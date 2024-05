Vyprodává sály v Evropě i Americe. Teď klavírista Tomáš Kačo míří do Pardubic

Jeho příběh je ztělesnění amerického snu. Mladík z novovojičínského paneláku a s jedenácti sourozenci absolvoval konzervatoř, pražskou HAMU a nakonec i na proslulé Berklee College of Music v Bostonu. Žije v Los Angeles, vyprodává koncerty v Evropě i Americe. V červnu budou moci ocenit jeho umění opět i čeští diváci. Klavírista, skladatel a aranžér Tomáš Kačo totiž vyrazí do Česka na velké turné. Začne 2. června v Praze, 8. června zavítá i do Pardubic. Od 19 hodin zahraje v Sukově síni v Domu hudby.

Proslulý klavírista Tomáš Kačo zavítá při svém turné i do Pardubic. | Foto: se svolením pořadatele