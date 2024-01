Kam vyrazit na začátku roku 2024 v Pardubickém kraji? Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

Víkend se ponese ve znamení svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, tímto dnem končí křesťanské Vánoce. Na víkend se chystá nejen tradiční koledování, ale také tříkrálové koncerty a plesy. | Foto: Hana Svatošová

PARDUBICKO

Výstava Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: Vstupné leden: všední den dospělí 150 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 400 Kč; víkend dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 550 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září do 7. ledna na valech pardubického zámku. Výstava Světla vyprávějí je otevřená do 7. ledna, a to denně od 16 do 21 hodin.

VIDEO: Světla vyprávějí v Pardubicích

Cumulus imperio

Kdy: do 4. února

Kde: Mázhaus, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Výstavu obrazů pardubického výtvarníka Jakuba Seidla s názvem Cumulus imperio můžete navštívit od 2. ledna do 4. února v galerii Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Výstavu tvoří obrazy kreslené technikou digitální ilustrace. Autor představuje svou lásku k arbitrárním prvkům ve světě (např. mrakům) a také lásku ke svému vlastnímu tvořivému proces. Galerie je otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin.

Tříkrálový koncert

Kdy: 7. ledna

Kde: kostel svatého Bartoloměje, Pardubice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V rámci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Pardubice, se v neděli 7. ledna od 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích uskuteční tradiční Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením profesora Jiřího Kuchválka.

Výstava betlémů

Kdy: do 7. ledna

Kde: Knihovní centrum U Vokolků, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V Literárním muzeu Knihovního centra U Vokolků na Příhrádku v Pardubicích můžete ještě do 7. ledna zhlédnout unikátní výstavu betlémů známé řezbářky a malířky Jarmily Haldové. K vidění jsou betlémy ze dřeva, papírové, krabicové, ale třeba i jeden kaktusářský. Vstupné je zdarma. Literární muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Putování za dárky

Kdy: do 7. ledna

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Víte, jaké vánoční dárky dostávaly děti dříve? Přijďte to zjistit na vánoční stezku, kterou připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích. Stezka vás provede zámeckým parkánem a končí na velkém nádvoří. Poslední šanci putovat za dárky máte s dětmi o víkendu.

ORLICKO

Novoroční koncert: Hudba Hradní stráže a Policie České republiky

Kdy: sobota 6. ledna od 19.00

Kde: Kulturní centrum Lanškroun

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Srdečně vás všechny zveme na Novoroční koncert, na kterém vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie České republiky, velký dechový orchestr, který už více než šedesát let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale také v zahraničí.

Tříkrálový koncert

Kdy: neděle 7. ledna od 17.00

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tříkrálovém koncertu se představí hudební klenoty naší školy. Symfonický orchestr Decapoda a soubor bicích nástrojů Co-Bo-Drums.

CHRUDIMSKO

Tříkrálová sbírka

Kdy: sobota 6. ledna od 8.00

Kde: Luže

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tříkrálová sbírka ve městě Luže. Sraz koledníků v 8.00 ve Volnočasovém centru. Akci pořádá Oblastní charita Pardubice.

21. společenský Tříkrálový ples

Kdy: sobota 6. ledna od 20.00

Kde: Kulturní klub, Skuteč

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Společenský ples, živá taneční hudba, předtančení, bohatá tombola, vstup již od 19.40.

SVITAVSKO

Živý betlém a tříkrálová koleda

Kdy: sobota 6. ledna od 9.00

Kde: Polička

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Farnost Polička chystá živý obraz příchodu do Betléma, vystoupí desítky postav tradičních i neokoukaných, poklonit se přijde i tříkrálový průvod v čele se Třemi králi na koních. Na Palackého náměstí chystáme stánek s drobným občerstvením, příležitost se zahřát u punče a popovídat.

Tříkrálový ples

Kdy: sobota 6. ledna od 20.00

Kde: Sokolovna, Dolní Újezd

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Římskokatolická farnost Dolní Újezd, KDU-ČSL Dolní a Horní Újezd Vás zvou na Tříkrálový ples. Těšit se můžete na taneční orchestr Combo 2 a bohatou tombolu.

