Kam o volných dnech za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Malá vodní elektrárna v Přelouči se v sobotu otevře pro veřejnost. | Foto: ČEZ

PARDUBICKO

Rok hudby - Bedřich Smetana

Kdy: do 15. září

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letos uplyne 200 let od narození a 140 let od úmrtí skladatele Bedřicha Smetany, jehož dílo je považováno za základní kámen české hudební kultury. Východočeské muzeum k jeho poctě připravilo drobnou výstavu Rok hudby – Bedřich Smetana, která je volně přístupná všem návštěvníkům v otevírací době muzea v prostorách pokladny na pardubickém zámku. Výstava nabízí unikátní pohled na Smetanův život a dílo prostřednictvím výběru zajímavých exponátů z muzejních sbírek. Mezi hlavní lákadla patří soutěžní návrh pomníku Bedřicha Smetany od Karla Dvořáka, původně zamýšlený pro Pardubice. Vstup na výstavu je možný každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Prohlídky elektrárny v Přelouči

Kdy: 9. března

Kde: Elektrárna, Přelouč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: ČEZ společně s Kulturním a informačním centrem města Přelouč pořádá v sobotu 9. března komentované prohlídky malé vodní elektrárny v Přelouči. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1924 a plní na 116. říčním kilometru řeky Labe funkci průtočné elektrárny. Komentované prohlídky proběhnou od 9.00, 10.30 a 13.00 hodin. Svou účast je nutné nahlásit předem na telefonním čísle 731 697 085 nebo na e-mailové adrese muzeum@kicmp.cz. Vstup je zdarma.

Malá vodní elektrárna v Přelouči láká zájemce o prohlídku

Magie ohně a hlíny

Kdy: do 7. dubna

Kde: Mázhaus, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích zve na výstavu Magie ohně a hlíny. Uvidíte raku keramiku Olgy Kudrnové a Marcely Pospíšilové. Raku keramika se vypaluje na přímém ohni při teplotě 1000 až 1300 °C v závislosti na konkrétní metodě. Z ohnivé pece se vytahuje rozžhavená keramika, která se následně chladí. Výstava potrvá do 7. dubna a je otevřená každý den kromě pondělí od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Krásné je žít, vzkazuje Felix Slováček. Své příznivce zve v březnu do Pardubic

Premiéra: Já je někdo jiný

Kdy: 9. března od 19.00

Kde: Divadlo Exil, Pardubice

Za kolik: 300 Kč

Proč přijít: Divadlo Exil, které sídlí v Machoňově pasáži v Pardubicích, v sobotu večer uvede premiéru hry Já je někdo jiný, kterou napsal Arnošt Goldflam. Diváky čeká hororová groteska vyprávějící příběh Pavla, obyčejného člověka, kterého dohánějí jeho strachy. Co je sen a co je realita?

ORLICKO

Staročeské ostatky Skořenice

Kdy: sobota 9. března od 10.00

Kde: Skořenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopust „Ostatky“ se konají nepřetržitě od roku 1955. O jejich organizaci se od počátku stará sbor dobrovolných hasičů, nyní ve spolupráci s obecním úřadem.

Společenský večer ČČK

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Smetanova 510, Ústí nad Orlicí

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Hraje skupina BETL BEND Vysoké Mýto TOMBOLA, PŘEDTANČENÍ, DOBRÁ ZÁBAVA.

CHRUDIMSKO

Dětský skautský karneval

Kdy: neděle 10. března od 14.00

Kde: Multifunkční centrum Hlinsko

Za kolik: 50 korun dospělí

Proč přijít: Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z. s. Vás zve na dětský karneval. Otevření sálu: 13:30 Zahájení karnevalu: 14:00.

Trampské jaro

Kdy: sobota 9. března od 18.00

Kde: Divadlo Karla Pippicha Chrudim

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Trampská kapela Chrpa Chrudim zve na svůj jarní koncert s hosty: Brzdaři Olomouc Wyrton Ronov n.D.

SVITAVSKO

Tlapky v Litomyšli

Kdy: neděle 10. března od 15:30

Kde: Smetanův dům Litomyšl

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Oblíbená tlapková párty míří k Vám! Dětská diskotéka plná tance, bublinek a pohádkových kamarádů! Tento den bude patřit všem dětem. Čeká Vás taneční program, hudba z pohádek a celá tlapková parta, které Vaše děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit.

Dětské divadelní revue

Kdy: sobota 9. března od 15.00

Kde: Lidové divadlo Svitavy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V představení uvidíte nejen Jů a Hele, ale i černé divadlo a tančící loutky v životní velikosti. Loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracuje s Českou televizí.