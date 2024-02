Kam o volných dnech za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

V sobotu si můžete projít autentické prostory krytu civilní obrany vybudovaného ve valu Zámku Pardubice. Přísně tajná výstavba krytu proběhla ve druhé polovině roku 1953. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

PARDUBICKO

Autogramiáda hokejistů

Kdy: 16. února od 17.00

Kde: Palác, Pardubice

Proč přijít: V pátek 16. února do obchodního centra Palác v Pardubicích dorazí HC Dynamo Pardubice s hlavními hvězdami hokejového týmu i trenéry. „Play off, tedy nejdůležitější část sezony, se blíží. Přijďte se naladit na vyřazovací boje," pozval fanoušky klub na svém webu. Těšit se můžete na doprovodný program a také na nové podpisové karty hráčů a trenérů. Akce začíná v 17 hodin, hráči i trenéři se budou podepisovat od 17.30 do 19 hodin.

Pražský filmový orchestr v Pardubicích

Kdy: 17. února od 19.00

Kde: Dům hudby, Pardubice

Za kolik: 350 až 520 Kč

Proč přijít: Pražský filmový orchestr se opět na svých zastávkách napříč Českou republikou představuje publiku. Zkraje jarní části sezóny vybral pro svou koncertní premiéru Sukovu síň Domu hudby v Pardubicích. Publiku v sobotu od 19 hodin přinese ve velkolepém podání rozmanitou filmovou, seriálovou a videoherní hudbu z různých koutů světa.

Prohlídky tajného krytu

Kdy: 17. února od 11.00 a od 13.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: 120/60 Kč

Proč přijít: V sobotu si můžete projít autentické prostory krytu civilní obrany vybudovaného ve valu Zámku Pardubice. Přísně tajná výstavba krytu proběhla ve druhé polovině roku 1953. Podzemní prostory pak sloužily jako krajské velitelské stanoviště civilní obrany, které mělo řídit záchranné práce v případě útoku nepřítele, zasažení města radioaktivním spadem, případně i během živelných katastrof. Stavba je dosud vybavena vlastním ventilačním zařízením, studnou, dálnopisem, telefonní ústřednou, odmořovnou a naftovým generátorem. Teplota v krytu je 10 až 15 °C, nezapomeňte proto vhodné oblečení. Prohlídka zaměřená speciálně na rodiny s dětmi se koná v sobotu v 11 hodin, další prohlídka začíná ve 13 hodin. Vstupenky je nutné s předstihem rezervovat na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo telefonu 773 819 028.

Pozorování večerní oblohy

Kdy: 16. února od 19.00

Kde: Hvězdárna, Pardubice

Za kolik: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti

Proč přijít: Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích zve v pátek od 19.00 do 21.00 zájemce na pozorování oblohy. Právě 16. února se na večerní obloze potkají Měsíc v první čtvrti a výrazná otevřená hvězdokupa M45 v souhvězdí Býka známá též jako Plejády, Kuřátka, Sedm sester či Subaru. Vyplatí se tak za jasného počasí navštívit hvězdárnu a podívat se na toto krásné setkání.

Zimní Kuňka

Kdy: 17. února od 9.00

Kde: Kunětická hora, Staré Hradiště

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V sobotu 17. února se bude konat v rámci projektu Komunita pro komunitu dobrovolnická akce Zimní Kuňka. Bude se hrabat listí, sekat a pálit klestí - prostě vše, co je třeba k udržení vzácných suchých trávníků v okolí Kunětické hory. Občerstvení je zajištěno, pracovní rukavice s sebou. Sraz je v 9 hodin na horním parkovišti.

ORLICKO

Hasičský ples SDH Dlouhá Třebová

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Víceúčelový sál Dlouhá Třebová

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: SDH Dlouhá Třebová si Vás dovoluje pozvat na Hasičský ples. Kdy? 17. 2. 2024 od 20:00 hodin. Kde? Ve víceúčelovém sále v Dlouhé Třebové. K tanci a poslechu zahraje skupina Flegmens z Nového Jičína.

Kurz pečení chleba z kvásku

Kdy: sobota 17. února od 9.30

Kde: Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová

Za kolik: 950 korun

Proč přijít: Kurz je určen pro začátečníky a pokročilejší, kterým se něco nedaří. Na co se můžete těšit: Dozvíte se vše o kvásku a jeho použití. Odnesete si kvalitní 12 letý kvásek, se kterým je pečivo chutnější a jeho uchovávání snadnější.

CHRUDIMSKO

Masopust Pokřikov

Kdy: sobota 17. února od 9.00

Kde: Pokřikov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: SDH Pokřikov Vás srdečně zve na tradiční Masopust, který se bude konat v sobotu 17.2.2024. Sraz masek v 8:30. Průvod bude začínat u místní hasičské zbrojnice odkud zamíří ke starostovi, aby požádal o povolení masopustního veselí. Zakončení proběhne po obchůzce opět u hasičské zbrojnice, kde bude slavnostně poražena kobyla.

Zimní jezdecký pohár

Kdy: sobota 17. února od 9.00

Kde: Zámecký park 169, Slatiňany

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Již 17. února se můžete těšit na první jezdeckou událost roku 2024. Národní hřebčín bude hostit v jezdecké hale Na Rembáni ve Slatiňanech od 9 hod. druhé kolo Zimního Jezdeckého poháru spřežení. Těšit se můžete na kategorie dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží.

SVITAVSKO

Dětský karneval

Kdy: sobota 17. února od 13.30

Kde: Příluka

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Obec Příluka a SDH Příluka vás zve na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se koná v PŘÍLUCKÉM DOMĚ. Těšíme se na Vás. Na místě bude točená limonáda a párky v rohlíku.

Valentýnská stand up show Miloše Knora

Kdy: pátek 16. února od 19.00

Kde: Lidové divadlo Svitavy

Za kolik: od 290 korun

Proč přijít: Miloš Knor jako vztahový guru? Ano i to je možné. Limitované Stand-up comedy představení Miloše Knora. Stand-up VALENTINE show (aneb láska je kurva), Vám Miloš Knor přináší exkluzivně ve speciální limitované tour po největších městech a sálech, právě v termínu kolem svátku všech zamilovaných, svatého Valentýna.