Co je však hlavní, dokáže bojovat proti dně, jejíž příznaky jsou velmi bolestivé. Masožrouti tak mohou díky této rostlině snížit množství kyseliny močové v těle. Co tedy s bršlicí v kuchyni? Protože má za syrova chuť jako petržel či celer nebo mrkvová nať, nevím přesně, uvaříme si polévku.

Zdroj: DeníkNa tuku zpěníme cibuli, přidáme naškubanou bršlici z čistých míst, orestujeme, přidáme sůl, pepř a drcený kmín. Zalijeme vodou a přidáme na kostičky nakrájené brambory, stačí jedna na porci. Poté rozmixujeme a přidáme prolisovaný česnek. Kdo ho nesnáší syrový, ještě nechá přejít varem. Mladé světle zelené lístky rozsekáme a přidáme do polévky nakonec, abychom ten boj s dnou umocnili. Podáváme jako krém, já do něj ještě přidávám oblíbené vařené kroupy, ale můžeme do něj osmažit housku na másle, popřípadě lehce pokropit vysokoprocentní šlehačkou.

Odvážlivci, kteří tento recept zkusí, napište mi. Díky za ohlasy ke grilovaným vepřovým nožičkám. A odpovídám na některé: Ano, byly to nožičky. Ne, kolínko tam nebylo, asi šlo o obrovské prase. A u nás u řezníka jsou skutečně někdy v akci za tento peníz.

1. díl Romčiny úsporné kuchařky:

Drahota v kuchyni? Na nás si nepřijde! Vepřové nožičky překvapí

Na závěr si dovolím přidat recept na Pepovu topinku. To se stává, že láska přejde v zlost a odejde, ale něco dobrého po ní přece jen zbude. U mne to je právě jen to jediné – topinka, kterou uměl můj „ex“ skvěle.

Krajíc chleba osmažíme, po obou stranách potřeme česnekem, namažeme plnotučnou hořčicí, posypeme nasekanou syrovou cibulí a navrch dáme dvě volská oka pěkně s tekutým žloutkem. Pocákáme kečupem nebo nějakou pálivou omáčkou a těšíme se z toho, jak strávník kulí oči nad výtečnou chutí, teče mu vejce po bradě a kůrkou vytírá zbytek té dobroty. Tak si nechte čvachtat, u tohoto jídla nemám jiný výraz.

