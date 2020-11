Některé kryté plavecké bazény v kraji jsou už týdny bez vody, jinde jedou v udržovacím provozu a čekají na pokyn vlády, že mohou znovu otevřít.

„Bazén je vypuštěný a jeho zaměstnanci dělají jinou práci pro město,“ uvedl mluvčí Litomyšle Michele Vojáček. Bazén bez vody mají také v Poličce. Naopak Svitavy nebo Chrudim drží plavecké bazény napuštěné a dál platí údržbu. „V krytém bazénu voda zůstala, ale stáhli jsme vytápění a cirkulaci vody na minimum. Je to levnější, než kdybychom bazén úplně vypustili,“ vysvětlil Václav Knejp, jednatel Tepvos Ústí nad Orlicí.

Studenou vodu nechávají v bazénu i Svitavy. „Jedeme v režimu údržby. Čekáme na možnost otevřít, abychom přihřáli vodu. Máme v bazénu zdravou vodu, ale studenou,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Stejně jede i krytý bazén v Chrudimi. Otazník ale visí nad tím, za jakých podmínek vláda povolí otevření bazénů. Pokud to bude třeba jen deset nebo dvacet lidí, provozovatelům se to rozhodně nevyplatí. „Zatím neznáme žádné podmínky. Pokud to bude deset lidí, můžeme se bavit o kurzech pro kojence. Při počtu 20 až 30 lidí to mohou být plavecké kroužky dětí, ale veřejnost si v tomto případě představit nedokážu. Musí se to vyplatit finančně a chceme se také vyhnout sporům lidí, kdo ještě může dovnitř a kdo už ne,“ podotkl Václav Knejp.

Led drží a mrazí

Problematická a drahá je i údržba ledu. Trénovat zatím nikdo nesmí, ale města většinou ledové plochy drží. Rozpuštění ledu a jeho obnova je složitá.

„Zimní stadion je v omezeném udržovacím režimu. Led se tam chladí na technické minimum, protože je pak finančně náročné jeho prvotní vytvoření,“ přiblížil Vojáček. Lidé se ale ptají, zda to nejsou zbytečně vyhozené peníze. „Jsme si situace vědomi. Mrazíme na minimální výkon. Celkové náklady na jeden den jsme snížili z dvanácti tisíc korun na tři tisíce,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Zvažovali i rozpuštění ledu, ale hrozí vážné riziko. „Při obnovení mrazení by mohla být základní betonová plocha navlhlá a hrozilo by nebezpečí praskání a tím pádem velké škody,“ dodal Martinů. Škoda by se totiž mohla vyšplhat až na milion korun. Podobné problémy řeší také na zimních stadionech v Hlinsku nebo Chotěboři. „Kdyby led musel být rozpuštěn, už by tuto zimu nemohl být obnoven. Beton totiž musí vysychat, než může být opět naledován,“ sdělila mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. V Chrudimi led zazimovali umělou plochou, kterou včera rozebrali a netrpělivě čekají na to, zda se budou moci sportovci vrátit na led.

Výhodu mají ve Svitavách a Ústí nad Orlicí, kde ještě tuto sezonu led neměli a teprve ho chystají. „Nemáme krytý zimní stadion, takže led teprve nyní namražujeme. Jsme jako venkovní sportoviště, takže na začátku příštího týdne spustíme provoz,“ řekl Knejp. Svitavy čekají na rozhodnutí vlády. Pokud od pondělí povolí provoz, začnou ihned s tvorbou ledu a za pět dní mohou lidé bruslit.