Soutěžní přehlídka nejlepších divadelních komedií začíná v pondělí 22. ledna ve Východočeském divadle Pardubice (VČD). Diváci mohou během Grand festivalu smíchu navštívit sedm nejlepších komedií, které vybrala dramaturgyně Jana Uherová. Akce se tak vrací do svého tradičního termínu na přelomu ledna a února. Loni se kvůli obavám z toho, aby ho nenarušila covidová pandemie jako v předchozích letech, konal festival až v dubnu.

Fifty. Soutěžní představení Dejvického divadla bylo v Pardubicích vyprodané za dvě minuty. | Foto: Dejvické divadlo

„Do soutěžního klání o hlavní festivalovou cenu – titul Komedie roku 2023 – se letos zapojí tři původní české hry, dvě adaptace humoristických knižních předloh a dvě klasické, lety prověřené komedie,“ vysvětlila Uherová s tím, že vybírala ze zhruba čtyřicítky inscenací, která na svých cestách po republice viděla.

Soutěžní komedie bude tradičně hodnotit odborná a studentská porota, své hlasy odevzdají i sami diváci. „V odborné porotě zasednou recenzentka Jana Paterová, kritička a pedagožka Radmila Hrdinová, dramaturgyně festivalů pro děti a mládež Karola Štěpánová, dramaturg Jiří Janků, kritik Jan Kerbr a překladatel Michal Zahálka. Studentskou porotu tvoří trojice dívek – studentka režie na JAMU Anna Řehůřková, studentka dramatické výchovy na DAMU Barbora Lohniská a Kristýna Mlatečková, studentka Ateliéru grafického designu na Scholastice v Praze,“ uvedla dramaturgyně festivalu.

Výsledky festivalu budou tradičně vyhlášeny v pondělí 29. ledna během závěrečného Galavečera smíchu, který v posunutém přímém přenosu odvysílá Česká televize. „Vedle ústřední ceny Komedie roku 2023 budou předány Ceny odborné a studentské poroty, Cena diváků a Ceny za nejlepší herecké výkony a také za nejlepší režii. Udělena bude i speciální Cena Genia smíchu, která je oceněním za mimořádný přínos v herectví, režii či jiné oblasti divadelnictví komediálního žánru v posledních letech. Její laureát získá mimo jiné plastiku z dílny renomovaného sochaře Petra Nováka,“ sdělil mluvčí pardubického divadla Radek Smetana.

Slavnostním večerem diváky provede herec, scenárista a stand-up komik Petr Vydra a členka hereckého souboru VČD Eliška Jechová.

A jaké komedie budou soutěžit o přízeň diváků i porotců? Deník připravil jejich podrobný přehled i s komentářem dramaturgyně Jany Uherové.

FIFTY

(Dejvické divadlo, režie Petr Zelenka, pondělí 22. ledna)

„Když už se jedem podívat na komedii do Dejvického divadla, tak se nám málokdy stane, že bychom se spletli. Petr Zelenka napsal hru o vážných věcech, ve které padesátník bilancuje svůj život. Jenže ten muž je starý cynik a z každé věci si dokáže udělat srandu a skvěle glosuje život. Jsem ráda, že máme letos na festivalu hodně současných her. Divák se tam může poznat a říct si – to je o mně! Zelenka napsal text přímo pro dejvické herce, dobře je zná a nejvíc se to potvrdilo na souhře s Ivanem Trojanem, který je v tom excelentní. Toto soutěžní představení bylo vyprodané za dvě minuty. Letos se ale fantasticky prodávala všechna představení.“

JÍDELNÍ VŮZ

(Činoherní studio Ústí nad Labem, režie David Šiktanc, úterý 23. ledna)

„Autorská komedie a osobní výpověď režiséra Davida Šiktance, ke které ho inspirovaly každodenní jízdy vlakem z Prahy do Ústí nad Labem. Ukazuje nám bizarní svět, kde dochází k zábavným, nebezpečným i dojemným situacím. Jídelní vůz je koktejl namíchaný z poznatků, které člověk může ve vlaku zažít. Je to taková hrabalovina.“

BLBEC K VEČEŘI

(Městské divadlo Kladno, režie Petr Mikeska, středa 24. ledna)

„To je jedna z mála klasických situačních komedií, která je zároveň skvělou konverzačkou. Naši diváci si ji mohou pamatovat z nastudování domácího souboru. Myslím, že to bude divácky oblíbený titul.“

TŘINÁCTKRÁT ZA SVĚDKA

(Slovácké divadlo Uherské Hradiště, režie Lukáš Kopecký, čtvrtek 25. ledna)

„Autorská inscenace, kterou dramaturg Jan Šotkovský napsal přímo pro uherskohradišťský soubor. Je tam asi padesát postav, které zvládne zahrát šest herců. Jedná se o vztahovou hru, v níž lidé hledají ideálního partnera.“

SEN ČAROVNÉ NOCI

(Divadlo Petra Bezruče Ostrava, režie Michal Hába, pátek 26. ledna)

„Po hodně dlouhé době se na festivalu objeví Divadlo Petra Bezruče, což mě velmi těší. Sen čarovné noci napsal William Shakespeare jako komedii, ale v dnešním světě to tak málokdy působí. U Bezručů je to docela černá komedie s drsným humorem, která možná i někoho pobouří.“

PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD

(Východočeské divadlo Pardubice, režie Miroslav Hanuš, sobota 27. ledna)

„Měli jsme na výběr mezi Panem Kaplanem a Fantastickým divadlem. Fantastické divadlo je divácky velmi zdařilé, ale nakonec jsme se rozhodli pro Kaplana, který je v dnešní době aktuální a kde jsou vtipy založeny na práci s češtinou.“

AMBERVILLE – PLYŠOVÍ GANGSTEŘI

(Divadlo v Dlouhé, režie Jan Jirků, neděle 28. ledna)

„Poprvé se na festivalu pokoušíme udělat rodinné představení pro rodiče s dětmi, proto také budeme hrát už od 17 hodin. Není to pohádka, je to spíš pro adolescenty, mělo by to pobavit i dospělé. Je to o plyšácích, kteří ale mají lidské vlastnosti a často ty nejstrašnější, jaké si umíme představit.“