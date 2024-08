Hradozámecká noc na Kuňce

Kdy: 24. srpna

Kde: Hrad Kunětická hora u Pardubic

Můžete se těšit na večerní prohlídky nasvíceného hradu Kunětická hora a jeho interiérů. Projít si samostatně hradní palác bude možné kdykoli mezi 20.00 a 22.30 (bez ohledu na to, jaký čas budete mít na vstupence). Jako bonus pak správa hradu zájemcům nabízí dvě speciální noční komentované kastelánské prohlídky západní, tedy jurkovičovské části hradu ve 20.15 a 21.30. Jejich kapacita bude omezena vždy na 16 osob. Základní vstupné je v online prodeji za 260 korun, snížené 210 korun (senioři, mládež), pro děti 80 korun.

Noční jízda na paddleboardech

Kdy: 23. srpna

Kde: start v Kuněticích, cíl v parku Na Špici v Pardubicích

Konec léta se blíží a s ním i poslední noční jízda paddleboardů letošního roku. Skupinová jízda po řece Labi bude dlouhá šest kilometrů a startuje v pátek v 19 hodin v Kuněticích (u hospůdky U Přívozu). V cíli - v pardubickém parku Na Špici - se tentokrát uskuteční společné grilování pod širým nebem. Cena je 300 Kč a rezervace je možná na webu pořádajícího SUP - paddleboarding Pardubice / Hradec Králové, kde si můžete rezervovat "prkno".

Festival Limen Overboard

Kdy: 24. srpna

Kde: Žlutý pes, Pardubice

Třetí ročník punk rockového festivalu Limen Overboard proběhne letos poprvé v Pardubicích. Uskuteční se 24. srpna na venkovním podiu u klubu Žlutý pes, s možností přesunu do vnitřních prostor klubu v případě nepřízně počasí. Na festivalu se můžete těšit na vystoupení českých punk rockových legend jako The Fialky, Houba nebo Nežfaleš, ale i na zahraniční kapely. Začátek ve 12.00.

Západy slunce na Zelené bráně

Kde: Zelená brána, Pardubice

Kdy: pátek a sobota

Západ slunce na Zelené bráně v Pardubicích, můžete zažít pátek nebo v sobotu, vyhlídková věž je otevřená až do 22. hodiny.

Festival Léto na Příhrádku končí

Kdy: 23. srpna od 18.00

Kde: Příhrádek, Pardubice

Letní festival Léto na Příhrádku, který se koná historické centru Pardubic, jde do finále. V pátek od 18.00 hodin zahraje na Příhrádku kapela eNDee s Chrudimskou komorní filharmonií vedenou Mgr. Martinem Profousem. Vstup na všechny akce festivalu Léto na Příhrádku je zdarma.

Východočeské fotbalové derby

Kde: CFIG arena, Pardubice

Kdy: sobota, 20.00

V sobotu 24. srpna se v atraktivním večerním utkání střetnou dva velcí rivalové – Pardubice s Hradcem Králové. Pro Pardubice v nezvyklém čase, od 20 hodin, přijde ideální příležitost, jak se nastartovat a nakopnout motory po nepříliš povedeném začátku sezony. Zatímco domácí se po 5 odehraných kolech krčí se třemi body na 12. místě a jejich fanoušci se už teď strachují o záchranu, tým Hradce se aktuálně vyhřívá na výsluní a s 9 body je na 5. místě prvoligové tabulky.

Rozloučení se schody

Kde: od zastávky Hlavní nádraží

Kdy, neděle, od 17.30 hodin

V neděli 25. srpna 2024 vyjedou v rámci historických jízd naposledy do provozu autobusy Karosa B 951E, které jsou zároveň posledním provozovaným typem vozidel „se schody“ v rámci městské hromadné dopravy v Pardubicích. Po 74 letech fungování pardubické MHD tak bude od následujícího dne, pondělí 26. srpna 2024, doprava zajištěna pouze bezbariérově přístupnými autobusy a trolejbusy. Rozloučení se schody“ bude probíhat v neděli 25. srpna 2024 v odpoledních hodinách. Přibližně od 13 do 17 hodin budou na mimořádných spojích linek 22 a 28 nasazeny dva autobusy Karosa B 951E, na lince 2 je navíc doplní historický trolejbus Škoda 14Tr. Od 17.30 cca do 19.30 bude probíhat s oběma autobusy fotojízda po trasách linek MHD v Pardubicích.

close info Zdroj: DPMP zoom_in Jízdní řád rozlučkové jízdy.

Pardubické mýty a legendy

Kde: sraz před Zelenou bránou

Kdy: sobota, 15.00

Prohlídka vás provede uličkami historického centra Pardubic a odkryje vám mnohé bájné příběhy, které Pardubice provázejí. Jak Pardubice přišly ke svému znaku? Zač je v Pardubicích perník? Na tyto otázky vám poutavě pomůže najít odpovědi náš průvodce. Sraz s průvodcem na náměstí Republiky - před Zelenou bránou.

