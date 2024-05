Kam vyrazit o víkendu za zábavou v Pardubicích a v okolí? Podívejte se na tipy naší redakce.

Vydejte se v sobotu 4. května na muzejní ornitologickou vycházku nazvanou Vítání ptačího zpěvu, která vede pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Začíná v sedm hodin ráno u brány Zámku Pardubice. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

PARDUBICKO

Don Juan se vrací z války

Kdy: 4. května od 19.00

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Východočeské divadlo v Pardubicích zve v sobotu na premiéru hry rakouského dramatika a prozaika maďarského původu Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války. Autor ji napsal roku 1936, nedlouho před svou tragickou smrtí. V Pardubicích ji inscenoval jeden z předních českých režisérů a dramatiků, současný umělecký šéf Švandova divadla na Smíchově Martin Františák, šlo o jeho první spolupráci se pardubickým souborem. Sobotní premiérový večer doprovodí vernisáž výstavy koláží pardubického výtvarníka Martina Doška. Představení začne v 19 hodin a vstupenka stojí od 350 Kč.

Premiéra v Pardubicích: Don Juan se v divadle vydává hledat svou první lásku

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: 4. května od 7.00

Kde: sraz před bránou Zámku Pardubice

Východočeské muzeum zve na vycházku pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Těšit se můžete na pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Sraz je v 7 hodin před bránou Zámku Pardubice. Vstup je zdarma.

Pro dobrou věc v Pardubicích

Kdy: program vrcholí 3. května

Kde: náměstí Republiky, Pardubice

Bubliny, únikovka, koncerty a podpora neziskových organizací.

Jen Tak Fest v Pardubicích

Kdy: 3. května od 17.00

Kde: U Toulavé pípy, Pardubice

V pátek 3. 5. před lodí Otava u restaurace U Toulavé pípy v Pardubicích se koná Jen Tak Fest. Organizátoři připravili program plný hudby, umění, dobrého jídla a pit. Budou dva koncerty, výstava uměleckých děl a večer zakončí tradiční Jen Tak hraní, na které si můžete donést vlastní nástroj a zahrát cokoliv jen budete chtít. Vstup na akci je zdarma.

Kunětická hora v květnu

Kdy: denně kromě pondělí

Kde: Kunětická hora, Ráby

Za kolik: vstupné na základní okruh - dospělí (od 25 do 64 let) 180 Kč; mládež (od 18 do 24 let) 140 Kč; děti (od 6 do 17 let) 50 Kč

Proč přijít: Hrad Kunětická hora je v květnu otevřený od úterý až neděle od 9.30 - 17.30 hodin. Nejčastěji navštěvovaným je základní okruh Hradní palác s věží, ale je možné vybírat i z výběrových okruhů Dušan Jurkovič, básník dřeva a Kaple.

Lesk varhan a žesťů

Kdy: 4. května

Kde: kostel sv. Jakuba Většího, Přelouč

Koncert varhaníka Ireneusze Wyrwy a žesťového kvinteta Komorní filharmonie Pardubice (Michal Chmelař – trubka, Martin Maroul – trubka, Marie Kosová - lesní roh, Martin Chmelař – pozoun, Jakub Chmelař – tuba). Přeloučské varhany Abrahama Starcka z Lokte (1659–1709) patří k těm nejstarším a nejvzácnějším barokním varhanám v republice. Přestože nástroj v současnosti čeká na potřebnou generální rekonstrukci, je chloubou regionu. Ireneusz Wyrwa se narodil v roce 1975 v polském městě Bochnia. Na varhany začal hrát na Státní střední škole Fryderyka Chopina v Krakově. V roce 1999 pak absolvoval Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích s vyznamenáním. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů u věhlasných umělců (Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Lorenzo Ghielmi, Martin Haselböck, André Isoir, Ton Koopman a další), získal 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Felikse Nowowiejského v Poznani. Je aktivní jako organizátor hudebního života a odborníkem na historickou i současnou stavbu varhan. Žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice vzniklo v roce 2013. Doménou souboru jsou především koncerty pro děti, se kterými několik let objížděl Pardubický kraj. Žesťové kvinteto má v repertoáru skladby barokních mistrů, soudobých skladatelů a také řadu skladeb populárních.

Zahraj si Pardubice

Kdy: denně kromě pondělí

Kde: Zámek, Pardubice

Děti i dospělé pobaví interaktivní výstava Zahraj si Pardubice na pardubickém zámku. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. „Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do škamen některé z nových škol. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand," zve na novou výstavu Východočeské muzeum. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírky muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava potrvá do září příštího roku a otevřená je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné

Pernštejnská truhla

Kdy: 5. května od 13.00

Kde: Zámek Pardubice

Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 20. století. Do současnosti se zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla vzhledem ke svým rozměrům sklípek opustit. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a podzemními chodbami přes několikeré masivní dubové dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky. Dnes je to jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře zámku. V roce 2018 se podařilo dokončit její konzervaci. V neděli 5. května se koná prohlídka, kapacita je omezena na 10 osob. Vstupné 180 Kč/plné, 90 Kč/snížené (žáci, studenti, senioři).