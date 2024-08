Pardubicko

Sportovní park

Kdy: do 11. srpnna

Kde: park Na Špici, Pardubice

Sportovní park v Pardubicích nabízí do neděle 11. srpna pestrý program pro děti i dospělé. Vrcholem akce bude páteční běh Suchou nohou přes Labe a sobotní běh Barvám neutečeš. Na stanovištích v parku Na Špici se představují desítky sportovních klubů z Pardubic a okolí. Děti si po zakoupení hrací karty mohou vše vyzkoušet, organizátoři se na ně těší vždy od 9 do 18 hodin. V programu letošního Sportovního parku nechybí ani běh Suchou nohou přes Labe, konat se bude v pátek 9. srpna a účastníci budou mít za úkol překonat 60 metrů dlouhou lávku z plovoucích panelů v co nejlepším čase. Sobota bude hrát všemi barvami, protože se koná hromadný běh barevnými zónami Barvám neutečeš. Neděle bude lákat na divadlo a hudbu. V 10.30 začne pohádka pro děti v podání Týbrďo divadla a do finále půjde Sportovní park od 15 hodin s koncertem kapely Mixle v Piksle.

Friends fest

Kdy: 10. srpna

Kde: dostihové závodiště, Pardubice

V areálu pardubického dostihového závoditě se v sobotu uskuteční festival Friends fest. Nabídne například několik auto-moto show, návštěvníci uvidí v akci dřevorubce i siláky, hudební stránku obstará Lenny a finská kapela Lordi - vítězové Eurovision Song Contest v roce 2006. Friends fest se stal už pravidelnou součástí prázdninové nabídky v Pardubicích. Vrátí se i tento rok. Nejdříve v pátek do ulic města, kde proběhne nejdříve na Pernštýnském náměstí sraz strojů a před 17. hodinou pak spanilá jízda, která zavede účastníky do místa konání hlavní části akce – na pardubické závodiště. Areál bude v sobotu otevřený od 10 hodin dopoledne a celý program vyvrcholí okolo 22.00 ohňostrojem. Mezitím bude k vidění rozsáhlý program, ve kterém nebudou chybět klasická americká auta a motocykly, rodeo, indiánská vesnice, western show s kolty nebo sraz mustangů.

Cesta k modernímu městu

Kdy: 10. srpna

Kde: pokladna zámku, Pardubice

Pro milovníky architektury a historie Pardubic připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích v sobotu 10. srpna od 14 hodin mimořádnou komentovanou prohlídku města. Povede ji Matěj Bekera, historik a spoluautor nové knihy Cesta k modernímu městu, která detailně mapuje architektonický a urbanistický rozvoj Pardubic od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Vstupenky je nutné dopředu zakoupit online na webu muzea www.vcm.cz nebo na pokladně Zámku Pardubice, kde bude prohlídka začínat. Vstupné je 160 korun, snížené 80 korun.

Dechovka ve Strašově

Kdy: 10. srpna

Kde: Strašov

Obec Strašov na Pardubicku zve na 6. přehlídku dechových hudeb, které se uskuteční v sobotu 10. srpna od 14.00 hodin. Přijďte si užít lidovou písničku a tanec v přírodním kulturním areálu. Program bude uvádět herečka, recitátorka, zpěvačka a moderátorka Jana Trojanová z Prahy a představí postupně tři kapely, „domácí" Pernštejnku, slováckou Veselou muziku z Ratíškovic a jihočeskou Malou muziku Nauše Pepíka. Občerstvení zajištěno, parkování v místě.

Festival Léto na Příhrádku

Kdy: 9. srpna

Kde: Příhrádek, Pardubice

Každé prázdninové úterý a pátek navečer se v historickém centru Pardubic koná kulturní festival Léto na Příhrádku, který pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. pódium stojí u Knihovního centra U Vokolků (na Příhrádku) směrem do parku. Vstup na všechny akce festivalu Léto na Příhrádku je zdarma. V pátek od 18 hodin vystoupí kapela Fire Ball (hard-rock).

Pardubické letní kino

Kdy: 9. a 10. srpna

Kde: louka u Wonkova mostu, Pardubice

V pátek letní kino na louce u Wonkova mostu v Pardubicích promítá film ŽELVY NINJA: Mutantí chaos, v sobotu film Bratři. Začátek ve 21.00, vstup zdarma.

Branný den na zámku

Kdy: 10. srpna

Kde: zámek, Pardubice

Na pardubickém zámku se v sobotu koná branný den, který připomene funkci protiatomových krytů, ale také ukáže, jak má v současnosti vypadat evakuační zavazadlo. Akce na pardubickém zámku umožní návštěvu tamního krytu a připomene atmosféru branných dnů. Od 10 do 18 hodin uvidí zájemci ukázky historické techniky, poznají současné prostředky civilní obrany a mohou si také rezervovat i místo na některé z prohlídek. Akci připravily Východočeské muzeum ve spolupráci s Military klubem Ostřešany, spolkem Rescue info a Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Mucha dnes

Kdy: do 29. září denně kromě pondělí (Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin; St: 12.00–20.00 hodin)

Kde: Gočárova galerie, Pardubice

V Gočárově galerii v Pardubicích, která sídlí v Automatických mlýnech, můžete navštívit mimořádnou výstavu Mucha dnes. Výstava představuje v nových souvislostech soubor plakátů, panó, kalendárií a vzorníků i velká plátna malíře Alfonse Muchy.