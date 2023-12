Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Adventní Pardubice, zámek. | Foto: Zuzana Hronová

PARDUBICKO

Sladké Vánoce

Kdy: 9. prosince od 10.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: na jarmark vstup zdarma; na pohádku 70 Kč, děti do 3 let zdarma; vstupné na koncert souboru Lipka 130 Kč

Proč přijít: Pardubický zámek v sobotu rozzáří a provoní Sladké Vánoce – netradiční jarmark, kde si nakoupíte vánoční dárky a prožijete příjemné vánoční chvilky s prodejci, řemeslníky a tvůrci neobyčejných předmětů. Pro děti jsou připraveny vánoční pohádky pražského Divadla Pohádka ve Společenském sále zámku: 10.30 hodin – O králi, kterému byla stále zima; 14.00 – Půjdem spolu do Betléma; 15.00 – Jak se Kudla přepočítal. V 17.30 hodin se koná vánoční koncert folklórního souboru Lipka.

Více o jarmarku Sladké Vánoce jsme psali zde:

Vánoce na pardubickém zámku budou sladké. Jarmark potěší děti i dospělé

Adventní trhy

Kdy: do 23. prosince

Kde: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Proč přijít: Na Pernštýnském náměstí pokračují adventní trhy. Novinkou letošního předvánočního programu je vyhřívané bistro, kde se prodávají vánoční speciality. Děti mohou využít Ježíškovu dílnu, Ježíškovu poštu, vydat se na naučnou stezku nebo sednout na vláček či na kolotoč. Provozní doba trhů je od pondělí do čtvrtka od 11 do 18 hodin, v pátek pak od 13:00 do 20:00, v sobotu od 11:00 do 22:00 a neděli od 11:00 do 19:00. Od středy do neděle se navíc můžete těšit na dětský program na hlavním pódiu. Z víkendového programu na Pernštýnském náměstí vybíráme: pátek 16.30 hodin Týbrďo divadlo - Pohádka perníková, šípková a červená; 17.30 Kapela Flám. Sobota: 14.00 Muzikant Martin "Martias" Langr; 15.00 Popletené Vánoce - program pro děti. Neděle: 15.00 Týbrďo divadlo - Pohádka povídejme si, děti; 16.30 Koncert kapely Monantes.

Adventní trhy se v sobotu a v neděli konají od 10 až do 18 hodin i v Automatických mlýnech. Připraven je doplňkový program, například živý betlém. Na místě je také vánoční vyhlídkové kolo a mašinka pro děti. Přijedou také food trucky se zajímavou nabídkou občerstvení.

O cenách občerstvení na pardubických adventních trzích si můžete přečíst zde:

Adventní trhy v Pardubicích mají ceny téměř jako loni. Víme, kolik stojí svařák

Vánoční pardubické polévkování

Kdy: 9. prosince

Kde: náměstí Republiky, Pardubice

Proč přijít: Městský obvod Pardubice I. zve na Vánoční pardubické polévkování. V sobotu od 10 do 17 hodin bude na náměstí Republiky připraven výběr vánočních polévek z mnoha koutů světa, a to jak v degustačních porcích, tak porcích normálních. Na jaké polévky se můžete těšit? Vánoční valašská kyselice, holandská zimní hrachová polévka, finská lososová polévka, francouzská bujabéza s mořskými plody, středověká jablečná polévka a mnoho dalších. Těšit se můžete i na sladké doplňky - vánoční palačinky či waffle s vaječným likérem, sypané perníkem.

Výstava Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstup v prosinci - všední den dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 550 Kč; víkend dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, rodinné vstupné 700 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Do 7. ledna se na valech koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno je denně od 16 do 21 hodin.

Lidé navštěvují i osvětletný dům v Libišanech na Pardubicku. Do tmy září během adventu každý den od 17 do 21 hodin. Fotografie zde:

Úchvatná podívaná. Dům v Libišanech na Pardubicku zdobí 269 tisíc žároviček

Čertovská výstava

Kdy: do 23. prosince

Kde: Mázhaus, Pernštýnské náměstí, Pardubice

Za kolik: 40 Kč, děti do tří let zdarma

Proč přijít: Oblíbená vánoční výstava je po roce opět k vidění ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Do 23. prosince můžete s dětmi spatřit rej andělů, houf čertíků a dozvědět se více o dodržování tradic během předvánočního období. Letošní novinkou je venkovní fotokoutek, kde se můžete vyfotit na památku a poslat svou vzpomínku třeba babičkám.

Zahraj si Pardubice

Kdy: do září 2024

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné

Proč přijít: Na pardubickém zámku můžete navštívit novou výstavu Zahraj si Pardubice. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. „Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do škamen některé z nových škol. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand," zve na novou výstavu Východočeské muzeum. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírky muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava potrvá do září příštího roku a otevřená je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

OBRAZEM: Nová výstava na pardubickém zámku je hravá, potěší i děti

Recitál Karla Plíhala

Kdy: 8. prosince od 19.30

Kde: Kulturní dům, Holice

Za kolik: od 320 Kč

Proč přijít: Koncert Karla Plíhala, legendárního písničkáře, textaře a básníka, můžete navštívit v pátek večer v Holicích. Karel Plíhal vystoupí v kulturním domě se svým recitálem, zazní známé písničky i skladby z připravované desky. Písničky umělec proloží recitací básní. Karel Plíhal hraje na mandolu za doprovodu skvělého kytaristy Petra Fialy, kterého potkal na hudební škole v Hradci Králové.

Vánoční koncert kontratenora Vojtěcha Pelky

Kdy: 10. prosince od 17.00 hodin

Kde: Evangelický kostel, Hronovická ulice, Pardubice

Proč přijít: Kontratenor a nominant Ceny Thalie za rok 2022 Vojtěch Pelka vystoupí v neděli v Evangelickém kostele v Pardubicích. Vstupenky se prodávají v Turistickém informačním centru v Pardubicích. Cena: 660 Kč; studenti, senioři, děti a ZTP 330 Kč.

ORLICKO

Vánoční Flerjarmark

Kdy: neděle 10. prosince od 13.00

Kde: Staré náměstí, Česká Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Historicky první vánoční Flerjarmark přímo v centru České Třebové, městě, kam je všude blízko vlakem. Trh bude zahájen ve 13 hodin. Své výrobky vám nabídnou tvůrci nejen ze známého portálu Fler.cz, ale i ze širokého okolí. V tuto chvíli jich očekáváme zhruba třicítku.

Komentovaná prohlídka Lanškrounského betlému osobností

Kdy: sobota 9. prosince od 14.00

Kde: Městské muzeum Lanškroun

Za kolik: dle ceníku muzea

Proč přijít: Seznamte se s více než sedmdesáti osobnostmi z Lanškrounského betlému osobností a jejich životními příběhy. Jaké jsou důvody proč byli tito lidé zařazeni do tohoto krásného a stále se rozrůstajícího betlému? To vše se dozvíte se na komentované prohlídce!

CHRUDIMSKO

Adventní jarmark na Veselém Kopci

Kdy: neděle 10. prosince od 9.00

Kde: Veselý Kopec, Vysočina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Prodej výrobků předem pozvaných lidových výrobců a doprovodný kulturní program. Adventním jarmarkem bude zakončen program Vánoce na Veselém Kopci i letošní návštěvnická sezóna.

Andělská adventní neděle

Kdy: neděle 10. prosince od 16.00

Kde: Resselovo náměstí, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chrudimská beseda & Mlsný pecivál pokračuje ve spolupráci s další akcí. Otevřou se obchody a kavárny od 16 do 19 h. Adventní atmosféru dokreslí projekce vánočních videoklipů. Všichni milovníci vánoční atmosféry si přijdou na své! Projděte si andělsky vyzdobené centrum města, nakupte si beze spěchu vánoční dárky s horkým punčem, svařákem, medovinou v ruce. Zastavte se u vánočního stromu na náměstí, najděte co nejvíce andělů, kteří budou prostě všude.

SVITAVSKO

Gurmánský festival na zámku

Kdy: sobota 9. prosince od 10.00

Kde: Státní zámek, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 9. prosince 2023 se Zámecké návrší stane místem Gurmánského festivalu, kde si přijdou na své všichni milovníci lahodného jídla, nápojů a kultury. Přijďte nasát Vánoční atmosféru a doplnit zásobu dárků pro celou rodinu. Očekávat můžete nabídku stánků se skvělým jídlem, pitím, různými výrobky a také doprovodný program pro děti i dospělé.

Předvánoční punčování na kempu

Kdy: sobota 9. prosince od 16.00

Kde: Autokemp Primátor, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I letos zavítejte s dětmi vyrobit ozdoby, pověsit je na strom a Slaďouš bude mít překvapení pro všechny malé i velké. Nebude chybět turnaj v minifotbálku a pro první tři umístěné i malá odměna. Za ten rok jsme udělali hodně práce, tak pojďte s námi společně ke konci roku zvolnit a dobře, s vánoční náladou, se bavit!