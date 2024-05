Pardubicko

Hradubický běh

Kdy: 11. května od 9.00

Kde: start Pardubice/Hradec Králové

Proč přijít: Lidé z Pardubic a z Hradce Králové již 18. rokem závodí, kdo dříve doběhne do Čeperky, která je na půl cesty z obou měst. Další Hradubický běh startuje v sobotu 11. května 2024 v 9 hodin. Start zazní v obou městech současně a účastníci se setkají v polovině celkové trasy v Čeperce, kde je čeká vyhodnocení a přátelské popovídání při občerstvení. Start je v Pardubicích Poděbradská ulice – v blízkosti zastávky MHD Poděbradská, v Hradci Králové Lipky – zastávka MHD Lipky. Registrovat se lze na stránkách závodu www.ph7.cz nebo přímo na místě. Délka trati je 10 kilometrů.

Odkaz na akci

Beer&Wine festival

Kdy: 10. až 12. května

Kde: Palác, Pardubice

Proč přijít: Festival ve společnosti dobrého jídla, pití a zábavy. Během všech tří festivalových dnů bude na pódiu probíhat bohatý program, nebude chybět tradiční cimbálovka, znalci piva a vína či stanoviště pro děti.

Odkaz na fb událost

Festival pěveckých sborů

Kdy: 11. května

Kde: Husův sbor, Pardubice

Proč přijít: Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk letos organizuje již sedmnáctý ročník festivalu pěveckých sborů, který původně vznikl jako jarní přehlídka sborových těles působících v Pardubicích a blízkém okolí. Festival se v současné době zdaleka nezaměřuje jen na tělesa pardubická, ale má přesah do celého kraje i východočeského regionu. Ústředním motivem letošního Festivalu je Rok české hudby, což je zejména oslava 200 let od narození zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. Koncert začíná v sobotu v 17 hodin.

Zdroj: archiv pořadatele

Kolem s kolem: za historií Pardubicka

Kdy: 11. května 8.30

Kde: sraz na nádvoří zámku, Pardubice

Proč přijít: Východočeské muzeum navazuje na cyklistickou tradici regionu a pořádá první cyklovýlet za památkami Pardubicka. Začneme zlehka: vypravíme se do nejstarší svatyně ve městě, kostela sv. Jiljí v Pardubičkách. Poté navštívíme působiště vlasteneckého kněze Františka Václava Devotyho v Mikulovicích, odkud vyrazíme do zámeckého parku v Medlešicích. Zvlněnou krajinu a krásné výhledy na Pardubice si užijeme při stoupání ke kostelu sv. Václava v Jezbořicích, založenému v polovině 11. století. Následně přes malebný Barchov sjedeme do Starých Čívic, kde u zámku náš výlet skončí. Průvodcem vám bude milovník cyklovýletů Jan Ivanega, historik Východočeského muzea. Trasa: cca 34 km (trasa je koncipována tak, aby se z libovolného bodu dalo snadno odpojit a sjet do Pardubic). Sraz je v sobotu 8.30 na nádvoří zámku v Parudbicích. V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná.

Odkaz na akci

Cyklisté se mohou vydat za památnými kostely na Pardubicku

Eliška a jiné královny

Kdy: 12. května od 10.00

Kde: Automatické mlýny (infocentrum), Pardubice

Proč přijít: Loutková pohádka je vhodná pro děti od 3 let a trvá 45 minut. Je inspirovaná velkými ženami české historie. Vstupenka stojí 180 Kč.

Odkaz na akci

Tajný kryt

Kdy: 12. května od 13.00

Kde: Zámek Pardubice

Proč přijít: Vydejte se s rodiči do tajného krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu! V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. Na vlastní oči uvidíte, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu. V krytu je celoročně teplota mezi 12 až 15°C, nezapomeňte tedy na přiměřené oblečení. Vstupné: 120/60 Kč.

Podrobnosti o akci

Historické jízdy 2024

Kdy: neděle od 13.00

Kde: Pardubice

Poř přijít: Od neděle 21. dubna až do konce října 2024 bude každé tři týdny v provozu některý z historických autobusů a trolejbusů, v nichž si cestující mohou zavzpomínat na vybrané události z historie Dopravního podniku a městské hromadné dopravy v Pardubicích. Při první květnové jízdě si připomeneme událost 12. května 2024 - otevření točny Sluneční (1994).

Podrobnosti o akci

Tipy od sousedů