PARDUBICKO

Festival Czech Open

Kdy: 11. - 28. července

Kde: kongresové centrum IDEON

Proč přijít: Od 11. července si dají na dva týdny v Pardubicích sraz vyznavači šachu a dalších především deskových her. Rozběhne se tu tradiční Czech Open. Do 28. července se tu uskuteční několik desítek turnajů. Jejich hlavní část obstarají šachisté, ale tradičně do Pardubic míří například i hráči bridge. Součástí letošního 35. ročníku bude Mistrovství ČR v Hospodském kvízu. To bude na programu právě o víkendu, stejně jako například turnaje v dámě nebo piškvorkách.

Historická procházka do hrobky Vojtěcha z Pernštejna

Kdy: sobota 15.00

Kde: sraz u Zelené brány

Proč přijít: Při procházce Pardubicemi za poznáním se zájemci v sobotu dozví nejen o historii Pardubic, ale seznámí se blíže i se šlechtickým rodem Pernštejnů. Výjimečně bude k vidění také hrobka v kostele.

Pozorovatelna Civilní obrany Mikulovice

Kdy: v sobotu od 9 do 18, v neděli od 9 do 14

Kde: pozorovatelna, Mikulovice

Proč přijít: Zájemci se mohou těšit na komentované prohlídky s průvodcem.

Taneční zábava - Stresor a Leona Šenková

Kdy: sobota 20.30

Kde: Restaurace Sezemice Na Hřišti

Proč přijít: V Sezemicích bude v sobotu otevřeno už od 18.30 hodin, večer pak přijde na řadu taneční zábava.

Letní kino

Kdy: sobota 21.30

Kde: areál u mostu Pavla Wonky

Proč přijít: Bude se promítat dokumentární snímek Miloš Forman: Co tě nezabije…

Král na hradě - návštěva Vladislava Jagellonského

Kdy: neděle 11.00

Kde: Hrad Kunětická hora

Proč přijít: Návštěva krále Vladislava Jagellonského u pana Viléma II. z Pernštejna na hradě Kunětická hora po 527 letech. V 11.00, 13.30, 15.00 a 16.30 mohou zájemci v hradním paláci zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Království českého Viléma II. z Pernštejna.

Prohlídka Pernštejnské truhly

Kdy: neděle 13.00

Kde: Zámek Pardubice

Proč přijít: V podzemí Zámku Pardubice se skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhá a metr široká truhlice z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy.

Letní kino

Kdy: neděle 21.30

Kde: areál u mostu Pavla Wonky

Proč přijít: Bude se promítat film Oppenheimer

CHRUDIMSKO

Folk na Lichnici

Kdy: 13. července od 11 h

Kde: Zřícenina hradu Lichnice

Proč přijít: Na 21. ročníku vystoupí: Pavlína Jíšová a Bababand, Madam v triku, Duo NaBoso, Passage, Alfasrnec, Peter Bende trio, Ivo Jahelka, Neřež, Kamelot a Marien.

Setkání historických vozidel

Kdy: 13. července

Kde: Letní parket Raná

Proč přijít: Jde o pátý ročník akce, která v programu nabízí:

10:00 - 12:00 sraz a prezentace

12:30 - 14:00 orientační jízda

13:00 - 15:00 pohádková stezka

14:00 - 16:00 hlasování o nejzajímavější vozidlo srazu

17:00 vyhodnocení a předání cen

Staročeské stínání kohouta

Kdy: 13. července

Kde: Načešice

Proč přijít: Připraven je bohatý pogram, občerstvení a nebude chybět ani hudební zábava se skupinou Saturn.

O štěpánovský pohár

Kdy: 13. července

Kde: Štěpánov u Skutče

Proč přijít: Jde o jubilejní XX. ročník turnaje v malé kopané. Počet hráčů: 4 + 1 (maximální počet hráčů v týmu 9), hokejové střídání, hrací doba 2 x 10 minut, 4 skupiny (každý s každým, poté hra o celkové umístění). Občerstvení zajištěno.

Drezurní závody

Kdy: 13. července od 8 h

Kde: Hřebčín Slatiňany

Proč přijít: Národní drezurní závody CDN. Drezurní úlohy: DU-A/2022, Z5/2022, L0/2022, DD/2022, S0/2022, JU/2022, JD/2022. Vstup zdarma.