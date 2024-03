Tři mladí herci pardubického divadla - Eliška Jechová, Karolína Šafránková a Štěpán Pospíšil - budou hosty diskusního pořadu Bez kostýmu. Co je baví a jaké divadlo mají nejraději?

Eliška Jechová a Karolína Šafránková. | Foto: Jiří Sejkora

Nejmladší herci souboru Východočeského divadla budou hosty letošního prvního dílu diskusního pořadu Bez kostýmu aneb Povídání z herecké šatny. Moderátorka pořadu, dramaturgyně Jana Uherová si v úterý 26. března na Malé scéně ve dvoře bude povídat s Eliškou Jechovou, Karolínou Šafránkovou a Štěpánem Pospíšilem. Představení začíná v 19 hodin, vstupenky stojí 150 Kč.

Karolína Šafránková je v angažmá Východočeského divadla čtvrtou sezónu, diváci si ji však už natolik oblíbili, že ji v anketě o nejpopulárnější pardubické herce roku 2023 vynesli až na bronzovou pozici. Eliška Jechová je v Pardubicích druhým rokem a Štěpán Pospíšil nastoupil na začátku této divadelní sezóny. „Tři herci, absolventi tří hereckých škol – Pražské konzervatoře, JAMU a DAMU, tři různé osudy. Budu se jich ptát na to, co je baví, jaké divadlo mají nejraději, jestli se naplnily jejich představy o prvním angažmá a jaké mají plány do budoucna,“ prozradila Jana Uherová.

Vedle trojice herců do pomyslného křesla pro hosta usedne také ještě mladá dramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková. „S Aničkou si budeme povídat, jak pracuje na aktuálním i výhledovém dramaturgickém plánu, respektive co to vlastně ty plány jsou a proč je máme mít. Jak vybírá texty, píše programy k inscenacím, pomáhá hledat nové herecké tváře i režisérské osobnosti. A když už budeme na Malé scéně ve dvoře, zaměříme se také na INprojekty, což je relativně nová divize dramaturgie – realizace současných her začínajícími režiséry. Společně s herci si ukážeme, jak vzniká taková mini inscenace. Do herecké dílny zkusíme zapojit i diváky, ale není třeba se bát – zapojí se jen ti, co budou chtít,“ dodala Jana Uherová.