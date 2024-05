Kam o víkendu vyrazit za zábavou a poučením na Pardubicku a v okolí? Podívejte se na redakční tipy. Je z čeho vybírat.

V neděli se na pardubickém zámku koná Zámkohraní. Dětem zahrají Mixle v Piksle. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Pardubicko

Festivalový jarmark

Kdy: 24. května

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Proč přijít: Nenechte si ujít tradiční vrchol festivalu Multikulturní týden v Automatických mlýnech v Pardubicích. Již od 11 hodin přijďte ochutnat arménskou, mongolskou, ukrajinskou, romskou a ugandskou kuchyni. Zjistíte, jaké speciality se vaří v Pobřeží slonoviny. Až do večera vás bude bavit bollywoodský, irský, romský, španělský a mexický tanec, mariachi, balkánský zpěv a hra na morin khuur, indie rock či liquid funk v provedení profesionálů i hudebních a tanečních nadšenců z pardubických souborů. Program končí cca v 19 hodin.

Den starokladrubského koně

Kdy: 25. května

Kde: Kladruby nad Labem

Proč přijít: V sobotu 25. května se v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem uskuteční 7. ročník Dne starokladrubského koně. K vidění bude mimo jiné velký kočárový rej, dámy v sedle a volné stádo klisen s hříbaty. Jedním z vrcholů programu bude předvedení šestispřeží z dánských královských stájí. Nebude chybět ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově, maďarského hřebčína Szilvásvárad nebo pushball v podání žáků Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Doprovodný program na nádvoří hřebčína začne v 10 hodin půlhodinovou chovatelskou ukázkou starokladrubských koní. V 11 hodin se očekává příjezd císaře Františka Josefa I., od jehož poslední návštěvy letos uplyne 150 let. Hlavní program na nádvoří kladrubského hřebčína začíná ve 13 hodin. Slavnostní den zakončí o půl šesté koncert v kostele sv. Václava a Leopolda.

Velký den v Kladrubech: K vidění bude stovka koní, šestispřeží i příjezd císaře

Den otevřených dveří na hasičské stanici

Kdy: 25. května

Kde: Centrální hasičská stanice, Pardubice

Proč přijít: V sobotu se otevřou brány Centrální hasičské stanice v Teplého ulici v Pardubicích. Od 9 do 15 hodin je pro návštěvníky připraven bohatý program. Lidé uvidí vyproštění osob z havarovaného automobilu, ukázku manipulace s elektromobilem, práci lezecké skupiny i výcviku psů či ohňovou bránu a její zdolání. Pro děti budou připraveny dovednostní i vědomostní soutěže, nafukovací sluzavka a v případě příznivého počasí i pěnová show.

Sobotní dostihy

Kdy: 25. května

Kde: Dostihové závodiště, Pardubice

Proč přijít: V sobotu se znovu otevřou brány pardubického závodiště. Poběží se osm dostihů, nejpočetnější sestava se sejde na startu úvodní kvalifikace na Velkou pardubickou. První dostih startuje ve 13 hodin.

Malá Velká pardubická. V první kvalifikaci startují vítězové slavné steeplechase

Farmářské trhy

Kdy: 25. května

Kde: třída Míru, Pardubice

Proč přijít: Na třídě Míru u památníku Jana Kašpara se v sobotu od 8 do 12 hodin konají farmářské trhy. Čeká na vás spousta stánků s farmářskými a řemeslnými produkty a také doprovodný program.

FOTO: Farmářské trhy v Pardubicích potřetí. Jak se žije na farmě?

Tři sestry v pivovaru

Kdy: 25. května

Kde: areál pivovaru Pernštejn, Pardubice

Proč přijít: Skupina Tři sestry zahraje v sobotu v areálu pivovaru v Pardubicích. Tři sestry slibují, že během dvouhodinové koncertní smršti provedou posluchače celou svou dosavadní tvorbou. Brány se otevřou v 17.30 a hrát se začne v 18.30. Vystoupí také Doctor P. P. a Mzh.

Pohádka na Kunětické hoře

Kdy: 25. května

Kde: Kunětická hora, Ráby

Proč přijít: V sobotu bude hrad Kunětická hora patřit dětem, které zde pobaví hudební pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání litvínovského Docela velkého divadla. Začátek 10.30 hodin.

Festival trampských písní

Kdy: 25. května

Kde: Horní Jelení

Proč přijít: V pátek večer bude v Horním Jelení zahájen 48. Festival trampských písní. Hlavní program se koná v sobotu 25. května od 10 do 23 hodin. Uskuteční se přehlídka soutěžních kapel, přihlášeno je celkem 18 hudebních skupin. Hlavními hosty budou Falešná karta Nové Město na Moravě, Kamarádi Choceň.

Máte rádi trampské písně? Horní Jelení zve na 48. ročník festivalu

Zámkohraní

Kdy: 26. května

Kde: zámek, Pardubice

Proč přijít: Dětem a jejich dospělákům bude v neděli patřit Zámek Pardubice. Krásný dětský den aneb Zámkohraní zaplní od 14 do 18 hodin nádvoří a parkán hudbou, divadlem, žonglováním, dílnami a hrami. Zámkohraní pořádá už podeváté kapela Mixle v piksle ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. „Program začíná Hudební výchovou Kapitána Vejfuka, který je frontmenem legendární rokenrolové kapely pro děti Mixle v piksle. Ta na nádvoří zámku také zahraje pro své početné fanoušky. Mezitím se návštěvníci mohou těšit na divadlo Kozlík, hudební zkušebnu, tombolu, živá zvířátka nebo orientační závod,“ zve ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Vstupenky se prodávají v pokladně muzea nebo online, děti do 3 let mají vstup zdarma, ostatní včetně dospělých zaplatí 100 korun.

Holické sborování

Kdy: 26. května

Kde: ZUŠ, Holice

Proč přijít: V neděli se ve společenském sále Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích od 15 hodin uskuteční již čtvrtý ročník přehlídky pěveckých sborů. Výtěžek z dobrovolného vstupného umělci věnují na podporu charitního Domácího hospice Andělů strážných.

Pěvci v Holicích podpoří Domácí hospic Andělů strážných