Hladiny řek strmě stouply už v neděli dopoledne po předchozích lijácích. Nikde však řeky nezahrozily vylitím z koryt, jejich hladiny zůstaly hluboko pod povodňovými stavy a stejně tak rychle opadly. Hasiči měli jen pár výjezdů, vesměs k popadaným stromům.

Vydatné srážky v úterý zasáhnou hlavně Moravu a Slezsko, ovšem včetně Jeseníků a Králického Sněžníku.

„V průměru naprší kolem 20 milimetrů srážek, na návětrných stranách hor až ale 70 milimetrů. V úterý v odpoledních hodinách tak místy hrozí vzedmutí hladin horních povodí toků na první stupně povodňové aktivity, a to jak kvůli množství srážek, tak kvůli nasycenosti povodí z předchozích dešťů,“ uvedl Jan Doležal z tiskového oddělení Českého hydrometeorologického ústavu.

První školní den dětem prší už tradičně. V řadě posledních let se s nástupem do školy velmi náhle lámalo počasí z krásného letního na podzimně chladné a deštivé. V dalších dnech se má však opět do české kotliny vrátit léto, o víkendu bude slunečno a až 27 stupňů. (kim)