PARDUBICKO

Den průvodců v Pardubicích

Kdy: 24. února

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu můžete poznat Pardubice s profesionálním průvodcem. Asociace průvodců ČR ve spolupráci s dalšími partnery zve všechny zájemce na bezplatné prohlídky při příležitosti Mezinárodního dne průvodců. Zde jsou některé z nabízených tras, na které není nutná přechozí rezervace místa: Historie Pardubic obecně – sraz účastníků ve 14.00 na náměstí Republiky před Zelenou bránou. Báje a pověsti spojené s Pardubicemi – sraz účastníků ve 14.30 na stejném místě. Pardubice po roce 1845 – sraz také ve 14.30 před Zelenou bránou a bez rezervace. Do sobotní akce se zapojí také Východočeské muzeum, Památník Zámeček, Institut Paměti národa, Státní okresní archiv a vzdělávací centrum Sféra.

Malá Pardubická

Kdy: 24. února

Kde: Ideon, Pardubice

Za kolik: veřejnost 100 Kč, děti do 15ti let zdarma

Proč přijít: V sobotu se v centru Ideon v Pardubicích koná desátý ročník Malé Pardubické. „Přijďte obdivovat modely letadel nebo s nimi dokonce soutěžit," zve Klub plastikových modelářů Pardubice, který akci pořádá. K vidění budou nejen letadla a vrtulníky, ale také bojová technika, závodní auta, lodě a další. Přejímka modelů začíná v 8 hodin, soutěže budou probíhat od 10 do 14 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno mezi 15. a 16. hodinou.

Andělské vojsko

Kdy: 24. února od 15.00

Kde: Knihovní centrum U Vokolků, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Knihovní centrum U Vokolků, které najdete na pardubickém Příhrádku, zve v sobotu od 15 hodin na komentovanou prohlídku výstavy Andělské vojsko. Obrazy, které prezentují barokní anděly v představách misionářů z horských oblastí Bolívie 17. a 18. století, představí ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová. Výstava v knihovním centru trvá do 5. března.

Premiéra: Kdo je tady ředitel?

Kdy: 24. února od 19.00

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 350 Kč

Proč přijít: Absurdní komedii Kdo je tady ředitel? uvede v sobotu od 19 hodin v premiéře Východočeské divadlo Pardubice. Škodolibá komedie o řediteli, kterého nikdo nikdy neviděl, je plná bizarních situací z prostředí, kde jsou peníze až na prvním místě. Jde o divadelní adaptaci úspěšného dánského filmu Larse von Triera z roku 2006. Divadlo komedii uvede také v neděli od 19 hodin.

ORLICKO

Obecní ples obce Orličky

Kdy: pátek 23. února od 20.00

Kde: Orličky

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu hraje kapela Tiger Swing. Bohatá tombola, slosovatelné vstupné.

Maškarní Candrbál

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Hostinec u Bobše, Černovír

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Je nám velkou ctí vás srdečně pozvat dne 24.2.2024 od 20:00 na již druhý ročník Maškarního Candrbálu, který pořádá spolek TJ Sokol Černovír z.s. v Hostinci u Bobše. Během večera nás bude provázet živá i reprodukovaná hudba, zábavné soutěže a bohatá tombola. Samozřejmě nebude chybět ani vyhlášení a ocenění nejlepší masky.

CHRUDIMSKO

Železný Kelt 2024

Kdy: sobota 24. února od 6.00

Kde: Země Keltů, Nasavrky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vydejte se s námi na orientační (ne)závod s historickým podtextem a příběhem laděným do mýtického a mystického ducha.

Rybářský ples

Kdy: pátek 23. února od 20.00

Kde: Sokolovna Luže

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu hraje Express. Předprodej v trafice Zavřel. Občerstvení zajištěno.

SVITAVSKO

Nakopněte svoji školu 2024

Kdy: neděle 25. února od 10.00

Kde: Zámecké návrší Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program festivalu je určen především učitelům a ředitelům základních škol či pracovníkům vzdělávacích organizací. Pro aktivní rodiče a zvídavé posluchače, kterým není budoucnost českého vzdělávání lhostejná, nabízí festival také pořady pro veřejnost.

Ecstatic Dance

Kdy: pátek 23. února od 17.00

Kde: Nadace Josefa Plívy Svitavy

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: Pokud jste nikdy netančili nebo máte obavy z nových věcí, nebojte se! Ecstatic Dance není jen o tanci, ale o svobodě vyjádření sebe sama. Zde není správné ani špatné, pouze vaše vlastní jedinečné taneční dobrodružství. Připravili jsme pro vás prostor, kde můžete být sami sebou a objevovat radost z pohybu bez omezení.

