Bude bílá! To je rozhodnutí, které 11. března učinili pardubičtí zastupitelé, když odhlasovali, že se Zelená brána při rekonstrukci omítne. Po více než sto letech by se tak měla významná pardubická památka proměnit a zahalit do bílé omítky.

Jak to ve výsledku dopadne, však dosud není jasné. Na rekonstrukci zatím město nemá peníze a rozhodnutí zastupitelů by navíc ještě mohlo zvrátit referendum. To by chtěli vypsat dva radní – Jan Hrabal (ANO) s Vítem Ulrychem (KDU-ČSL).

Zelená brána je jedinou dochovanou branou gotického městského opevnění.



Brána byla postavena roku 1507, po požáru roku 1538 byla nastavena o zhruba 13 metrů a opatřena typickým zastřešením.

Ve skutečnosti jde o dva objekty - věž a bránu. Zatímco předbraní je od samého počátku omítnuto, věž Zelené brány omítku od roku 1912 postrádá.



Nyní by se jí mohla omítka vrátit, což by podle odborníků chránilo zdivo věže před tepelnými šoky a navíc by se bráně navrátila historická podoba. Konzervační metoda spočívá v očištění a chemickém ošetření povrchu kamene. Bráně by tak zůstal kamenný vzhled, na který jsou Pardubáci zvyklí, a městu by odpadly starosti a finance spojené s degradací omítky.

„Hlasování proběhlo v 11 hodin večer, prošlo těsnou většinou hlasů a asi jsme všichni viděli, jakou společenskou reakci to vyvolalo,“ vysvětlil Hrabal s tím, že by proto preferoval, aby o budoucnosti věže rozhodli Pardubáci v referendu. „Problematiku opravy Zelené brány považuji za rozumovou i pocitovou záležitost. Nevidím mnoho víc témat, kde by mohlo být využito, než u této opravy,“ dodal Hrabal, který hlasoval pro omítnutí.

Historicky byla Zelená brána bíle omítnutá, lidé ji dnes ale znají už jen v její kamenné podobě. Bílá omítka se dominantě ale brzy navrátí.Zdroj: MMP„Bylo trochu nešťastné, že jsme o tak důležité věci hlasovali těsně před půlnocí, kdy tu část zastupitelů už nebyla. Řada obyvatel se není schopna smířit s tím, že bychom památku omítli,“ přidal se Ulrych.

Podporu radní našli v pardubickém primátorovi Martinu Charvátovi (ANO), který vidí v omítce tu nejlepší variantu. Po jednání s dalšími historiky však uznal, že i zakonzervování zdiva dokáže památce poskytnout dostatečnou ochranu. „Obě technologie jsou z hlediska stavebního principu skoro vyrovnané. Omítka má větší hodnotu v tom, že lépe chrání zdivo, na druhou stranu zůstává otázka, co v budoucnosti budou znamenat náklady na její opravy. Kamenná zeď má z hlediska estetického vjemu delší trvanlivost, zatímco omítka bude stárnout,“ vysvětlil primátor.

Referendum by se lidí ptalo, zda chtějí Zelenou bránu omítnout, a uskutečnilo by se na podzim společně s parlamentními volbami. „Pokud vyhraje varianta ano, půjdeme do omítnutí, pokud vyhraje ne, budeme brát, že lidé chtějí zachovat stávající stav,“ upřesnil Hrabal.

S tímto nápadem radní přišli na čtvrteční zastupitelstvo a chtěli o něm nechat hlasovat, avšak s velkou podporou se nesetkali. Zastupitelé je přiměli, aby návrh stáhli kvůli tomu, že je nedostatečně připravený, a předložili ho až na příštím jednání. Jiní se zase proti referendu vyjádřili hned v diskuzi.

„V referendu by se mělo hlasovat o bodech důležitých pro fungování města, jako jsou obvody nebo spalovna. Zelená brána je v porovnání s tím marginalitou,“ ohradil se zastupitel Karel Haas (ODS).

Další naléhali, že ruku v ruce s referendem by měla jít také informační kampaň, aby lidé věděli, co která metoda obnáší. „Je třeba, aby každý s volebními lístky dostal do schránky informativní leták, kde budou řečeny argumenty pro i proti,“ navrhl Vojtěch Jirsa (Piráti).

Do současné chvíle město uvádělo spíše klady omítky a naopak zápory kamenného zdiva. „Schází mi vyjádření, o kolik desítek tun navíc bude věž zatížena a jaký to bude mít vliv na statiku, která byla v minulosti narušena. V 70. letech pamětníci připomínali, že omítka nebyla odstraněna pouze z důvodů estetických, ale z důvodů statických,“ upozornil na další zápornou vlastnost omítky zastupitel Václav Snopek (KSČM).