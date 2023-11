Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce. První prosincový víkend patří zejména rozsvěceni vánočních stromů. Prodívejte se, jaký program si přechystala jednotlivá města.

Po celém Pardubické kraji se o víkendu rozzáří vánoční stromy. | Foto: Michal Král

PARDUBICKO

Zahájení adventních trhů

Kdy: 2. a 3. prosince

Kde: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Proč přijít: Adventní trhy potrvají na pardubickém Pernštýnském náměstí od 2. prosince až do Štědrého dne. O slavnostní zahájení trhů se v sobotu v 15 hodin postará farář Zibi Czendlik, v 16 hodin pak vyjde světelný průvod z Pernštýnského náměstí na zámek. Novinkou letošního předvánočního programu na náměstí je vyhřívané bistro, kde se budou prodávat vánoční speciality. Děti se mohou těšit na Ježíškovu dílnu, Ježíškovu poštu, naučná stezku v centru města nebo kolotoč. Pardubicemi bude během adventu (vždy od čtvrtka do neděle) jezdit také vánoční mašinka, jízda 50 Kč. První adventní neděli 3. prosince se v 17 hodin na Pernštýnském náměstí rozsvítí vánoční strom. Novinkou v areálu Automatických mlýnů bude vyhlídkové kolo - jízda 100 Kč.

Rozvěcení vánočních stromů ve městech na Pardubicku

Kdy: od 1. do 3. prosince

Kde: Pardubicko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Města na Pardubicku se ponoří do vánoční atmosféry. V Přelouči se slavnostní rozvícení vánočního stromu uskuteční v neděli 3. prosince od 18 hodin. Na Masarykově náměstí vystoupí hudební skupina Kantoři. Vstup je zdarma. Na náměstí u radnice v Lázních Bohdanči se vánoční strom rozzáří v pátek 1. prosince. Program začne v 16.30 hodin. Vystoupí děti z místní základní školy a Martin Růža s klavírním doprovodem. Součástí slavnosti budou i adventní trhy. V Dašicích spojí rozsvěcení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, děti se tam mohou těšit na program v sobotu 2. prosince od 14 hodin. Od 16 hodin vystoupí hudební skupina Maxim Turbulenc. Ve Chvaleticích se vánoční strom rozzáří v pátek 1. prosince od 17 hodin. Na náměstí v Horním Jelení začnou adventní trhy v neděli 3. prosince ve 13 hodin, vánoční strom se rozzáří v 16.30. Holice budou slavit advent v neděli od 16 hodin, kdy začínají na náměstí adventní trhy, strom rozsvítí v 17 hodin.

Výstava Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstup v prosinci; všední den dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 550 Kč; víkend dospělí 250 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, rodinné vstupné 700 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Do 7. ledna se na valech koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno je denně od 16 do 21 hodin.

160 let cvičíme společně

Kdy: 2. prosince

Kde: Na Olšinkách, Pardubice

Za kolik: vstupné na ples 260 Kč

Proč přijít: V sobotu slaví T.J. Sokol Pardubice 160 let od svého založení a 100 let od otevření sokolovny Na Olšinkách. V 9.30 v sokolovně začne tělocvičná akademie sokolských oddílů. Od 14 hodin můžete navštívit sportovní odpoledne se Sokolem a večer ve 20 hodin začne ples - 117. Sokolské šibřinky.

Mikulášský běh

Kdy: 2. prosince

Kde: atletický stadion na Dukle, Pardubice

Za kolik: startovné 100 Kč hradí pouze dospělé kategorie, žactvo a mládež zdarma

Proč přijít: V sobotu se v Pardubicích na Městském atletickém stadionu na Dukle běží 26. ročník Mikulášského běhu. Tradiční akce atletického oddílu je určená pro všechny zapálené běžce - od nejmenších až po dospělé a veterány. Prezentace začíná v 9 hodin.

Čertovská výstava

Kdy: do 23. prosince

Kde: Mázhaus, Pernštýnské náměstí, Pardubice

Za kolik: 40 Kč, děti do tří let zdarma

Proč přijít: Oblíbená vánoční výstava je po roce opět k vidění ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Do 23. prosince můžete s dětmi spatřit rej andělů, houf čertíků a dozvědět se více o dodržování tradic během předvánočního období. Letošní novinkou je venkovní fotokoutek, kde se můžete vyfotit na památku a poslat svou vzpomínku třeba babičkám. Každou sobotu a neděli bude od 10 do 18 hodin (13.00 - 14.00 pauza) na návštěvě v Šatlavě živý čertík.

ORLICKO

Mikulášský víkend v továrně 2023

Kdy: od soboty 2. prosince do neděle 3. prosince

Kde: Muzeum starých strojů a technologií, Žamberk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Otevřená kavárna a parní vláček od 10.00 do 17.30 sobota i neděle. Mikulášská nadílka ve vláčku - neděle 15.00 -17:30.

Rozsvícení vánočního stromu v Letohradě

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Václavské náměstí, Letohrad

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 14:00 – jarmark na náměstí, výstava v městském muzeu, 15:00 –vystoupení ZUŠ Letohrad, 16:59 – Rozsvícení vánočního stromu, 17:00 – koncert skupiny RK Band.

CHRUDIMSKO

Nebe a peklo na zámku

Kdy: sobota 2. prosince od 16.00

Kde: Zámek Chrast

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte s dětmi (nebo i sami) podívat se na zámecké peklo a nebeský zámek. Ve sklepě děti může postrašit Lucifer se svou pekelnou rodinkou a v kapli pochválit Mikuláš se svými anděly. Pokud chcete, aby byli Lucifer a Mikuláš dokonale informováni, napište jim hříchy a úspěchy svých ratolestí na e-mail infocentrum@mestochrast.cz. Oba vládcové prosí, pište do pátku 1. 12. 2023 do 15 hodin, aby váš dopis mohl být zpracován. Aby čekání bylo zábavnější, bude připraven kovář se svou výhní a další tématické tvoření pro děti i dospělé. Připraveno bude i občerstvení.

Mikulášská obchůzka na Veselém Kopci

Kdy: neděle 3. prosince od 10.30

Kde: Veselý Kopec, Vysočina

Za kolik: od 90 korun

Proč přijít: V neděli 3. prosince můžete na Veselém Kopci v době od 10.30 do 14.30 hodin potkat mikulášský průvod. Mikuláš bude mít pro dětské návštěvníky připraveny drobné dárečky.

SVITAVSKO

Vernisáž výstavy Krása nostalgie

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Regionální muzeum v Litomyšli

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstava přenese návštěvníky do světa kočárků, dětí, nadýchaných peřinek a povijanů. Doby dávno minulé na vás dýchnou i prostřednictvím dobových oděvů a doplňků, fotografií a hraček z bohatých sbírek Renáty Glänznerové. Na prvním pohled by se mohlo zdát, že je naše výstava určena především malým a velkým návštěvnicím, nudit se však nebudou ani pánové, které určitě zaujmou kočárky inspirované automobily nebo část věnovaná jejich údržbě a renovaci.

Sousedské setkání u Langerovy vily

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: T. G. Masaryka 5/35, Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sousedského setkání má před sebou již 3. ročník a my vás na něj srdečně zveme! Přijďte v sobotu 2. prosince mezi 14. a 18. hodinou s přáteli, rodinou nebo třeba sami k Langerově vile, zahřejte se teplým punčem a udělejte si radost nějakou vánoční drobností od místních neziskových organizací.