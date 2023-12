Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Advent v Pardubicích. Vyhlídkové kolo najdete v areálu Automatických mlýnů. | Foto: Michal Žampach

PARDUBICKO

Vánoce v Památníku Zámeček

Kdy: 16. a 17. prosince

Kde: Památník Zámeček, Pardubice

Proč přijít: Pardubický Památník Zámeček připravil na víkend 16. a 17. prosince vánoční program. Oba víkendové dny proběhne výtvarná dílna, a to od 13 hodin ve foyer památníku. V sobotu potrvá do 16 hodin a v neděli do 15 hodin, kdy na ni venku u pomníku naváže koncert pěveckého sextetu ze ZUŠ Pardubice, Havlíčkova a předání plamínku Betlémského světla. Ten přinesou skauti ze střediska Šestka z oddílu 5. Další informace kde a kdy můžete získat Betlémské světlo ve svém okolí, najdete na webu betlemskesvetlo.cz.

Vánoce se zvířátky

Kdy: 16. prosince od 14.00

Kde: Dříteč

Proč přijít: Pohladit si zvířátka a příjemně strávit předvánoční čas v jejich společnosti, zahřát se teplým čajem či svařeným vínem budete moci v sobotu 16. prosince od 14 hodin na akci Vánoce se zvířátky. Sraz účastníků je u ovčího výběhu na konci Dřítče, směrem na Dražkov. Akci pořádá Koalice nevládek Pardubicka a spolek Pestré Polabí. Na návštěvníky se těší oslíci Slávek, Darek, Olík a stádo ouessantských oveček.

Dílna na zámku a Vánoce v krojích

Kdy: 16. prosince od 10.00, 17. prosince od 14.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: vstup 50 Kč

Proč přijít: Načerpat vánoční atmosféru můžete v sobotu na zámku v Pardubicích. Děti si v dílně, kterou připravilo Východočeské muzeum, mohou vyrobit „perníčkové“ ozdoby podle starých forem na vytlačovaný perník, svícny z netradičních materiálů a mnoho dalšího. Rezervace není nutná. V neděli ve 14 hodin začíná program pro děti Vánoce v krojích.

Čertovská výstava v Mázhausu

Kdy: denně do 23. prosince

Kde: Mázhaus, Pernštýnské náměstí, Pardubice

Za kolik: 40 Kč, děti do tří let zdarma

Proč přijít: Vánoční výstava je k vidění ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Do 23. prosince můžete s dětmi spatřit rej andělů, houf čertíků a dozvědět se více o dodržování tradic během předvánočního období. Letošní novinkou je venkovní fotokoutek, kde se můžete vyfotit na památku a poslat svou vzpomínku třeba babičkám. Každý víkend se v čase od 10:00 do 18:00 (pauza 13:00 - 14:00) můžete těšit na opravdového čertíka, který na vás bude čekat v podzemí Mázhausu.

Benefiční koncert pro hospic

Kdy: pátek 15. prosince

Kde: Hronovická ulice, Pardubice

Proč přijít: Vánoční benefiční koncert mladých umělců, jehož výtěžek podpoří Domácí hospic Andělů strážných, pořádá v Pardubicích oblastní charita. Uskuteční se v pátek od 18 hodin v chrámu Českobratrské církve evangelické v Hronovické ulici.

Adventní trhy

Kdy: do 23. prosince

Kde: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Proč přijít: Na Pernštýnském náměstí se každý den konají adventní trhy. Novinkou letošního předvánočního programu je vyhřívané bistro, kde se prodávají vánoční speciality. Děti mohou využít Ježíškovu dílnu, Ježíškovu poštu, vydat se na naučnou stezku nebo sednout na vláček či na kolotoč. Provozní doba trhů je od pondělí do čtvrtka od 13 do 18 hodin, v pátek pak od 13 do 20, v sobotu od 11 do 22 a neděli od 11 do 19 hodin. O víkendu si můžete na náměstí užít i speciální program. V sobotu 16. prosince od 13.00 do 15.30 hodin se koná akce Dobročinný šálek na podporu nadační fond Šance onkoláčkům. V 15.30 následuje koncert Gospel Time a poté vystoupí Patrik Stoupa s kapelou. Další program, který doprovází adventní trhy, najdete ZDE.

Vzpomínka na Václava Havla

Kdy: 17. prosince od 17.00

Kde: třída Míru, Pardubice

Proč přijít: V Pardubicích se uskuteční vzpomínková akce na prezidenta Václava Havla. Koná se v neděli 17. prosince od 17 hodin na třídě Míru u čísla popisného 420 (McDonald’s). Přichozí zapálí svíčky a vyslechnou hudební vystoupení.

ORLICKO

Vánoční jarmark

Kdy: neděle 17. prosince od 9.00

Kde: Velké náměstí, Králíky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Stánky s originálními výrobky, tradiční dobroty, vánoční punč, domácí zelňačka, guláš, klobásy.

Vánoční trhy na Nádražní ulici

Kdy: neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Nádražní ulice, Česká Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Stánkový prodej, živý betlém a pestrý program.

CHRUDIMSKO

Živý betlém

Kdy: neděle 17. prosince od 16.30

Kde: Zámek Chrast

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Představení se uskuteční v neděli 17.12. na nádvoří chrasteckého zámku od 16:30. Na místě budou k zakoupení teplé nápoje a rukodělné výrobky skautů a skautek. Rovněž si budete moci vyzvednout Betlémské světlo. Pokud o něj budete mít zájem, doneste si prosím vlastní svíčku.

Světlo v zahradách

Kdy: neděle 17. prosince od 16.00

Kde: Klášterní Zahrady, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se podívat do Klášterních zahrad v Chrudimi, které budou vyzdobené světelnými dekoracemi. Vyrážíte na procházku a přemýšlíte, kam zajít? Určitě sem.

SVITAVSKO

Mint Market

Kdy: neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Státní zámek, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Předvánoční MINT Market v Litomyšli se spojí s krásnou akcí Andělský advent. Přijďte v neděli 17. prosince do budovy bývalého zámeckého pivovaru a se svařákem v ruce si projděte prodejní přehlídku pečlivě vybraných designérů.

3. Adventní neděle ve Svitavách

Kdy: neděle 17. prosince od 9.00

Kde: Náměstí Míru, Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte nasát vánoční atmosféru před zapálením třetí svíčky na adventním věnci na náměstí nebo do muzeí.