Kvůli nepříznivé předpovědi počasí byla řada akcí o nadcházejícím víkendu zrušena. Více jsme psali ZDE. Může se tedy stát, že počasí ovlivní i další naplánované akce.

Pardubicko

Lapidárium v zámku

Kdy: denně kromě pondělí

Kde: Zámek, Pardubice (Východočeské muzeum)

V nové expozici ve sklepení pardubického zámku se setkáte s unikátními památkami, zejména z 16. a 17. století. Mezi exponáty patří terakotové stavební články z éry pánů z Pernštejna a rozsáhlá sbírka raně novověkých náhrobníků drobné šlechty, převážně úředníků pardubického panství a jejich rodin. Kromě toho jsou zde k vidění i torza románské architektury z církevních staveb, které patřily pod opatovický kláštera, a také pamětní a náhrobní desky připomínající události a osobnosti pardubické historie. Vstup do sklepů zámku, kde nová expozice sídlí, je zdarma.

Obklopeni květy

Kdy: 14. září od 14.00

Kde: Gočárova galerie, Automatické mlýny Pardubice

Workshop vedou profesionální floristky a edukátorky Gočárovy galerie. Dílo Alfonse Muchy je zaplněno krásnými ženami zdobenými květinami a ornamenty. Na workshopu inspirovaném plakáty tohoto mistra secese si pod vedením zkušených floristek z ateliéru Jen květ vytvoříme věnce z živých a papírových květin. Ozdobeni svým dílem se pak můžete vyfotit v secesním duchu v připraveném foto-koutku. Na workshop je z kapacitních důvodů nutná rezervace nejpozději 24 hod před začátkem akce. Podrobnosti o akci.

Komentovaná prohlídka výstavy Mucha dnes

Kdy: 14. září od 14.00

Kde: Gočárova galerie, Automatické mlýny, Pardubice

Komentovaná prohlídka výstavy Mucha dnes s historičkou umění Eliškou Jedličkovou. Nutná rezervace. Více o akci ZDE.

Burčákové slavnosti

Kdy: 14. září od 14.00

Kde: Zámek, Choltice

Pořadatelé Burčákových slavností byli ještě v pátek odhodlaní a vzkazovali: „Vzhledem k velice nepříznivým vyhlídkám ohledně sobotního počasí, jsme se rozhodli akci značně upravit, nikoli zrušit. Burčák si bude možné od vinařů zakoupit v zámecké arkádě, vstup bude z nádvoří. Jsme nuceni také zrušit veškerý venkovní doprovodný program, kromě výstavy obrazů v malém zámku č.p. 5. Přijďte ochutnat letošní burčák, deštník a dobrou náladu s sebou. Vstup je zdarma."

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Michal Penk v Pardubicích

Kdy: 14. září od 19.00

Kde: Music club Žlutý pes, Pardubice

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Výstava koček

Kdy: 14. a 15. září

Kde: ABC klub, Pardubice

Organizace chovatelů koček SO Chrudim zve na Mezinárodní výstavu koček v Pardubicích. 14. a 15. září od 10 do 17 hodin v ABC klubu. Doprovodný program výstavy: přehlídka mladých chovatelů, kočičí tombola, malování na obličej. Odkaz na akci.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Sousedské setkání

Kdy: 15. září od 15.00

Kde: Kalyna, Artura Krause 2316, Pardubice

Centrum Kalyna zve na přátelské setkání plné zábavy a pohody. Čeká bohatý program plný aktivit pro děti i dospělé: lední medvěd (15:30 - 16:30), občerstvení, zábavné hry a další doprovodný program. Vstup zdarma. Odkaz na akci.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Historické jízdy

Kdy: 15. září od 13.00

Kde: Pardubice

U příležitosti výročí 55 let provozu MHD do Černé za Bory vyjede v neděli 15. září na mimořádné spoje linky 12 autobus Škoda 706 RTO. Odkaz na fb událost.

close info Zdroj: se svolením pořadatele zoom_in

Poslední šance: Rok hudby - Bedřich Smetana

Kdy: do 15. září

Kde: Zámek, Pardubice

Proč přijít: Letos uplyne 200 let od narození a 140 let od úmrtí skladatele Bedřicha Smetany, jehož dílo je považováno za základní kámen české hudební kultury. Východočeské muzeum k jeho poctě připravilo drobnou výstavu Rok hudby – Bedřich Smetana, která je volně přístupná všem návštěvníkům v otevírací době muzea v prostorách pokladny na pardubickém zámku. Výstava nabízí unikátní pohled na Smetanův život a dílo prostřednictvím výběru zajímavých exponátů z muzejních sbírek. Mezi hlavní lákadla patří soutěžní návrh pomníku Bedřicha Smetany od Karla Dvořáka, původně zamýšlený pro Pardubice. Výstava trvá jen do neděle 15. září, kdy skončí. Vstup na výstavu od 10 do 18 hodin.

S dětmi: Zahraj si Pardubice

Kdy: denně kromě pondělí, do 31. prosince 2024

Kde: Zámek, Pardubice

Malé i velké pobaví interaktivní výstava Zahraj si Pardubice na pardubickém zámku. Příběh města začíná v roce 1845, uprostřed století páry. Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do školních škamen. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu aviatika Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírek Východočeského muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Výstava je otevřená každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné.

Východočeské muzeum Pardubice nabízí i další zajímavé výstavy. Další informace najdete ZDE.

Divadlo: Don Juan se vrací z války

Kdy: 14. září od 18.00

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Východočeské divadlo zve v sobotu na inscenaci Don Juan se vrací z války. Působivý kabaret scén ze světa, který vstává z popela. Na tomto představení lze využít zvýhodněné vstupenky pro seniory za 220 Kč. Více pro programu VČD ZDE.

close info Zdroj: NH Kladruby nad Labem zoom_in Tradiční zářijová akce Kladruby naruby je v sobotu 14. září 2024 vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi počasí zrušena.