PARDUBICKO

Letní kino u Památníku Zámeček

Kdy: 28. června od 21.30

Kde: Památník Zámeček, Průmyslová ulice, Pardubice

Proč přijít: Letošní červnové venkovní projekce u Památníku Zámeček v Pardubicích zakončí film Tmavomodrý svět, který vypráví příběh československých pilotů RAF za 2. světové války a za komunistického režimu. Projekce proběhne v pátek od 21.30 na louce u památníku, v případě velmi nepříznivého počasí se přesune do kinosálu Památníku Zámeček. Vstupné je dobrovolné, na místě budou k zakoupení nápoje.

Odkaz na akci

Pardubické letní kino u Wonkova mostu začne promítat 12. července. Program jeho provozovatelé zveřejní v nejbližších dnech.

Léto na Příhrádku

Kdy: od 28. června

Kde: Příhrádek, Pardubice

Proč přijtí: Každé úterý a pátek navečer opět oživí historické Pardubice kulturní festival Léto na Příhrádku, které pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. Během letních měsíců divákům nabídne 17 vystoupení různých hudebních žánrů, divadla a poezie. Malou změnou letos bude přesun pódia na druhou stranu budov Knihovního centra U Vokolků směrem do parku. Festival letos zahajují Strašidýlko z Příhrádku, což jsou děti z dramatického kroužku knihovny pod vedením herce Josefa Vrány. Představí se v pátek 28. června v 16.30. Pro dospělé a možná i trochu pamětníky bude od 18 hodin hrát pardubické divadlo Exil Odvrácenou stranu Měsíce od nejpopulárnějšího slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Vstupné na všechny akce je zdarma.

Odkaz na akci

Pardubické mýty a legendy

Kdy: 29. června od 15.00

Kde: sraz u Zelené brány, Pardubice

Proč přijít: Prohlídka vás provede uličkami historického centra Pardubic a odkryje vám mnohé bájné příběhy, které Pardubice provázejí. Jak Pardubice přišly ke svému znaku? Zač je v Pardubicích perník? Na tyto otázky vám poutavě pomůže najít odpovědi průvodce. Základní vstupn 130 Kč, zlevněné 60 Kč.

Odkaz na akci

Trolejbusem a autobusem na zmrzlinu

Kdy: 30. června

Kde: Pardubice (začátek na třídě Míru)

Proč přijít: Tradiční jízda na zmrzlinu v Pardubicích bude letos kvůli uzavírkám trochu jiná. Vyjede historický trolejbus PSHŽD v trase linky 4, přičemž v Polabinách bude přestup na autobus Karosa, jedoucí v trase Dubina - nám. Republiky - Polabiny - Rybitví (tradiční zastávka u zmrzliny) - Lázně Bohdaneč. Stejně tak zpět bude zajištěn přestup mezi autobusem a trolejbusem. Odjezdy trolejbusu z Dukly točny budou ve 14:40 a 16:40, autobus vyjede z Dubiny ve 14:42 a 16:42. Zpět z Bohdanče pojede autobus v 15:54 a 17:54.

Odkaz na akci

Zahraj si Pardubice

Kdy: denně kromě pondělí

Kde: Zámek, Pardubice

Proč přijít: Kam vzít děti za vysvědčení? Malé i velké zajisté pobaví interaktivní výstava Zahraj si Pardubice na pardubickém zámku. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do školních škamen. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu aviatika Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírek Východočeského muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava je otevřená každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné.

Odkaz na akci

Vernisáž výstavy Velký zlatý voči

Kdy: od 29. června

Kde: GAMPA, Automatické mlýny, Pardubice

Proč přijít: Od soboty bude v pardubické galerii GAMPA k vidění neobvyklý výtvarný projekt s názvem Velký zlatý voči. Bude mapovat pětatřicet let, kdy se uděluje Cena Jindřicha Chalupeckého. Letní program pak doplní komentované prohlídky i filmová promítání. Vernisáž je naplánovaná v sobotu na 15. hodinu.

close info Zdroj: se svolením GAMPA zoom_in

Více o tomto výtvarném projektu jsme psali ZDE.

Odkaz na akci

Koupaliště Cihelna otevře v pondělí

Kdy: od 1. července

Kde: Cihelna, Pardubice

Proč přijít: Koupaliště Cihelna v Pardubicích bude po rekonstrukci poprvé otevřeno v pondělí 1. července. Od pondělí si tak můžete vybrat, zda chcete v Pardubicích vyrazit na Cihelnu nebo na Letní pláž do Aquacentra. Cihelna bude otevřená po celé prázdniny každý den od 9 do 19 hodin. Další informace a ceník najdete ZDE.

Kam za koupáním na Pardubicku?