Dostihová sezona začíná

Kdy: 14. dubna

Kde: dostihové závodiště, Pardubice

Za kolik: dospělý 150 Kč, rodinné vstupné 400 Kč

Proč přijít: V neděli začíná pardubická dostihová sezona. Na programu je šest rovinových dostihů a proutěných překážek, první dostih odstartuje v 11.30 hodin. Diváci se mohou těšit na početná startovní pole. Celkem se totiž v šesti dostizích představí 68 koní. Kdo se nedostane přímo na závodiště, může vše sledovat prostřednictvím přímého přenosu na programu ČT sport nebo v iVysílání.

Zimní spánek u konce. Na pardubickém závodišti otevřou překážkovou sezonu

Sebevědomá krása

Kdy: 13. dubna

Kde: centrum Ideon, Pardubice

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: V sobotu od 10 hodin se v pardubickém centru Ideon koná akce Sebevědomá krása. Návštěvníky čekají přehlídky, přednášky, rady odborníků a možnost nákupu toho nejlepšího, co trh nabízí pro sebevědomí a krásu žen. Posledním bodem programu je módní přehlídka Dominika Navrátila, která začíná v 17.30 hodin. Celý program ZDE.

Hurá na Kunětickou horu

Kdy: víkendy v dubnu

Kde: Kunětická hora, Ráby

Za kolik: vstupné na základní okruh - dospělí (od 25 do 64 let) 180 Kč; mládež (od 18 do 24 let) 140 Kč; děti (od 6 do 17 let) 50 Kč

Proč přijít: Hrad Kunětická hora je v dubnu přístupný o víkendech, 10.00 do 16.00. První prohlídka začíná v 10.00, poslední pak v 15.30. Nejčastěji navštěvovaným je základní okruh Hradní palác s věží, ale je možné vybírat i z výběrových okruhů Dušan Jurkovič, básník dřeva a Kaple.

Video z příprav Kunětické hory na návštěvnickou sezonu 2024

Premiéra: Pořád jsem to já

Kdy: 13. a 14. dubna

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 350 Kč

Proč přijít: Východočeské divadlo v Pardubicích v sbotou 13. a v neděli 14. dubna od 19 hodin uvede premiéry hry Pořád jsem to já, kterou v Pardubicích nastudovala režisérka Kateřina Dušková. Hlavní hrdinka hry Alice Howlandová žije ve šťastném manželství, je matkou dvou dětí a úspěšnou profesorkou kognitivní psychologie. Jednoho dne začíná zapomínat slova. Když si jde zaběhat, nemůže najít cestu domů. Nejdříve příznaky nemoci bagatelizuje, později je jí ale diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby. Románová předloha divadelní hry Still Alice byla v roce 2014 zfilmována a představitelka hlavní role Julianne Moore za svou Alice získala Oscara.

Pořád jsem to já. Divadlo chystá hru o Alzheimerově chorobě

Pardubický vinařský půlmaraton

Kdy: 13. dubna

Kde: Pardubice

Proč přijít: V sobotu se v ulicích Pardubic uskuteční 18. ročník běžeckého závodu Pardubický vinařský půlmaraton. Sportovní program zahrnuje Pardubický vinařský půlmaraton, Lidový běh Vaňka Vaňhy, Kiekert desítku, Pohárový závod koloběžců v půlmaratonu či závody v para-cyklistice. Závody startují ze Smetanova náměstí, cíl je na Pernštýnském náměstí. Lidový běh Vaňka Vaňhy je dlouhý 1,7 kilometru a startuje v 9.15. Děti se ho mohou zúčastnit zdarma, dospělí platí startovné 50 Kč. Prezence probíhá od 7.30 do 9.00 hodin na náměstí Republiky před Východočeským divadlem. Na trať desítky se běžci vydají v 10.15 hodin. Pardubický vinařský půlmaraton startuje ve 14.00 hodin.

Další komplikace pro pardubickou dopravu. Centrum města zaplní sportovci

Prohlídka Automatických mlýnů

Kdy: 13. a 14. dubna

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Za kolik: dospělý 200 Kč, děti a senioři 140 Kč

Proč přijít: Komentované prohlídky areálu Automatických mlýnů v Pardubicích se konají v sobotu a v neděli. Přesné časy zjistíte ZDE. V 75 minutách projdete s průvodci Nadace AM areálem mlýnů a budete seznámeni s historií, architekturou a budoucí vizí tohoto jedinečného místa. Navštívíte veřejné prostory, které propojují Gočárovu galerii, galerii GAMPA, vzdělávací centrum SFÉRA s budovu Sila Nadace Automatických mlýnů. Na prohlídky zvolte vhodnou obuv a oblečení, prohlídka je z větší části venkovní.

Jeden svět v Pardubicích

Kdy: do 13. dubna

Kde: Divadlo 29, Pardubice

Proč přijít: Filmový festival Jeden svět pokračuje do 13. dubna v Divadle 29 v Pardubicích. Divákům nabízí snímky s lidskoprávní tematikou. V pátek 12. 4. se promítají filmy Bílý anděl, Bull Run, Základna Hollywoodgate. Celý program ZDE.

Jeden svět: Festival filmů o lidských právech je v Pardubicích

Michal Hrůza v ABC klubu

Kdy: 13. dubna od 20.00

Kde: ABC klub, Pardubice

Za kolik: 550 Kč

Proč přijít: Zpěvák Michal Hrůza vyráží na speciální Video tour a samozřejmě nemůže vynechat pardubický ABC klub. Zahraje tam v sobotu od 20.00, klub se otevře v 18.00.

