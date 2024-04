PARDUBICKO

Zahájení sezony pozorovatelny v Mikulovicích

Kdy: 27. a 28. dubna

Kde: Mikulovice u Pardubic

Prohlídky kompletně vybavené pozorovatelny civilní obrany v Mikulovicích budou v sobotu 27. dubna a v neděli 28. dubna probíhat s dobově oblečeným průvodcem. Ten vás poutavě seznámí nejen s pozorovatelnou, ale i s dějinami Civilní obrany a Československé lidové armády a jejich činností při případném jaderném útoku. V areálu bude ke zhlédnutí i výstavka vývoje plynových masek a radiostanic. V sobotu u příležitosti zahájení sezony se uskuteční také výstava vojenské a bezpečnostní techniky. Dále zde bude stánek novodobé civilní ochrany (Rescue Info) a soutěže pro děti. Ty se mohou těšit i na příbytek čarodějnice Vendulky a ježidědka. V sobotu program trvá do 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 14 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Polabinské čarodějnice

Kdy: 28. dubna

Kde: u mostu Pavla Wonky, Pardubice

Někde se filipojakubské ohně rozsvítí již o tomto víkendu, například v neděli u mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Od 17 hodin budou probíhat soutěže pro děti, v 18 hodin vzplane oheň s čarodějnicí.

Chystáte se na pálení čarodějnic? Víme, kam se v Pardubicích vydat

Město Jiřího Tomana a zmizelá synagoga

Kdy: od 26. dubna

Kde: Pardubice

Dvě fotografické výstavy pod širým nebem připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích. V zámecké Open Air galerii Parkán je k vidění výstava Jiří Toman: Město, která připomíná 100 let od narození významného českého fotografa, ilustrátora a výtvarníka. Velkoformátové fotografie v parkánu zámku odhalí jeho dosud nezveřejněné snímky Pardubic. Výstava potrvá až do dubna 2025.

Na „kulatém rohu" na konci třídy Míru u Masarykova náměstí pak můžete zhlédnout výstavu Zmizelé Pardubice: Synagoga, která představí stavbu, jejíž osud byl zpečetěn v roce 1958. Výstava potrvá do října 2024.

Vstup na obě výstavy je zdarma.

Začínají unikátní výstavy. Odhalí i dosud nezveřejněné snímky Pardubic

Zábavné odpoledne ve Chvojenci

Kdy: 27. dubna

Kde: Chvojenec

Svazek obcí Loučná spojuje již řadu let třináct obcí na Pardubicku. Obce si pomáhají v pracovních aktivitách, ale jejich obyvatelé se také potkávají na různých sportovních a společenských akcích. Jednou z nich je soutěžní pětiboj, který se tentokrát uskuteční v sobotu 27. dubna ve sportovním areálu ve Chvojenci. Své síly poměří týmy deseti obcí. Zábavné odpoledne začne ve 14 hodin vystoupením pro děti herce Václava Upíra Krejčího. Pak už se ke slovu dostanou soutěžní týmy, které poměří síly v pětiboji. Diváci se mohou po 17. hodině těšit na známé hity od Freddieho Mercuryho a skupiny Queen v podání zpěváka Jaroslava Břeského, zazpívat si můžete známé české hity se zpěvákem Františkem ČermákemProgram potrvá až do večera. Zazní písně legendární skupiny Queen a k vidění bude barmanská show.

Zástupci obcí se utkají v pětiboji. Disciplíny jsou do poslední chvíle tajné

Projekce hokejového finále

Kdy: 26. dubna

Kde: Pardubice

Jediný krok chybí hokejistům pardubického Dynama k zisku titulu. Letošní finálová série je spojená také s promítáním zápasů na velkoplošné projekci na Pernštýnském náměstí. Ani šestý duel nebude výjimkou. V pátek v 17 hodin. Kromě samotného přenosu se můžete těšit na soutěže, na místě bude také moderátor Jirka Vondra.

Oslava titulu Dynama? Promítání na Pernštýnském náměstí bude!

Nové farmářské trhy

Kdy: 27. dubna

Kde: třída Míru, Pardubice

Trhy se v sobotu 27. dubna ponesou ve znamení květin. Organizátoři slibují téměř 25 prodejních stánků, které nabídnou také maso, vejce, pečivo, zeleninu, bylinky, mléčné výrobky a další sortiment. Najdete je na třídě Míru u památníku Jana Kašpara, od 8.00 do 12.00 hodin. Připraven je i program pro děti.

Pardubice mají nové farmářské trhy na třídě Míru. První budou ve znamení květin

Tip na procházku v Pardubicích

Kdy: kdykoliv

Kde: louka pod Zámkem Pardubice

Cestu na pardubický zámek od tohoto týdne zdobí socha koně v nadživotní velikosti. Stojí na louce mezi Příhrádkem a zámeckými valy. Téměř třímetrová ocelová socha od renomovaného umělce Michala Gabriela tu zůstane minimálně rok. Fotografie z instalace sochy a anketu, ve které můžete vyjádřit svůj názor na toto umělecké dílo, najdete ZDE.

