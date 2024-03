Kam vyrazit během volných dní v Pardubickém kraji a jak zabavit děti o velikonočních prázdninách? Máme pro vás nabídku akcí od naší redakce.

Hrad Kunětická hora zahájí 28. března letošní návštěvnickou sezonu. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Velikonoce v centru Pardubic

Kdy: v těchto dnech

Kde: náměstí Republiky, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Část náměstí Republiky v Pardubicích, konkrétně prostor před kostelem svatého Bartoloměje, zdobí téměř dvoumetrová velikonoční vejce, dvojice slaměných zajíců a tisíce kraslic. Velikonoční výzdoba, která je zároveň povedeným fotokoutkem, bude na náměstí Republiky ponechána ještě týden po Velikonocích.

Zdroj: Čížková Nikola

Velikonoce na Zelené bráně

Kdy: od 28. března do 1. dubna

Kde: Zelená brána, Pardubice

Za kolik: dílny zdarma, výstup na věž za kraslici zdarma nebo za 35 Kč (děti) a 50 Kč (dospělí)

Proč přijít: Od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna můžete na Zelené bráně v Pardubicích slavit Velikonoce. V předbraní budou pro malé i velké návštěvníky připraveny velikonoční dílny. Atmosféru dotvoří dvoumetrová pomlázka, domácí perníčky, beránci a tradiční slámové kraslice neobvyklých velikostí. Vstup na dílničky v předbraní bude zdarma. Každý, kdo na Zelenou bránu přinese nazdobenou kraslici, nemusí platit vstupné ani na vyhlídku. Zelená brána má otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Za vstup na věž zaplatí dospělý 50 Kč a dítě od 6 do 18 let 35 Kč.

Zelená brána nabídne výhled na jarní Pardubice i dvoumetrovou pomlázku

Kunětická hora zahajuje sezonu

Kdy: od 28. března

Kde: Kunětická hora, Ráby

Za kolik: vstupné na základní okruh - dospělí od 25 do 64 let) 180 Kč; mládež (od 18 do 24 let) 140 Kč; děti (od 6 do 17 let) 50 Kč

Proč přijít: Hrad Kunětická hora se po zimní přestávce otevře pro veřejnost 28. března. Ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli a také na Velikonoční pondělí bude hrad u Pardubic přístupný od 10 do 16 hodin. První prohlídka začíná v 10.00, poslední pak v 15.30. Nejčastěji navštěvovaným je základní okruh Hradní palác s věží, ale je možné vybírat i z výběrových okruhů Dušan Jurkovič, básník dřeva a Kaple.

VIDEO: Přípravy na letošní návštěvnickou sezonu na hradě

Zdroj: Michal Žampach

Velikonoce v mlýnech a street food party

Kdy: 30. a 31. března

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Za kolik: informace na www.automatickemlyny.eu

Proč přijít: Velikonoční víkend v Automatických mlýnech přinese kulturní program pro celé rodiny. Street food party začne v sobotu i v neděli v 10 hodin. V sobotu v 10.00 se koná rodinné velikonoční představení Popelka (vstup 180 Kč), v 11.00 začnou dětské dílničky pod násypkami s Hernou Hermínou. Během dne se mohou návštěvníci zúčastnit komentovaných prohlídek Automatických mlýnů a zhlédnout folklórní vystoupení. Podobný program je připravený i na neděli, jen představení bude od 10.00 Pejskokočičí, o 3 kůzlátkách a o veliké řepě (vstup 180 Kč).

Velikonoční trolejbus

Kdy: 1. dubna

Kde: Pardubice

Za kolik: 40 Kč plná cena; 20 Kč děti do 10 let; děti do 3 let zdarma

Proč přijít: Tradiční velikonoční jízdy trolejbusu v Pardubicích se uskuteční v pondělí z třídy Míru přes Dubinu, střed města, Duklu a nádraží zpět na třídu Míru. Odjezdy z třídy Míru 10:17, 11:17, 12:17, 14:17, 15:17 a 16:17. Jedna jízda bude trvat cca 45 minut. Za příspěvek na provoz trolejbusu obdrží každý návštěvník drobný velikonoční dárek. Trolejbus doprovodí velikonoční zajíčci.

Národní hřebčín otevírá

Kdy: 28. března až 1. dubna

Kde: Národní hřebčín, Kladruby nad Labem

Za kolik: základní vstupné do stájí od 260 Kč, rodinné 780 Kč

Proč přijít: Do národního hřebčína můžete zavítat i o velikonočních svátcích. Od 28. března zve na návštěvu za starokladrubskými koňmi. V Kladrubech nad Labem vás čekají komentované prohlídky stájí, zámku a expozice historických kočárů a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. Brány obou hřebčínů se otevírají v 10 hodin a poslední prohlídky je možno absolvovat od 15 hodin. Otevřeno je i na Velikonoční pondělí 1. dubna. Vstupné na prohlídky je dle běžného ceníku, je dostupný na www.nhkladruby.cz.

Rok hudby - Bedřich Smetana

Kdy: do 15. září

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letos uplyne 200 let od narození a 140 let od úmrtí skladatele Bedřicha Smetany, jehož dílo je považováno za základní kámen české hudební kultury. Východočeské muzeum k jeho poctě připravilo drobnou výstavu Rok hudby – Bedřich Smetana, která je volně přístupná všem návštěvníkům v otevírací době muzea v prostorách pokladny na pardubickém zámku. Výstava nabízí unikátní pohled na Smetanův život a dílo prostřednictvím výběru zajímavých exponátů z muzejních sbírek. Mezi hlavní lákadla patří soutěžní návrh pomníku Bedřicha Smetany od Karla Dvořáka, původně zamýšlený pro Pardubice. Vstup na výstavu je možný každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Magie ohně a hlíny

Kdy: do 7. dubna

Kde: Mázhaus, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích zve na výstavu Magie ohně a hlíny. Uvidíte raku keramiku Olgy Kudrnové a Marcely Pospíšilové. Raku keramika se vypaluje na přímém ohni při teplotě 1000 až 1300 °C v závislosti na konkrétní metodě. Z ohnivé pece se vytahuje rozžhavená keramika, která se následně chladí. Výstava potrvá do 7. dubna a je otevřená každý den kromě pondělí od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

Zahraj si Pardubice

Kdy: v těchto dnech

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné

Proč přijít: Děti i dospělé pobaví interaktivní výstava Zahraj si Pardubice na pardubickém zámku. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. „Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do škamen některé z nových škol. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand," zve na novou výstavu Východočeské muzeum. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírky muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava potrvá do září příštího roku a otevřená je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

ORLICKO

Velikonoce na Zámku Lanškroun

Kdy: sobota 30. března od 13.00

Kde: Areál Zámku Lanškroun

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte si užít velikonoční veselí k lanškrounskému zámku. Máme pro vás pestrý kulturní program, velikonoční jarmark, řemeslné workshopy pro děti a dospělé i divadlo!

Orlické Hory 2024 a track day Vysoké Mýto

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna

Kde: Orlické Hory a Vysoké Mýto

Za kolik: Auto 2000 korun, Trackday 2400 korun

Proč přijít: 4 dny v Orlických Horách, k tomu TRACKDAY ve Vysokém mýtě, sypání po okreskách a klasické chill večery na chatě!

CHRUDIMSKO

Vítání jara na zámku Slatiňany

Kdy: od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna

Kde: Státní zámek Slatiňany

Za kolik: Vstupné dle zvoleného prohlídkového okruhu

Proč přijít: Vítání jara na zámku Slatiňany neboli zahájení hlavní návštěvnické sezóny 2024, které proběhne ve dnech 28. března až 1. dubna od 10:00 do 15:00 hodin. S Velikonocemi přichází jaro do zámku i zámecké zahrady. Nápaditá jarní výzdoba z dílny zámeckých zahradníků v bohatě zařízených zámeckých interiérech vám zpříjemní zážitek z přicházejících jarních dní a přinese nejednu inspiraci. Jarní výzdoba je součástí expozice, která se vám o Velikonocích představí v novém kabátě s řadou změn a novinek.

Velikonoční jarmark

Kdy: neděle 31. března od 10.00

Kde: Hrad Košumberk

Za kolik: od 50 korun

Proč přijít: Dílničky pro děti, ukázky řemesel, dobový kolotoč, střelnice, prodejní stánky, oslíci, divadlo pro děti.

SVITAVSKO

Putování moravskotřebovského zajíčka

Kdy: od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna

Kde: Komenského 371/46, Moravská Třebová

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Vydejte se přírodou krůček po krůčku po stopách velikonočního zajíčka (stezka začíná na Zámku a povede blízkým okolím). Čeká vás stezka plná naučných úkolů, zábavy a odměny v cíli.

Velikonoční jarmark

Kdy: neděle 31. března od 10.00

Kde: Park Jana Palacha Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Je nám ctí Vás opět pozvat na další jarmark. Brzy snad tradiční. Našim cílem je maximální podpořit místní prodejce, šikuly a trochu to tu rozvířit. A to se nám může podařit jen díky Vám. Připravujeme parádní program i pro děti.

