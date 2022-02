"Samozřejmě to jednoznačně odsuzuji, je to akt neospravedlnitelné agrese a bude to mít dalekosáhlé důsledky i pro Českou republiku, vzhledem k migraci, cenám surovin a podobně. Je to podle mě něco, co se nemuselo stát, pokud by svět zareagoval jinak už v roce 2014. Je to důsledek poměrně vstřícné politiky vůči Rusku, kdy se přehlížely nebo spíš neřešily náznaky. Navíc si to v roce 2014 vyzkoušeli na Krymu a teď jen zacházejí dál."

Dana Snětinová, Chrudim

Samozřejmě mám určité obavy a je mi líto všech lidí, kterých se to týká. Neumím a ani snad nechci si představit něco podobného u nás. Cítím v sobě strach o rodinu, své blízké. Mám dva dospělé syny, vnoučata a právě nyní se mi vybavuje vyprávění mé babičky o válce, kdy všichni lidé zažívali obrovský strach.

Je to agrese, která je nepředstavitelná. Nikdo jsme si nepředstavili, že blázen Putin to rozjede takovým způsobem. Je třeba přistoupit k co největším sankcím, aby je Rusko a jeho oligarchové pocítili. Kdyby zjistili, že jim tento útok prošel, mohli by chtít jít ještě dál.

Situaci na Ukrajině vnímám s velkým znepokojením. Je pro mě ale velice nepřehledná. Zprávy, které se ke mě dostávají, jsou velmi rozdílné, protože nevycházím pouze z našich masmédií. Moc bych si přála, aby celý konflikt už co nejdříve skončil.

Cítím ohrožení, je to šok, co se v dnešní době může stát. To se nestalo ani za studené války. Mám obavu z Putinových mocenských choutek, prý se chce zapsat do dějin, což se už stalo.