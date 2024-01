Kam vyrazit za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

Plesová sezona je v plném proudu. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Pekařova žena a Intimní rizika na veřejných místech

Kdy: 12. a 13. ledna

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 290 Kč

Proč přijít: V pátek od 19 hodin můžete ve Východočeském divadle Pardubice navštívit muzikálovou komedii Pekařova žena. Komediální sondu do života obyčejných lidí na francouzském venkově vloni zhlédlo 10 057 diváků a stala se nejnavštěvovanějším představením pardubického divadla loňské sezony. V sobotu večer patří hlavní divadelní scéna inscenaci Intimní rizika na veřejných místech. S vtipem nahlížené příběhy šesti poslav, které se hledají ve světlech velkoměsta, posloužily i jako předloha k oceňovanému filmu Zbloudilá srdce slavného režiséra Alana Resnaise. V Pardubicích můžete tyto příběhy prožít v sobotu od 18 hodin.

Cirkus bude!

Kdy: 13. ledna od 15.00

Kde: Občanská záložna, Přelouč

Za kolik: 220 Kč

Proč přijít: Akrobaté, fakír, kouzelník, žongléři, klauni. Ty všechny uvidíte během představení Cirkus bude, které se koná v sobotu od 15 hodin v Občanské záložně v Přelouči. Vstupné činí 220 Kč a vstupenky se prodávají na místě před začátkem představení.

Plesy v Holicích

Kdy: 12. ledna

Kde: Holice

Za kolik: 250 Kč/300 Kč

Proč přijít: Plesová sezona začala. V Holicích si mohou milovníci tance a zábavy v pátek dokonce vybírat, kam se vypraví zábavou. V Základní umělecké škole Karla Malicha se od 19 hodin koná IV. Florbalový ples, vstupné je 300 Kč. Účastníci se mohou těšit na hudbu a tanec, ale také na soutěže s florbalovou tematikou, například se bude střílet na bránu. V holickém klubu Maxim se taktéž v pátek večer uskuteční tradiční Hasičský ples s tombolou a fotokoutkem, vstupné 250 Kč.

Dobytí severního pólu

Kdy: 12. ledna

Kde: zámek, Zdechovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadelní spolek HRRR zve v pátek do Zdechovic na Přeloučsku na představení populární hry z repertoáru Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Severské drama začne v 19 hodin ve společenském sále v zámeckém areálu.

ORLICKO

Dny otevřených dveří na PSŠ Letohrad 2024

Kdy: od pátku 12. ledna do soboty 13. ledna

Kde: PSŠ Letohrad

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhý návštěvní víkend v tomto školním roce, kdy jsou dveře naší školy otevřené široké veřejnosti a zejména zájemcům o studium. Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá, s čím pracujeme, a popovídejte si s našimi studenty i vyučujícími. Budeme se na vás těšit na obou našich pracovištích - SŠ na Komenského ulici a SOU na Ústecké.

Kecičky a písničky

Kdy: neděle 14. ledna od 19.00

Kde: Kulturní centrum Česká Třebová

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Rodinný TALKSHOWRECITÁL Richard Krajčo a Karin Krajčo Babinská o tom, “jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak” míří za vámi. Povídání, vyprávění, zábava, akustická kytara, kopák, písně kapely Kryštof, smích, dobrá nálada a možná i nějaké to překvapení a tanečky.

Městský ples

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Dům kultury, Letohrad

Za kolik: 550 Kč (na stání)

Proč přijít: V sobotu večer se koná Městský ples v Letohradě. Zahraje kapela Lucky Band, moderátorem večera bude Pavel Cejnar a hlavní hudební hvědou zpěvák Dalibor Janda. Uskuteční se také barmanská show a připraven bude fotokoutek.

CHRUDIMSKO

Hasičský ples

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Otradov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Otradov Vás srdečně zve na Dětský karneval, který se koná v sobotu dne 13. ledna 2024 v místním sále na Barrandově od 14:00 hodin. Od 20:00 hodin bude zahájen Hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje Simona Černa a Stanislav Černý. Součástí programu bude předtančení. Můžete se těšit na moravská vína a skvělou tombolu.

Nedělní běh na podhůře

Kdy: neděle 14. ledna od 10.00

Kde: Rozhledna Bára

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První letošní víkendový běh na Podhůře. Bude připravena trasa na 1 - 1,5 hodiny. „Jestli jsi byl s námi minule, tak trasu už znáš, jen se poběží obráceným směrem. Nemusíš se bát, že bys běh nezvládnul. Tempo se vždy přizpůsobí," zvou organizátoři běhu.

SVITAVSKO

Křišťálové mísy a světelný jazyk

Kdy: neděle 14. ledna od 16.00

Kde: Spirit studio Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nastupujeme do své síly a tvoříme krásu v sobě, která se promítne v kolektivním vědomí. Otevírají se v nás portály a tvoje jedinečnost je v nejčistší energii. A tak přijmi pozvání na meditaci s hlubinnou terapií křišťálových mís a světelného jazyka, kde najdeš sám (sama) sebe v nekonečné niterní harmonii. Spirit studio v Litomyšli zve v neděli odpoledne na meditaci s terapií.

Hasičský ples

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: Vendolí

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Pořadatelé zvou na tradiční hasičský ples, koná se v sále kulturního domu ve Vendolí. K tanci a poslechu zahraje kapela HOT STRINGS . Vstupné 180 Kč . Začátek je ve 20.00. Tombola a bohaté občerstvení zajištěno.