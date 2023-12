Kam vyrazit na konci roku 2023 v Pardubickém kraji? Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

Gočárova galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích je otevřena i na konci roku. | Foto: Pardubický kraj

PARDUBICKO

Výstava Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstupné v prosinci - všední den dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 550 Kč; víkend a svátek dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, rodinné vstupné 700 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Do 7. ledna se na valech koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno je denně od 16 do 21 hodin.

VIDEO: Výstava světla vyprávějí

Zdroj: Jaroslav Černý

Východočeské muzeum na konci roku

Kdy: od 28. do 31. prosince

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: vstupné na výstavy pro dospělého od 100 do 220 Kč

Proč přijít: Východočeské muzeum na pardubickém zámku je otevřené i na konci roku. Ve čtvrtek 28. prosince můžete od 14 hodin navštívit speciální prohlídku výstavy Jaké odění, takové uctění. Historička Daniela Klvaňová představí to nejzajímavější z krojů východních Čech. Vstupné na tuto prohlídku je 100 korun. Dále je možné navštívit například výstavu Zahraj si Pardubice nebo expozici Pernštejnská rezidence. Od 28. prosince do 30. prosince je muzeum otevřené od 10 do 18 hodin. V neděli 31. 12. je otevřeno od 10 do 15 hodin. Na zámku také pokračuje drobná výstava perníkových forem Srdce ze dřeva, která je volně přístupná v pokladně. Na nádvoří se rodiny s dětmi mohou vydat na Putování za dárky, stezku s šesti zastaveními, která končí zavěšením vlastnoručně vyrobené ozdoby na stromek.

Východočeské divadlo

Kdy: od 29. do 31. prosince

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: vstupné od 270 Kč

Proč přijít: Východočeské divadlo v Pardubicích nabízí kulturní zážitky i na konci roku. V pátek 29. prosince uvede od 19 hodin hru Blázinec boží, napínavý příběh vzestupu francouzského krále Jindřicha IV. V sobotu večer je na programu muzikál Do nebes! o prvním českém letci Janu Kašparovi, který se narodil v Pardubicích a doletěl z nich až do Velké Chuchle. V neděli divadlo od 18 hodin uvede muzikálovou adaptaci známého dramatu Karla Čapka o touze po věčném mládí Makropulos musical.

Gočárova galerie

Kdy: od 28. do 31. prosince

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Za kolik: vstupné 100 Kč, snížené 50 Kč

Proč přijít: Gočárova galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích je od 28. do 30. prosince otevřena podle běžné otvírací doby, a to od 10 do 18 hodin. V neděli 31. prosince pak mohou návštěvníci zavítat od 10 do 14 hodin. K vidění jsou výstavy Blouděním k sobě, Transmise a Velké malé radosti.

ORLICKO

Velký Hylvátský novoroční ohňostroj 2024

Kdy: neděle 31. prosince od 19.00

Kde: Vánoční dům Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již pátým rokem se všichni společně sejdeme abychom spolu oslavili příchod nového roku. Od 19.00 hodin zahraje u Vánočního domu úžasná Mireliz sax. Po koncertu se všichni společně vypravíme na dechberoucí pyromuzikální ohňostrojovou show, s názvem „vzpomínka“ - zavzpomínáme na velké české interprety. Ohňostroj by měl začít ve 20:00 hodin, bez mála 10ti minutovou show.

Tradiční novoroční výběh AK ISCAREX 2024

Kdy: sobota 30. prosince od 9.00

Kde: Česká Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po roce vás opět zveme na tradiční novoroční výběh, při kterém bychom společně oslavili příchod nového roku a běžecké sezóny. Letos volíme variantu okruhovou, takže budeme začínat i končit v České Třebové. Tedy skoro…však uvidíte.

CHRUDIMSKO

Silvestrovské Maštale

Kdy: od pátku 29. prosince do pondělí 1. ledna

Kde: Toulovcovy Maštale

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po oba dny společná toulačka skalním bludištěm, podíváme se do jeskyní, pískovcových děr a věží se zajímavými názvy jako Dudychova jeskyně, Kuchyně, Sklep, Liščí díry, Kostelíček, Zvon a i pověstí opředené Kolumbovo vejce. Nevynecháme ani údolí říčky Korunky a přírodní park Pivnice, málo známá, ale o to malebnější místa. Na poslední večer roku je připraven Silvestrovský raut.

Novoroční ohňostroj ve Skutči

Kdy: pondělí 1. ledna od 18.00

Kde: Palackého náměstí, Skuteč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme vás na Novoroční ohňostroj, který vznikl díky finanční podpoře místních firem.

SVITAVSKO

Silvestrovská procházka

Kdy: neděle 31. prosince od 13.30

Kde: Sebranice u Litomyšle

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Sebranice Vás srdečně zve na 1. silvestrovskou procházku po Sebranicích. Sraz bude 31. 12. 2023 ve 13.30 hodin u obecního úřadu. Vhodnou obuv a občerstvení s sebou. Vycházet se bude za hřbitovem k lipové aleji, dále k Mikulášku, kolem koupaliště a poté se uvidí.

Vánoční benefiční koncert pro MC Krůček

Kdy: pátek 29. prosince od 18.00

Kde: Lidové divadlo Svitavy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vánoční svátky jsou období klidu, pohody, ale také porozumění a splněných přání. A protože ani my nechceme v těchto tradicích zůstat pozadu a trochu té radosti a štědrosti rozdat, pořádáme benefiční koncert na podporu a provoz Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy.