dubna

Kde: Kladruby nad Labem

Za kolik: v sobotu 200 Kč/100 Kč

Proč přijít: Mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár se jedou do neděle v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Ve čtvrtek, v pátek a v neděli mají diváci vstup na závody zdarma. Vstupné se platí jen v sobotu, kdy se jede atraktivní vozatajský maraton. Základní vstupné v tento den činí 200 Kč a snížené (děti od 6 let, studenti, senioři nad 65 let) 100 Kč. Rodinné vstupné je 450 Kč. Závody začínají v 8 hodin ráno.

Na maraton do Kladrub se chystají světová esa. Diváci uvidí třicet čtyřspřeží

Hvězdy swingu

Kdy: 21. dubna

Kde: Evangelický kostel, Pardubice

Za kolik: 448 Kč

Proč přijít: V neděli od 18.30 v pardubickém Evangelickém kostele v Pardubicích zazní koncert Hvězdy swingu s 10členným Swing Bandem PSO, který vás provede největšími hity nejenom swingové hudby (Glenn Miller, D. Ellington, G.Gershwin, L. Armstrong, I. Berlin, K. Běhounek).

Historické jízdy v Pardubicích

Kdy: 21. dubna

Kde: Pardubice

Proč přijít: Obyvatelé Pardubic i turisté, kteří přijíždějí do města, si budou moci užít neobvyklých projížděk po městě. Do ulic se vrátí trolejbusy a autobusy, které by věkem měly spíše patřit do technického muzea. V neděli 21. dubna odpoledne (od 13 do 18 hodin) si Dopravní podnik města Pardubic historickými jízdami v trase linky 1 připomene 70. výročí provozu trolejbusů na Slovany. Cestující se mohou svézt trolejbusem Škoda 8 Tr. V historických vozidlech platí všechny druhy časových jízdenek. Nelze přijímat platby elektronickou peněženkou a bankovní kartou. Přímo ve vozidle je možné u řidiče nebo průvodčího zakoupit celodenní jízdenku na historické spoje v ceně 30 korun.

V Pardubicích se znovu vrátí do provozu historické trolejbusy a autobusy

Emma a Jordan

Kdy: 20. dubna

Kde: Žlutý pes, Pardubice

Proč přijít: Dne 20. dubna zahrají v klubu Žlutý pes v Pardubicích koncert Emma Smetana a Jordan Haj. Česko, Francie, Izrael. Tři domovy a tři zásadní hudební vlivy na tvorbu Emmy a Jordana. Hudebníků, skladatelů a dvojnásobných rodičů, kteří vystupují sólo i dohromady. Jejich duety By Now, No Fire a Lost And Found zaujaly miliony posluchačů i diváků, za videoklipy byli opakovaně nominováni na Cenu Anděl. Cena od 350 Kč.

Tipy od sousedů

Ze Svitavska

Víkendové tipy na Svitavsku: Za hudbou, na besedu nebo blešák

Z Rychnovska

Kam o víkendu? Na Kosteleckou pouť, módní přehlídku, šmajdy i za trofejemi

Z Chrudimska

Kam vyrazit o víkendu na Chrudimsku? Podívejte se na naše tipy

Z Hradecka

Kam o víkendu na Hradecku? Do archeoparku, Hradcem na bruslích či na Majáles