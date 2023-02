„Společnost Botas a.s. vstoupila dnem 1. 1. 2023 do likvidace a výroba byla ukončena. Prodej našich výrobků pokračuje nadále až do vyprodání zásob,“ oznámila firma na svých facebookových stránkách . Webová prezentace firmy s výjimkou e-shopu už dokonce nefunguje.

Podrobnosti o problémech ale vedení Botasu na dotaz Deníku sdělit nechtělo. „Po dohodě s likvidátorem nebudeme poskytovat další informace médiím,“ uvedl spolumajitel František Nestával. Takže se rojí především spekulace.

Serveru Seznam Zprávy Nestával už dříve sdělil, že důvodem ukončení výroby je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a také zdražení energií.

„Teď to analyzujeme zleva zprava. Buďto se bude vyrábět jinde, nebo značku prodám. Zájemce ale zatím nemám, nikde jsem to neříkal,“ řekl webu Nestával.

Podle řady zdrojů oslovených Deníkem si však firma nevedla dobře už řadu let a z jiných příčin.

Botaska. Tak nazval svůj kamenný obchod v Třebíči autorizovaný prodejce Jiří Procházka. V obchodě, který tak nyní musí ukončit činnost, nabízel zákazníkům nejen obuv, ale i batohy, trička nebo ponožky se značkou Botas. „Zprávu o ukončení výroby jsem se dozvěděl začátkem roku. Co mám říct? Asi to, že jsem smutný z toho, že skutečská firma skončila. Mne osobně se to naštěstí existenčně až tak nedotýká, jsem už v důchodovém věku. Takže postupně ukončím činnost a prodejnu zavřu,“ řekl třebíčský podnikatel.

„Druhý dech chytila až se značkou Botas 66, na které pracovali designéři z Prahy. Prý si ale špatně nastavili podmínky spolupráce, rozhádali se a spolupráci ukončili, takže přišla Botana o hlavní značku a začala opět balancovat na pokraji krachu. Energetická krize a další problémy jistě nejsou hlavní příčinou konce firmy. Spíše se jen hodily jako výmluva,“ řekl důvěryhodný zdroj Deníku, blízký vedení firmy.

Ostře se vyjadřují i někteří zaměstnanci. A smějí se oficiálním důvodům, které firma uvedla jako důvod krachu.

"Drahé energie za to nemůžou. Byl to dlouholetý problém. Vedení firmy nabíralo zaměstnance, kteří nedokázali dodržovat ani docházku, natož pracovní postupy. Vznikalo tak velké množství reklamací. Nemodernizovala se výroba. Používaly se stroje, které již nedokázaly plnit svoji funkci,“ řekla dlouholetá zaměstnankyně firmy Jana, jež tu pracovala v dělnické pozici a skončila nedávno.

I mezi skutečskou veřejností to vře. Například jistý Radek, který si nepřeje zveřejnit celé své jméno, pracoval v Botaně, jak tady firmě všichni postaru říkají, dávno před rokem 1989 a její krach se ho proto osobně velmi dotýká. A na skutečné důvody má také svůj názor.

„Všechno to začalo v devadesátých letech, kdy majetek koupila společnost Benal. Oni ti hoši chtěli hned vydělávat, přitom Botana měla obchody po celém světě a zisky byly. Tehdy jsme namítali, že pokud chtějí zdražovat, měli by postupně třeba o pět procent, ale oni to nasadili na dvacetiprocentní navýšení. Ty boty byly drahé a v konkurenci nemohly dlouhodobě uspět. Na krachu se podepsalo časem víc faktorů, třeba konec vývozu do Ruska. Teď už byla ke konci výroba minimální - naše slavné botasky se vyráběly v Číně,“ hořce se usmál Radek.

Další Skutečák Ondřej vzpomíná na zklamání svého kamaráda, který prý vedení firmy Botas nabídl, že bude vyrobenou obuv prodávat na jednom ze svých e-shopů. „Řekli mu, že mají svého prodejce a i kdyby něco prodal, jeho provize bude nulová. Žádná domluva na společném obchodu se nekonala, tohle mi nepřijde normální. Bude tam ale toho víc - kolegova maminka tam pracovala a říkala, že jim v zimě ani netopili,“ řekl Deníku Ondřej.

Drahé energie a nedostatek pracovníků, které vedení firmy uvádí jako důvod krachu, odmítá podle lidí oslovených v naší anketě ve Skutči i většina místních obyvatel. Dokonce i velká část těch, kteří jsou proti Fialově vládě a stěžují si na současnou drahotu.

Ekonomické informace



Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím skončila ve ztrátě 2,930 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun. Uvedla to ČTK.



„Výsledky roku 2021 jsou výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností bychom byli v malé ztrátě,“ řekl vloni ČTK Nestával. Již dříve uvedl, že výsledky za rok 2022 budou poznamenány kromě zdražení energií také výpadkem exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině a nárůstem cen materiálů pro výrobu.



Společnost Botas je známá hlavně výrobou sportovní obuvi, jméno firmy s ní v minulosti téměř splynulo. Začala fungovat v roce 1949 ještě pod názvem Botana, vznikla sloučením menších znárodněných podniků ze Skutče a okolí. Obuv pod značkou Botas, vzniklé ze slov „bota“ a „Skuteč“, firma vyráběla od roku 1963. Většina produkce v současnosti připadala právě na sportovní obuv, a to pod značkami Botas a Authentic. Ještě v roce 1991 podnik zaměstnával 2400 lidí, o deset let později měl o polovinu méně pracovníků. Jediným akcionářem Botasu je společnost Benal.

Suchou nit na managementu nenechal například oslovený Skutečák Zdeněk „Před deseti lety, to ještě byli ve firmě solidní zaměstnanci. Když jsem ale teď viděl, jaká individua tam pracují, tak bych si zde boty nikdy nekoupil. Většina sem lezla jen pro podpis na lejstro od pracáku a majitelé to v klidu tolerovali. Pracovní podmínky neuvěřitelné, jedním slovem paskvil. No a ty výplaty, škoda mluvit,“ poznamenal Zdeněk.

Firmě už nefungují ani webové stránky, e-shop však ano. Botas Skuteč je minulostí, ocitl se v likvidaciZdroj: Martin Alt

Lidé kritizují i propagaci firmy. „Absolutně se nezvládl moderní marketing, který snad trochu fungoval u retro bot, ale když se podívám třeba na to, kolik obchodů nabízí soutěžní řadu hokejových bruslí, spočítám je na prstech jedné ruky. Není žádný influencer nebo hráč třeba z hokejové Chance ligy který by produkt aktivně používal a propagoval. Chápu že majitel asi v jeho věku na tohle moc není, ale snad to šlo vzít za lepší konec,“ řekl Ctibor.

Značku Botas v minulosti propagovali členové místního basketbalového týmu. Ale na oplátku toho od firmy moc neviděli. „Ano, byli jsme ještě před osmi lety SK Botas Skuteč, protože tenkrát jsem ve firmě pracoval a na vedení jsem vyškemral dresy pro hráče. Byla to taková úlitba, finančně nás ale nikdy nepodporovali,“ řekl organizační pracovník basketbalového klubu Radislav Sulzer.

Výpovědi začali zaměstnanci dostávat na začátku roku, o práci přijde kolem sedmi desítek lidí.

„Úřad práce aktuálně eviduje celkem 8 bývalých zaměstnanců firmy Botas různé věkové hranice. Nabízí zaměstnancům, kterých se dotkne nejen hromadné propouštění, pomocnou ruku, a to ještě v době, než o práci fakticky přijdou. Poskytuje široké portfolio služeb – od zaevidování až po zprostředkování vhodného zaměstnání," uvedla mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková.

