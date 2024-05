PARDUBICKO

Aviatická pouť

Kdy: 1. a 2. června

Kde: letiště, Pardubice

Proč přijít: O víkendu 1. a 2. června se v Pardubicích na letišti koná 32. ročník Aviatické pouti. Pořadatelé slibují program pro celou rodinu. Letiště je otevřeno pro veřejnost vždy od 8 hodin, ale hlavní program, který je totožný v sobou i v neděli, je plánovaný od 12 do 17 hodin. Diváci uvidí například velkoprostorovou scénu z období vietnamské války, letecké scény z první světové války, dále průlet Gripenů, práci záchranářského vrtulníku, leteckou akrobacii a mnoho dalšího. Ale pouť nebude jen o letadlech, je připravený i doprovodný program. Děti si budou moci na cca patnácti stanovištích vyzkoušet své fyzické schopnosti a znalosti. Milovníci historie se mohou těšit na výstavu o československých letcích RAF, prezentovat se budou také profesionální i dobrovolní hasiči.

Den dětí v mlýnech

Kdy: 1. a 2. června

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Proč přijít: V sobotu i v neděli chystají v Automatických mlýnech v Pardubicích dětský den, koná se od 10 do 18 hodin. Připravena jsou dětská divadelní představení v budově Sila (vždy od 10 hodin), stánky s dětským zbožím a řemeslnými hračkami na piazzettě, zážitky na elektromotorkách, řetízkový kolotoč a velká nafukovací skluzavka, stezka pro děti s úkoly od DDM ALFA. V sobotu bude program obohacen také o hasičské auto, které pardubičtí hasiči přivezou na ukázku dětem. Hlavní událostí víkendu, která proběhne v sobotu 1. 6. od 14.30 hodin, je odhalení uměleckého díla Davida Černého, které bude umístěné v platanovém háji před areálem.

Historické jízdy v Pardubicích

Kdy: 2. června

Kde: Pardubice

Proč přijít: V dalším pokračování jízd historických vozidel MHD si v Pardubicích připomeneme 65 let od zahájení provozu autobusů Škoda 706 RTO v roce 1959. V neděli odpoledne vyjede „erťák" na tři spoje linky 7. Linka pojede už po výlukové trase platné od 1. června.

Dětský den v Bukovině

Kdy: 1. června od 12 hodin

Kde: Bukovina u Přelouče

Proč přijít: Bude skákací hrad, jízda na ponících, různé akce pro děti, večer rocková kapela pro dospělé.

Výstava Megabrouci

Kdy: do 28. září

Kde: Golf Resort, Dříteč

Proč přijít: Unikátní výstava představující extrémně zvětšené exponáty v detailu. Více než 20 megaobrovských modelů dosahujících velikosti až 5 metrů a váhy 1 tuny není třeba zkoumat pod lupou. Sebemenší detail objevíte pouhým okem. Výstava je otevřená každý den od 10 do 18.30 hodin. Základní vstupné je 350 korun, rodinné se pohybuje od 990 po 1100 korun podle počtu dětí.

Kunětická hora

Kdy: denně kromě pondělí

Kde: Kunětická hora, Ráby

Proč přijít: Hrad Kunětická hora je v červnu otevřený od úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Oblíbený je základní okruh Hradní palác s věží, který si můžete projít i bez průvodce, ale je možné vybírat i z výběrových okruhů Dušan Jurkovič, básník dřeva a Kaple. Vstupné na základní okruh: dospělí (od 25 do 64 let) 180 Kč; mládež (od 18 do 24 let) 140 Kč; děti (od 6 do 17 let) 50 Kč.

