PARDUBICKO

Dny evropského dědictví v Pardubicích

Kdy: 7. a 8. září

Kde: na různých místech Pardubic

Památky spojují svět. To je téma letošního ročníku akce Dny evropského dědictví, která v Pardubicích proběhne během víkendu. Pardubáci tak budou mít možnost nahlédnout do zhruba dvou desítek objektů, z nichž některé své brány otevírají jen výjimečně. Do téměř všech památek a institucí bude vstup zdarma.

Sobota 7. 9.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice | Institut Paměti národa Pardubice - Machoňova pasáž | Zelená brána | Krajská knihovna | Železniční stanice Pardubice – hlavní nádraží | Galerie města Pardubic – areál Automatických mlýnů | Kostel sv. Bartoloměje | Kostel Zvěstování Panny Marie | Mázhaus | Vzdělávací centrum SFÉRA – areál Automatických mlýnů | Nadace Automatické mlýny – areál Automatických mlýnů | Natura Park – Ekocentrum PALETA | Památník Zámeček Pardubice | Zámeček v Pardubičkách – Larischova vila NKP

Neděle 8. 9.

Východočeské divadlo Pardubice | Radnice | Zelená brána | Mázhaus | Galerie města Pardubic - areál Automatických mlýnů | Gočárova galerie – areál Automatických mlýnů | Nadace Automatické mlýny – areál Automatických mlýnů | Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku | Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice | Natura Park – Ekocentrum PALETA | Památník Zámeček Pardubice | Zámeček v Pardubičkách – Larischova vila NKP | Židovský hřbitov

Festival v mlýnech

Největší světová přehlídka kreativity a inovací - festival Maker Faire, míří poprvé do Pardubic. V sobotu 7. září se areál Automatických mlýnů od 10 do 17 hodin promění v centrum tvořivosti a technických vynálezů. Návštěvníci se mohou těšit kromě jiného na hořící ruku, suchý led, smrt medvěda a další zajímavosti. Vstup na akci je zdarma.

Retroměstečko v Pardubicích

Kdy: 7. a 8. září

Kde: bývalé kasárny TGM, Pardubice

Víkend plný tradic, zábavy, s vývojem průmyslu, oborů a bezpečnosti státu je projektem pro celou rodinu.

Benefiční utkání v Pardubicích

Kdy: 8. září

Kde: Enteria arena, Pardubice

Už šestý rok udržují strážníci v Pardubicích tradici benefičních utkání na ledě s cílem pomáhat hendikepovaným dětem. Tuto neděli ve 14.00 hodin vyjedou hráči týmů Městské policie Pardubice a HC Ronal Pardubice na led znovu pro jedenáctiletého Kubíka Toločka. Utkání hostí pardubická Enteria arena.

Posvícenské radování v Dašicích

Kdy: 6. až 9. září

Kde: Dašice

Celkem na čtyři dny je naplánované v Dašicích Posvícenské radování. Začínat se bude v pátek po poledni a konec nastane až v pondělí odpoledne. Mezitím čeká na účastníky rozmanitý program, který zahrnuje vinařské slavnosti, hudební vystoupení, pouťové atrakce nebo turnaj v mariáši. Součástí budou i tradiční duchovní akce jako mše nebo pouť ke kostelu.

Rodinný festival v Přelouči

Kdy: 7. září

Kde: Přelouč

Výstava králíků, drůbeže a holubů

Kdy: 7. a 8. září

Kde: Dolany

Vyplutí do sezony

Kdy: 7. září

Kde: nábřeží Václava Havla, Pardubice

Přestože výletní loď Arnošt je stále v opravě, vítají fanoušci Dynama další sezonu tradičním „vyplutím“. Tentokrát na čemkoliv. Fantazii účastníků se meze nekladou. Pořadatelé pozvou zajímavé hosty a nezávislá porota ohodnotí nejen vzhled plavidla, ale i umělecký dojem při plavbě. Dokažte, že fanoušci Dynama mají smysl pro legraci a odvahu postavit se živlům! Každý fanoušek Dynama je srdečně zván.

Studánecké posvícení

Kdy: 7. září

Kde: před ZŠ Dubina, Pardubice

Zámeček na vlnách swingu

Náhradní tvář

Kdy: do 8. září

Kde: Východočeské muzeum, Zámek Pardubice

Pokud jste dosud nenavštívili výstavu Náhradní tvář Petra Nikla na pardubickém zámku, máte poslední příležitost. Výstava, která se otevřela pro veřejnost v červnu, končí tuto neděli 8. září. Autor zachytil jednak žebráky během covidové pandemie, ale také příslušníky rodu Pernštejnů a své blízké.

Choltický deštník

Kdy: 7. září

Kde: Choltice

12. ročník benefičního festivalu

Tour de Opatovice nad Labem

