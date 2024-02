Kam o volných dnech za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

PARDUBICKO

Benefiční hokejová show

Kdy: 2. března od 15.00

Kde: Enteria aréna, Pardubice

Za kolik: dospělí 170 Kč; děti do 10 let včetně 1 Kč; rodinné vstupné (2+2) 300 Kč

Proč přijít: Benefiční hokejová show se koná v sobotu od 15.00 v Enteria aréně Pardubice. Do Pardubic dorazí tým herce Martina Dejdara HC Olymp Praha s řadou zvučných jmen v sestavě. Na pardubické straně budou domácí sportovní celebrity, ale například i hasiči a záchranáři. Celý výtěžek z hokejové show bude věnován hendikepovaným dětem. Připraven je také doprovodný program a po skončení show proběhne autogramiáda.

55. Mezinárodní výstava minerálů

Kdy: 2. března

Kde: Ideon, Pardubice

Za kolik: základní vstupné 80 Kč, děti do 6 let zdarma; děti do 18 let a důchodci 40 Kč

Proč přijít: Prodejní a výměnná výstava minerálů, šperků a fosilií se koná v sobotu v centru Ideon v Pardubicích. Přihlášeno je přes sto vystavovatelů. Akce se koná od 8.30 do 16 hodin.

Nadchnout ilustrací

Kdy: 2. března od 14.00

Kde: Pardubice

Za kolik: vstupné do Domu U Jonáše - plné 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 200 Kč

Proč přijít: Gočárova galerie zve v sobotu od 14 hodin do Domu U Jonáše na rozloučení s výstavou Nadchnout ilustrací Renáty Fučíkové a studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Budou vyhlášeni vítězové doprovodné dětské výtvarné soutěže Malé velké ženy. Zveme vás k prohlídce vystavených prací soutěžících v prostorách edukační zóny.

Blázinec Boží

Kdy: 2. března od 19.00

Kde: Městské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 270 Kč

Proč přijít: Napínavý příběh vzestupu francouzského krále Jindřicha IV., kterého historici nazvou jedním z prvních humanistů, můžete sledovat v sobotu od 19 hodin v Městském divadle v Pardubicích. Hra Blázinec Boží vznikla na motivy románu Heinricha Manna Mládí krále Jindřicha IV. Hlavní roli francouzského monarchy ztvárňuje Ladislav Špiner, jeho ženu Margot Karolína Šafránková.

ORLICKO

Matýsek a jeho kamarádi

Kdy: neděle 3. března od 10.00

Kde: Zámek Lanškroun

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Vystoupení jedinečného českého břichomluvce a televizní celebrity Matýska, které všichni dobře znáte z Česko Slovensko má talent.

Víkendové deskohraní

Kdy: od pátku 1. března do neděle 3. března

Kde: Husova 146, Vysoké Mýto

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V naší herně se na Vás těší přes 3000 deskových her. Hry Vám rádi půjčíme, vysvětlíme, a případně si je s Vámi i zahrajeme. Hry, které zase neumíme my, se od Vás rádi naučíme.

CHRUDIMSKO

Ples hudebníků

Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: Fibichův sál, Chrudim

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: 17. ples hudebníků v Chrudimi, kam vás zvou ZUŠ Chrudim, Klub rodičů Chrudimská beseda. Pro enormní zájem o vstupenky na Ples hudebníků otevíráme od pondělí 12.2. také možnost zakoupit lístky na stání (150,- Kč).

Turnaj v prší

Kdy: sobota 2. března od 17.00

Kde: Kpt. Svatoně 138, Předhradí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme Vás na turnaj v prší 2.3.2024 každý účastník přinese hodnotnou cenu. Těšíme se na vaši návštěvu.

SVITAVSKO

Vernisáž výstavy Bedřich Smetana a Litomyšl

Kdy: sobota 2. března od 16.00

Kde: Jiráskova 9, Litomyšl

Za kolik: dle ceníku muzea

Proč přijít: Výstava představuje vztah Bedřicha Smetany k Litomyšli, dobu jeho narození, návraty do rodného města, připomínky narozenin, výstavy, pamětní desky, postavení Smetanova pomníku, Smetanova domu apod.

Fast Food Orchestra v Litomyšli

Kdy: pátek 1. března od 19.00

Kde: Kotelna - Music Club Litomyšl

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Přátelé, kamarádi, v únoru nám vychází nová, v pořadí již desátá deska. Její název Bistro Snů symbolizuje naši radost už roky vařit, kuchtit, připravovat a posléze rozvážet naše písničky po klubech a festivalech přímo k vašim uším. Moc se těšíme, až společně s vámi na devíti zastávkách oslavíme tuto jubilejní placku.