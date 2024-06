Kam o víkendu vyrazit za zábavou a poučením na Pardubicku a v okolí? Podívejte se na redakční tipy.

Na pardubickém závodišti se o víkendu koná Prima Fresh festival. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Prima Fresh festival

Fresh festival na závodišti

Kdy: 22. a 23. června

Kde: dostihové závodiště, Pardubice

Proč přijít: V sobotu a v neděli se na pardubickém dostihovém závodišti koná Prima Fresh festival. Do Pardubic doveze gurmánské zážitky a legendární kuchaře v čele se Zdeňkem Pohlreichem, Veronikou Besky a Mirkou van Gils Slavíkovou. V sobotu večer se mohou návštěvníci těšit také na koncert Anny K. V sobotu bude program probíhat od 10 do 20 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin. V sobotu bude festival spojený s dostihovým mítinkem a druhou kvalifikací na 134. Velkou pardubickou. Vstupné na místě: jeden den 150 Kč, děti do 15 let zdarma.

Zdroj: se svolením pořadatele

Dostihový mítink

Kdy: 22. a 23. června

Kde: dostihové závodiště, Pardubice

Proč přijít: V sobotu 22. června se na pardubickém závodišti koná další z letošních dostihových mítinků. Na programu je celkem devět dostihů, z toho hned tři v nejvyšších kategoriích. Vrcholem bude Pohár Slavia pojišťovny, který se poběží jako druhá kvalifikace na 134. Velkou pardubickou. Startovní listiny jsou velmi dobře obsazeny, v samotné kvalifikaci poběží jedenáct koní s mnoha „koňskými hvězdami“. Dostihový den je spojen s gastrofestivalem Prima Fresh festival. Na obě akce platí jedna vstupenka. První z dostihů startuje už v 10.30 hodin.

Zdroj: se svolením pořadatele

Vlak dobývá hrad Rychmburk

Kdy: sobota 22. června

Kde: nádraží, Pardubice

Proč přijít: Jízda historického motoráčku na trase Pardubice - Chrudim - Žďárec u Skutče - Skuteč - Předhradí, na který navazuje spoj z Předhradí do Ždárce a s přestávkou ve Skutči zpět do Předhradí. Na hrad Rychmburk v obci Předhradí je to pěšky asi 1200 metrů. Po předložení jízdenky z tohoto vlaku sleva na vstupném na hrad. Podrobnosti a jízdní řády na webu spolku a FB. V případě nepříznivého počasí bude jezdit ze zastávky do Předhradí autobus.

Oslavy fotbalu v Bořicích. Místní se utkají se slavnými tvářemi z Arabela teamu

Noční pochod Putování za Libuší

Kdy: sobota 22. června

Kde: Památník Zámeček, Pardubice

Proč přijít: Tradiční noční pochod Putování za Libuší se uskuteční i letos. Vydejte se z Pardubic do Ležáků, uctěte oběti heydrichiády na Pardubicku a připomeňte si posledního přesun radisty Jiřího Tolara Potůčka v roce 1942. Na výběr jsou dvě trasy – 33kilometrová a 50kilometrová. Registrace u Památníku Zámeček v Pardubicích v sobotu od 22 hodin, začátek pochodu o půlnoci. V době od 22 do 24 hodin bude možné zdarma navštívit expozici památníku.

Zdroj: se svolením pořadatele

III. Modelářská aviatická pouť: RC model show a open air koncert

Kdy: sobota 22. června

Kde: Modelpark pod hradem, Němčice

Proč přijít: V sobotu se v Němčicích uskuteční třetí ročník Modelářské aviatické pouti. Uvidíte rádiem řízené modely letadel různých druhů a velikostí, ultralehká letadla, historická vozidla. Pro děti bude připravena soutěž házedel, šlapací letadla, skákací hrad, rc simulátor. V případě hezkého počasí start horkovzdušného balónu. Den zakončí večerní open air hudební produkce.

Zdroj: Se svolením pořadatele

Den GG vol. 2

Kdy: neděle 23. června

Kde: Gočárova galerie, Automatické mlýny Pardubice

Proč přijít: Oslavy prvního výročí zahájení provozu Gočárovy galerie v Automatických mlýnech se uskuteční v neděli od 14 hodin, kdy se otevře nová edukační zóna. Je věnována osobnosti a dílu architekta Josefa Gočára, autora budovy Automatických mlýnů. Je určena k objevování i odpočinku. Další program: 15:30 komentovaná prohlídka GG Zevnitř: Gabriela Těthalová, Apokatastasis; 16:00 komentovaná prohlídka Postprizma; 18:00 koncert Designo auditivo: koncert Polina Katschenka; 19:30 koncert David Dorůžka & Piotr Wyleżoł Quartet.

Kabinet obrů

Kdy: neděle 23. června od 10.00

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Proč přijít: Rodinné divadelní představení. Tři příběhy o „obrech“. Obři nejsou jen velcí kolohnáti, kteří nevědí, kam šlapou, ale mohou se skrývat v nejmenším jednotlivci, v jeho obří odvaze.

Barevný víkend ve Sféře

Kdy: sobota 22. a neděle 23. června

Kde: Vzdělávací centrum Sféra, Automatické mlýny, Pardubice

Proč přijít: Barvy, barvičky. A co takhle váš první vlastnoručně ušitý saténový šperk?

Historické jízdy 2024

Kdy: neděle 23. června od 15.00

Kde: Pardubice

Proč projít: V neděli bude v Pardubicích v provozu některý z historických autobusů a trolejbusů, v nichž si cestující mohou zavzpomínat na vybrané události z historie Dopravního podniku a městské hromadné dopravy v Pardubicích. Tentokrát oslavíme 30 let provozu MHD na nadjezdu u závodiště.

