Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce.

Součástí prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence na pardubickém zámku je i zbrojnice. Když venku vládne zimní počasí, je Východočeské muzeum dobrým tipem na výlet. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

PARDUBICKO

Nejstarší renesance v Čechách

Kdy: denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: vstupné 220 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 400 Kč

Proč přijít: Rozsáhlý prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence vás zavede do rytířských sálů, gotického sálu, do zbrojnice i na valy pardubického zámku. Vrátíte se do časů pozdní gotiky a rané renesance. Tehdy pardubický zámek a okolní město sloužili jako hlavní rezidence nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách a na Moravě - pánů z Pernštejna. Nechte se unést nádherou nástěnných maleb i portréty v rodové galerii, nahlédněte do historie. Děti jistě ocení mluvící portréty i návštěvu zbrojnice, kde si budou moci vyzkoušet ochrannou zbroj i zbraně.

Dětské návštěvníky potěší interaktivní výstava Východočeského muzea Zahraj si Pardubice. V hospodářských budovách pardubického zámku vás čeká příběh města. Potkáte v něm Jana Pernera, vystoupáte ke hvězdám s pomocí barona Artura Krause, vyzkoušíte své fotografické umění v ateliéru Josefa Pírky a zasednete do škamen některé z nových škol. Poznáte počátky závodění na koních i motocyklech a budete svědky prvního vzletu Jana Kašpara. Zažijete zrod továren, divadla či hotelu Grand. Významné milníky města poznáte díky vzácným předmětům ze sbírky muzea i díky zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Vstupné: 140 Kč plné, 90 Kč snížené, 320 Kč rodinné.

Hravý svět Lega

Kdy: od 15. do 21. ledna

Kde: Palác, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce s názvem Hravý svět Lega trvá v pardubickém Paláci po celý týden, a to každý den od 13 do 18 hodin. Týdenní akce bude zakončena v neděli 21. ledna doprovodným programem nazvaným Návrat do budoucnosti, který započne ve 12 hodin. Nabídne zážitek plný unikátních technologií a nových trendů. Připraveny jsou zápasy a závody robotů a show s ROBO S1. Nedělní program doplní workshopy a přednášky pro děti i pro dospělé. Připravena je také soutěž o ceny.

V neděli se můžete na Pardubicku vypravit na ornitologickou vycházku. Více informací v článku:

Husy i kormoráni. Leden je ideální pro pozorování ptactva

Pohádky pana Pohádky

Kdy: 21. ledna od 15.00

Kde: Kulturní dům Hronovická, Pardubice

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Kulturní dům Hronovická v Pardubicích zve v neděli od 15 hodin na představení Pohádky pana Pohádky. Děti a jejich doprovod se mohou těšit na vtipné zpracování pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce v podání Divadla KK.

Improshow – Paleťáci

Kdy: 19. ledna od 19.00

Kde: Divadlo Exil, Pardubice

Za kolik: od 200 Kč

Proč přijít: V Divadle Exil v Machoňově pasáži v Pardubicích v pátek večer hostují Paleťáci. Diváky čeká show plná smíchu, o které rozhodnou oni sami. Krátké divadelní skeče vznikají spontánně na divácká témata. Můžete vidět příběhy s nezapomenutelnými postavami, originální dabing nebo třeba zpěv teď a tady.

ORLICKO

Zimní víkendové deskohraní ve Vysokém Mýtě

Kdy: od pátku 19. ledna do neděle 21. ledna

Kde: Husova 146, Vysoké Mýto

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V naší herně se na Vás těší přes 2800 deskových her. Hry Vám rádi půjčíme, vysvětlíme, a případně si je s Vámi i zahrajeme. Hry, které zase neumíme my, se od Vás rádi naučíme. Najdete u nás jak hry pro začínající hráče jako třeba Psí život - karetní hra, Dobble, tak i pro zkušené hráče - Ostrov titánů, Anno 1800, Panství hrůzy, Lords Of Hellas, Twilight Imperium, a mnoho dalších.

Zimní hraní se Spirálou

Kdy: sobota 20. ledna od 13.00

Kde: Hory Česká Třebová

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nový rok už klepe na dveře a s ním i leden a Zimní hraní se Spirálou, na které se už moc těšíme. Budeme moc rádi, když se s námi vydáte poznávat tajemství zimního lesa a zvířátek, čeká na vás plno zajímavých aktivit a úkolů.

CHRUDIMSKO

Nedělní běh ve Svídnici

Kdy: neděle 21. ledna od 10.00

Kde: Svídnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nestihl jsi s námi minulý běh na Podhůře? To nevadí, můžeš jít klidně teď. Bude připravena trasa na 1 - 1,5h Nemusíš se bát, že by si běh nezvládl. Tempo se vždy přizpůsobí.

Maškarní diskotéka

Kdy: sobota 20. ledna od 14.00

Kde: Štěpánov u Skutče

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Je tu další akce pro naše nejmenší a tou je ,,Maškarní karneval”. Čeká na nás spousta soutěží za drobné odměny, malování na obličej, něco dobrého na zub, převážně dětské písničky, soutěž o nejhezčí masku a další. Vítáme samozřejmě i dospělé v maskách.

SVITAVSKO

Dětský ples

Kdy: sobota 20. ledna od 15.00

Kde: Sebranice u Litomyšle

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Srdečně zveme všechny děti na Dětský ples VE SNU, který se uskuteční 20. ledna od 15.00 hod. v Kulturním domě v Sebranicích. Těší se na Vás sebraničtí animátoři.

Masopust a zabijačkové hody

Kdy: sobota 20. ledna od 13.00

Kde: Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradice obnovených masopustů ve Svitavách oslaví v roce 2024 již své dvacáté výročí. Konkrétně v sobotu 20. ledna vyrazí ve 13:00 ze spodní části náměstí Míru průvod masek, který po dvou letech opět zajistí soubor z Vortové na Hlinecku, pyšnící se zápisem na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

