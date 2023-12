Kam o volných dnech za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

Adventní Pardubice. | Foto: Zuzana Hronová

PARDUBICKO

Adventní trhy

Kdy: do 23. prosince

Kde: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Proč přijít: Na Pernštýnském náměstí můžete až do soboty 23. prosince navštívit adventní trhy. Novinkou letošního předvánočního programu je vyhřívané bistro, kde se prodávají vánoční speciality. Děti mohou sednout na vláček či na kolotoč. Provozní doba trhů je ve čtvrtek od 13 do 18 hodin, v pátek pak od 13 do 20, v sobotu od 11 do 22 hodin. V sobotu od 14 do 18 hodin se můžete těšit na hudební program. Vystoupí sbory Hluboká orba a Rolnička, uskuteční se Andělská diskotéka, na závěr zahraje The Factory band.

Video z adventních trhů na Pernštýnském náměstí:

Zdroj: Čížková Nikola

Štědronoční zpívání

Kdy: 24. prosince

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: vstupenka 50 Kč

Proč přijít: Ve Východočeském divadle se na Štědrý den koná tradiční Štědronoční zpívání. Začíná o půlnoci. Herci si se svými diváky prodlouží sváteční atmosféru při neformálním zpívání koled a vyprávění. Do programu se mohou zapojit i odvážlivci z řad publika, kteří mají jedinečnou možnost na prknech, která znamenají svět, také vystoupit, za což od divadla dostanou drobné dárky. Chybět nebude ani dobročinná sbírka mezi diváky, jejíž výtěžek poputuje rodičům malé Rozárky, která bojuje s akutní lymfoblastickou leukémií.

Charitativní punč i Štědronoční zpívání v Pardubicích pomůže nemocné Rozárce

Štědrovečerní muzejní noc

Kdy: 24. prosince a další dny až do konce roku

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: Štědrovečerní muzejní noc – vstup zdarma, v jiné dny dle ceníku

Proč přijít: Východočeské muzeum už tradičně rozsvítí a otevře pardubický zámek i na Štědrý večer. Od 21.30 do půlnoci zve návštěvníky do části prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách a na zámeckou věž. V pondělí 25. prosince v době od 13.00 do 18.00 si mohou návštěvníci prohlédnout velkou interaktivní výstavu Zahraj si Pardubice a prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Další dny - od 26. prosince do 30. prosince už je otevřeno jako obvykle od 10 do 18 hodin a je možné navštívit všechny výstavy a expozice. 31. prosince se muzeum zavře v 15 hodin a 1. ledna je zavřeno.

Více informací se dočtete zde:

Pardubický zámek se na Štědrý večer opět rozzáří a pozve návštěvníky dál

Vánoční zpívání na Dubině

Kdy: 23. prosince

Kde: park Dubina, Pardubice

Proč přijít: Vánoční zpívání se koná v sobotu od 17 hodin v parku Dubina v Pardubicích. Těšit se můžete na Ježíškovu poštu, vánoční kolotoč pro děti, dětský pěvecký sbor Světlušky, kapelu Pouta a hosty i na vánoční občerstvení pro děti i dospělé.

Výstava Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna (zavřeno pouze 24. prosince)

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstupné v prosinci - všední den dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 550 Kč; víkend a svátek dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, rodinné vstupné 700 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Do 7. ledna se na valech koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno je denně od 16 do 21 hodin, zavřeno bude pouze na Štědrý den.

Video: Procházka výstavou Světla vyprávějí

Zdroj: Jaroslav Černý

Svatoštěpánský koncert

Kdy: 26. prosince

Kde: Dům hudby, Pardubice

Za kolik: od 400 Kč

Proč přijít: Tradiční Svatoštěpánský koncert s Barocco sempre giovane a hosty se koná v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích 26. prosince v 17 hodin. Hostem bude mezzosopranistka Markéta Cukrová, která je vyhledávanou interpretkou hudby od středověku po 20. století. Varhany rozezní jeden z nejvýznamnějších českých varhaníků a současně ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda. K slavnostní atmosféře koncertu přispějí trumpetisté Komorní filharmonie Pardubice Michal Chmelař a Martin Maroul ve skladbách českého barokního mistra Pavla Josefa Vejvanovského. Závěr bude patřit dětským sborům Iuventus Cantans a Cantando Skuteč.

Pásmo vánočních písní a poezie

Kdy: 25. prosince od 17.00

Kde: kostel Nejsvětější Trojice, Sezemice

Proč přijít: Sbor ZŠ Sezemice Rolnička zve na pásmo vánočních písní a poezie. Vystoupení se koná 25. prosince od 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.

Zimní království

Kdy: 26. a 27. prosince

Kde: Národní hřebčín, Kladruby nad Labem

Proč přijít: Ve dnech 26. a 27. prosince se mohou návštěvníci Národního hřebčína Kladruby nad Labem těšit na již tradiční akci Zimní království starokladrubských koní. Koně mohou navštívit v hřebčíně v Kladrubech nad Labem (v každou celou hodinu od 10 do 15 hodin) nebo ve Slatiňanech (v 11, 13 a 15 hodin).

ORLICKO

Let andělů

Kdy: sobota 23. prosince od 16:00

Kde: Vysoké Mýto

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pozdvihněte ducha, zažehněte lucerny a přijďte s námi otevřít vánoční příběh, který otevírají andělé. V 16.00 hodin vyletí z Divadeliéru andělé a hodinu je můžete potkávat v centru města Vysoké Mýto a v 17.00 hodin se všichni sletíme u kostela sv. Vavřince s přáním všeho dobrého všem. Na křídlech andělů přiletěla zpráva o pokoji a lásce.

Štědrodenní zpívání daňkům a jelenům

Kdy: neděle 24. prosince od 13.33

Kde: Nové Hrady (okres Ústí nad Orlicí)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte společně s námi zpříjemnit Štědrý den daňkům a jelenům k oboře v Nových Hradech. Zazpíváme si písně vánoční, ale i světové hity v podání Takové normální rodinky band.

CHRUDIMSKO

Půjdem spolu do Betléma

Kdy: sobota 23. prosince od 16.30

Kde: Skuteč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Opět po roce vás zveme na akci Půjdem spolu do Betléma. Tato již tradiční akce pro veřejnost, se pod záštitou organizace Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, uskuteční 23. 12. 2023 na prostranství okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie. Akce bude probíhat v časovém rozmezí od 16:30 do 18:00. Bude možnost si zde zakoupit občerstvení, vidět živá zvířata a užít si vánoční atmosféru oživlého betlému. Akce je ideální pro rodiny s dětmi. Výtěžek z akce letos podpoří výstavbu nové skautské klubovny ve Skutči.

Betlémské světlo v Chrudimi

Kdy: sobota 23. prosince od 17.00

Kde: Resselovo Náměstí, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rádi bychom Vás pozvali na každoroční předávání betlémského světla! Budeme se těšit 23.12. od 17:00 do 18:00 na Resselově náměstí. Přijďte si připálit kouzlo Vánoc do svých luceren.

SVITAVSKO

Štědrovečerní koledování

Kdy: neděle 24. prosince od 13.30

Kde: Jiráskova 9, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband před hlavní budovou muzea. Ani letos nezapomeňte svíčky s sebou. Junák, svaz skautu a skautek ČR do Litomyšle přiveze Betlémské světlo. To bude v době Štědrovečerního koledování hořet v kryptě piaristického kostela. Občerstvení v podobě nápojů zajištěno. Koledování se koná s laskavou podporou Zámeckého návrší z. ú.



Za zvířátky do lesa

Kdy: od středy 20. prosince do úterý 2. ledna

Kde: V Pekle, Moravská Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vydejte se s námi do lesa ke studánce v Pekle. Cestou vás seznámíme se zvířátky, která v lese žijí. Naučíte se je poznávat, dozvíte se zajímavosti o jejich životě, vyzkoušíte si různé hry a doplňovačky. Nebudou chybět ani básničky a říkanky.