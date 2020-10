Limitovaný bude i počet sportovců při přípravě. Nejvýše možný počet osob na oficiálních soutěžích i organizovaných tréninzích omezila vláda na sto třicet.

Dopad budou mít vládní krizová opatření na ekonomiku sportovních klubů. „Přijdeme o velké peníze. Měli jsme největší návštěvy v soutěži. Vloni chodilo průměrně pět, předloni na mistrovské zápasy šest set diváků,“ potvrzuje manažer hokejového klubu Kohouti Česká Třebová Vladimír Vaněk. Při dvaceti zápasech odehraných na domácím stadionu a vstupném 50 až 70 korun ztratí klub minimálně čtvrt milionu.

Podepisují se i obavy fanoušků

Pokles návštěvnosti, na které se zřejmě podepsaly i obavy hokejových fanoušků z přenosu nákazy, pocítili českotřebovští hokejisté hned při prvním mistrovském zápase, který odehráli. Podle Vladimíra Vaňka přišlo jen kolem 350 diváků, ovšem včetně sponzorů.

Pomoc od vlády neočekává. „Myslím si, že se to bude týkat maximálně extraligy, na regionální kluby asi peníze nezbudou,“ říká manažer českotřebovských Kohoutů.

Ekonomické dopady připouští i mluvčí basketbalového klubu Tuři Svitavy Pavel Špaček. Bez diváků přijdou na zápase o deset až patnáct tisíc korun. Za větší problém, než ztráty ze vstupného, však považuje možný pokles sponzorské podpory a výpadek veřejných rozpočtů krajů, měst a obcí.

„Ekonomika zpomaluje a to má samozřejmě dopad na firmy, které jsou partnery klubů, a má to dopad i na veřejné finance. A to se všechno promítá do sportu,“ říká mluvčí klubu.

Dlouhodobé trvání může mít zásadní dopad

Pokud by omezení byla dlouhodobější, mohlo by to mít na sportovní kluby zásadní dopad. Problém může být udržet si sponzory. „Na druhou stranu to dává i určité příležitosti, můžeme zkvalitnit internetové přenosy, můžeme se zaměřit na oblast komentování zápasů,“ připomíná Pavel Špaček.

Sport bez diváků prostě není ono. „Pro naše fanoušky je to velice nepříjemné. Hráli jsme čtyři zápasy venku a teď budeme hrát čtyři zápasy doma, kde nebudeme mít svoje fanoušky. V neděli jedeme do Ústí, kde budou místní fanoušci a ve středu budeme hrát doma proti Hradci Králové a tam naši fanoušci nebudou, kteří by nám pomohli vyhrát,“ říká mluvčí svitavského basketbalového klubu.

Prázdné tribuny netěší ani místopředsedu extraligového hokejbalového klubu SK Letohrad. „Amatérské sporty se hrají nejen pro zábavu hráčů, ale i diváků. V Letohradě chodívají na extraligu desítky fanoušků, kterým to teď bude jistě chybět,“ říká Vlastimil Janoušek. Domnívá se, že finančně nepřítomnost diváků amatérské kluby zase tak nepoškodí. „Vstupné na zápasy kluby většinou nevybírají nebo jen v malé výši,“ připomíná Janoušek.

Bez diváků i bez hráčů

Může se však také stát, že zápasy nebudou jen bez diváků, ale i bez hráčů. „Musíme se poradit, jestli vůbec soutěž hrát nebo nehrát. Jestli se většina klubů shodne, že bez diváků hrát nechce, tak to bude muset krajský svaz řešit. Buďto soutěž odložit nebo změnit herní systém, abysme získali čas tři čtyři týdny a začalo se později,“ připouští Vladimír Vaněk.

Jaký dopad budou mít krizová opatření na fotbalové soutěže bude zřejmé v řádu hodin. „Očekáváme přesné stanovisko Fotbalové asociace, které bude distribuováno jak na krajský i okresní fotbalové svazy, tak i do jednotlivých klubů. Předpokládáme, že je dostaneme nejpozději zítra,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne Deníku předseda sportovně technické komise pardubického Krajského fotbalového svazu Karel Braun.

Jestli budou nebo nebudou nějaké kompenzace z ministerstva není jasné. „Věřím tomu, že žádný klub, když nebude čtrnáct dní vybírat vstupné, nezkrachuje. Jsme rádi, že vůbec budeme moct hrát. Rádi bysme všem diváků umožnili se na zápasy co nejdříve dostat,“ říká Karel Braun.