/FOTO, VIDEO/ Otevřít dvířka a přihodit. Otevřít a přihodit. Topič Petr Duštíra neustále doplňuje uhlí a hlídá, aby v kotli lokomotivy z roku 1927 nedošla voda. Z ní vzniká pára, která v dlouhém sloupci stoupá z komína historické černé mašiny. „Topič musí být v mnoha ohledech daleko šikovnější než strojvedoucí. On se stará o zdroj energie, kterou já potom využívám,“ popsal rozdělení prací na lokomotivě její strojvedoucí František Pašek.

Výlet parním vláčkem | Video: Deník/Lada Součková

Šestašedesát tun vážící Ventilovka spotřebuje za provozní den na Králickém Sněžníku okolo tří tun černého uhlí a zhruba 10 kubíků vody. „Jezdíme dnes pouze na černé uhlí, a to z protipožárních důvodů, protože s hnědým uhlím by docházelo k většímu úletu jisker a hrozilo by nebezpečí vzniku požáru,“ vysvětluje strojvedoucí na jedné ze zastávek.