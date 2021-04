Bylinné sirupy, které využijeme zvláště při běžných nachlazení, si můžeme snadno vyrobit doma a za minimální náklady. Lze je připravit zastudena, můžeme se však vydat také horkou cestou. Na základní rozpis potřebujeme: 0,5 až 1 kg čerstvých bylinek, 3 l vody, 1 kg cukru, 1 bio citron nakrájený na plátky nebo 2 lžičky kyseliny citronové

Příprava zastudena: Vodu převaříme a rozpustíme v ní cukr a případně kyselinu citronovou. Necháme ji vychladnout a pak jí zalijeme rostliny, které jsme opláchli a vložili do patřičně velké nádoby. Přidáme citron a necháme na teplém místě „táhnout“ alespoň 24 hodin. Poté tekutinu přecedíme a slijeme do láhví. Ty buď uložíme v chladu, nebo je sterilujeme 20 minut při teplotě 88 °C.

Příprava zatepla: Rostliny opláchneme, vložíme je do hrnce, zalijeme vodou a vaříme na mírném ohni asi hodinu. Pak tekutinu přecedíme, znovu ji vlijeme do hrnce, vsypeme cukr a ještě 5 minut povaříme, až se cukr rozpustí. Sirup slijeme do láhví. Ty buď uložíme v chladu, nebo je sterilujeme 20 minut při teplotě 88 °C.

Základní pravidla

Pokud se rozhodnete bylinky užívat k léčebným účelům pamatujte, že to není úplně bez rizika. Jaké zásady platí?

Nepřekračujte doporučené dávkování, zvláštní opatrnosti je třeba především u tinktur, což jsou vlastně koncentráty. Většina léčivých rostlin by se neměla užívat v těhotenství a při kojení, z důvodů bezpečnosti je raději nedáváme ani malým dětem do dvou let. Doporučené dávkování bývá určené pro dospělou osobu vážící zhruba 75 kg. Při nižší či vyšší hmotnosti dávkování patřičně upravíme, což platí zejména u dětí. Pokud s bylinnou léčbou začínáme ve vyšším věku (zhruba od 65 let), začneme raději s nižší dávkou, kterou postupně zvyšujeme na standardní úroveň. Pokud nás po požití léčivých rostlin postihnou nepříjemné následky, jako je například vyrážka, průjem, nevolnost, nebo dokonce alergická reakce, okamžitě používání přerušíme, případně vyhledáme lékaře. Některé léčivé rostliny mohou ovlivňovat působení léků, před jejich užitím se vždy informujeme v lékárně nebo v odborné literatuře. Nežádoucí interakce způsobuje například třezalka či česnek.

