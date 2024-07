PARDUBICKO

Festival Léto na Příhrádku: My dva trio

Kdy: červenec a srpen

Kde: Příhrádek, Pardubice

Proč přijít: Každé úterý a pátek navečer se v historickém centru Pardubic koná kulturní festival Léto na Příhrádku, který pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. Během července a srpna divákům nabídne mnoho vystoupení různých hudebních žánrů, divadla a poezie. Malou změnou letošního pátého ročníku bude přesun pódia na druhou stranu budov Knihovního centra U Vokolků (na Příhrádku) směrem do parku. V pátek 5. července od 18 hodin zahraje folk-rocková skupina My dva trio. Vstup na všechny akce festivalu Léto na Příhrádku je zdarma.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Mezinárodní festival pěveckých sborů

Kde: Pardubice, Sezemice

Kdy: od 3. do 8. července

Odkaz na akci

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Koncert kapely -123 minut

Kdy: 5. července od 20.00

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Pivní pohoda

Kde: Masarykovo náměstí, Přelouč

Kdy: 6. července od 12.00

Odkaz na akci

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Západy slunce na Zelené bráně

Kde: Zelená brána, Pardubice

Kdy: pátek a sobota

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Motoráčkem do Slatiňan

Kdy: 5. července

Kde: nádraží, Pardubice

75. narozeniny motorového vozu. Rosické železniční muzeum zve na výlet do Slatiňan. Ve Slatiňanech se svezete po koleji, kam se normálně vlakem nepodíváte, a to až k vratům bývalého cukrovaru. Focení bude nejen povoleno, ale i žádoucí. Odjezdy z Pardubic a další informace najdete ZDE.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Zahraj si Pardubice

Kdy: denně kromě pondělí

Kde: Zámek, Pardubice

Malé i velké pobaví interaktivní výstava Zahraj si Pardubice na pardubickém zámku. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do školních škamen. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu aviatika Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírek Východočeského muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava je otevřená každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné.

Odkaz na Východočeské muzeum

Velký zlatý voči

Kdy: od 29. června

Kde: GAMPA, Automatické mlýny, Pardubice

V pardubické galerii GAMPA je k vidění neobvyklý výtvarný projekt s názvem Velký zlatý voči. Mapuje pětatřicet let, kdy se uděluje Cena Jindřicha Chalupeckého.

Odkaz na akci

Pardubická dopravní záhada

Kde: Pardubice

Kdy: od června do srpna

Pardubická dopravní záhada je venkovní hra s telefonem kombinující vzdělávání s kulturním zážitkem. Je určena pro děti i dospělé, kteří se zábavnou formou vzdělávají v základních pravidlech bezpečnosti v městském provozu. Pardubickou dopravní záhadu můžete řešit od června do konce srpna. Postačí k tomu stáhnout si zdarma stejnojmennou mobilní aplikaci, projít zhruba čtyřkilometrový úsek městem a postupně vyřešit detektivní zápletku.

close info Zdroj: Město Pardubice zoom_in Interaktivní hra Pardubická dopravní záhada učí účastníky silničního provozu v Pradubicích, jak zvýšit svou bezpečnost. Ve hře předává indicie například Arnošt z Pardubic.

Více o hře jsme psali ZDE:

CHRUDIMSKO

Československé hračky druhé poloviny 20. století

Kdy: úterý až neděle od 9 - 12, 12.30 - 17 h

Kde: Regionální muzeum v Chrudimi

Ve dvou výstavních sálech jsou k vidění hračky ze soukromé sbírky, které připomenou mnohým návštěvníkům dětství a těm nejmenším jistě také udělají radost.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in

Festival Yanderov - 27. ročník

Kdy: 6. července

Kde: přírodní areál mezi Chrudimí a Slatiňany

V rámci sobotního programu vystoupí kapely Retardos, Iglú, Banda, Žádnej Stres a Egzot.

close info Zdroj: Archiv pořadatelů zoom_in

Dny řemesel

Kdy: 4. - 6. července od 10 do 18 h

Kde: Země Keltů, Nasavrky

Představeny budou různé techniky práce s keramikou od počátečního zpracování hlíny až po konečně výrobky, práce na hrnčířském kruhu nebude chybět. Uvidíte, jak se odlévají kovy, aby pak mohly vzniknout hezké bronzové šperky. A v neposlední řadě se podíváte, jak se zpracovává vlna a len. Od stříhání ovcí, spřádání prvních nitek a jejich barvení až po tkaní kusů látek. Zajímavé bude také sledovat výrobu skleněných korálků.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in

Svitavsko

Orlicko

Rychnovsko