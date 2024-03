O víkendu 1. a 2. června se na pardubickém letišti uskuteční již dvaatřicátý ročník Aviatické pouti, akce pro celou rodinu. Po celý víkend bude pro všechny příchozí připravený pestrý letecký i pozemní program s celou řadou zajímavých aktivit pro děti i dospělé. Příznivci historie jistě ocení dobový polní tábor britské RAF z období druhé světové války.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lada Součková

„V našem programu se již od počátku v roce 1991 snažíme připomínat leteckou historii. V dřívějších létech Aviatickou pouť navštěvovali i četní čeští piloti bojující za druhé světové války v řadách britské RAF. Bohužel čas nejde zastavit a dnes již mezi námi není žádný z těchto hrdinů, chybí nám jejich moudré vyprávění, ale na jejich odkaz nezapomínáme. Naštěstí je řada nadšenců, kteří v dobových uniformách důstojně připomínají jejich památku a zároveň dnešní generaci přibližují historii, dobové uniformy a tehdejší dobové postupy. My jsme rádi, že právě takoví lidé jsou pravidelnou součástí Aviatických poutí a stejně tak tomu bude i letos,“ říká Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.

„Hlavním středobodem pozemní ukázky klubů vojenské historie se stane dobový polní letecký tábor RAF. Budeme se moci v myslích přenést někam do Anglie první poloviny čtyřicátých let. Ale nejen to, nadšenci v dobových uniformách jsou vždy i velmi ochotní odpovídat na nejrůznější dotazy a ze zkušeností víme, že návštěvníci toho rádi využívají. Nadšenci předvedou i dobový předletový brífink. Vidět při takové akci piloty i řídící důstojníky na vlastní oči představuje vskutku nevšední zážitek. K dobovému táboru patří pochopitelně i letadla, a tak vedle dobových uniforem, vozidel, výzbroje a vybavení uvidí návštěvníci i několik letadel s takzvanými Pavími oky. Tak se slangově říká britským výsostným znakům. Staticky vystavená letadla budou součástí dobového tábora. Uvidíme, kolik jich přiletí, ale již teď máme potvrzené, že z plzeňského sdružení stroje Classic Trainers přiletí North American AT6C Harvard Mk.2 a dvouplošník Boeing B 75N1 Kaydet,“ dodává Jan Rudzinskyj.

Aviatická pouť je tradiční celodenní program pro celou rodinu. V sobotu i v neděli je připraven i pestrý pozemní program s řadou prezentací a aktivitami pro děti i dospělé. Samotný letový program bude trvat přes pět hodin. Další informace a aktuality k programu najdou náštěvníci na webových stránkách oblíbené akce.

(Tisková zpráva)

