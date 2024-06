Kam o víkendu vyrazit za zábavou a poučením na Pardubicku a v okolí? Podívejte se na redakční tipy.

Tradiční Pernštýnská noc v historickém centru Pardubic vypukne v pátek večer. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Pernštýnská noc

Kdy: 7. června

Kde: Pardubice, Pernštýnské náměstí

Proč přijít: Pernštýnská noc, na kterou tradičně za pěveckými a tanečními soubory dorazí do centra Pardubic tisíce lidí, se rozeběhne v pátek večer. Je hlavním bodem akce s názvem Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové. „Na náměstí se v rámci festivalového pořadu rozezní tóny lidových písní v podání českých, moravských i zahraničních folklorních souborů. Lidové muziky uslyšíte nejenom v atriu radnice v připraveném muzikantském pořadu, ale také v Pernštýnské ulici i v jiných zákoutích starého města. Samotný závěr noci můžeme společně prozpívat a protancovat s Formany pod Zelenou bránou,“ uvedl autor programu Radim Zajíček. Festival se potom na sobotu přesune do Hradce Králové a v neděli se vrátí zpět do Pardubic.

Geologická vycházka na Kunětickou horu

Kdy: 8. června

Kde: Kunětická hora

Proč přijít: Jsou na Pardubicku sopky? Jak vysoká je Kunětická hora? Na tyto a další otázky z geologie odpoví sobotní vycházka Východočeského muzea v Pardubicích. Míří na Kunětickou horu, začíná v 9 hodin na placeném parkovišti přímo pod horou a účast je zdarma. „Pod vedením geologa Východočeského muzea Jiřího Šury uvidíte mnoho zajímavostí, kterých jste si nejspíš nikdy nevšimli. Budete si povídat o tom, zda byly na Pardubicku sopky, vyřešíte nejednoduchou otázku, jak je „Kuňka“ vlastně vysoká, dozvíte se, jakou roli sehrála v hrdinském období měření zeměkoule a jak málem nepřežila 20. století,“ zve ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Vycházka potrvá asi dvě hodiny, terén zahrnuje nerovné pěšiny a schody.

Běh a pochod po stopách Silver A

Kdy: 8. června

Kde: Památník Zámeček

Proč přijít: Kulturně-dobročinný běh a pochod chce zvýraznit často dosti opomíjenou historii města Pardubice související s obdobím Protektorátu Čechy a Morava. Tato akce je určena všem sportovním, ale i nesportovním, nadšencům všech věkových kategorií. Celý výtěžek startovného půjde přes transparentní účet na konto pro podporu Elly Fekoňové, která se potýká s mozkovou obrnou. Kdo se chcete zúčastnit běhu, má na výběr mezi 5 km a 10 km dlouhou trasou. Obě tyto trasy budou začínat u Památníku Zámeček (kde bude i cíl trasy) a následně povede krásnou lokalitou Nemošické stráně. Jedná se o nenáročný přírodní terén. V rámci trasy bude i drobné občerstvení.

Noc kostelů

Kdy: 7. června

Kde: Pardubice, Holice, Horní Ředice, Přelouč, Semín Veliny, Vysoké Chvojno

Proč přijít: Tradičně se otevřou historické kostely, aby připomněly svou minulost i současnost. "Nevíte, co s pátečním večerem? Bude vám smutno po muzeu, až v šest večer zavře? Zajděte si poslechnout výklad našeho historika umění Jana Ivanegy v rámci Noci kostelů v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách," zve například Východočeské muzeum.

Farmářský trh na třídě Míru u sochy Jana Kašpara

Kdy: 8. června

Kde: třída Míru

Proč přijít: Budete moci nakoupit kvalitní maso, čerstvé pečivo, kávu, cukrářské výrobky, vejce, kozí i kravské mléko, sýry, jogurty, domácí uzené, bio zeleninu, květiny a mnoho dalšího. Doprovodný program bude tentokrát o mikrobylinkách neboli světově microgreens.

Prohlídky tajného krytu civilní obrany

Kdy: 9. června

Kde: zámek Pardubice

Proč přijít: Kryt civilní obrany se začal tajně stavět v severovýchodním rondelu zámeckých valů v roce 1953. K zajištění utajení byli dokonce vystěhováni obyvatelé budovy čp. 4 pardubického zámku (budova Labské brány). Stavba neměla sloužit k ochraně řadového civilního obyvatelstva, ale byla vybudována jako velitelské stanoviště civilní obrany, tedy štáb, jenž měl řídit činnost ve městě ohroženém radioaktivním spadem po případném útoku. V neděli se budou konat dvě komentované prohlídky.

