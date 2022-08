Lůžkové oddělení chrudimské interny se uzavřelo koncem června, pacientům jsou k dispozici pouze ambulance, a to do 15:30 hodin. Potom už musí vyhledat lékaře v sousedních Pardubicích.

Psali jsme:

Krize na interně vrcholí, chrudimská a pardubická nemocnice má nového ředitele

Prioritou vedení krajské nemocnice je stabilizace základního složení odborných interních ambulancí, které jsou pro zajištění péče v chrudimském okrese nezbytné. Jde o obecnou interní, kardiologickou, plicní, diabetologickou, endokrinologickou a gastroenterologickou ambulanci.

„Stejně důležité je podpořit fungování interního stacionáře, který zdravotníkům v pracovní době umožní sledovat pacienta na nemocničním lůžku. Podle stavu a vývoje obtíží jej potom umístí na akutní lůžko v rámci nemocnice, případně jej přeloží jinam anebo úplně propustí do domácího léčení,“ vysvětlil nový ředitel Pardubické a Chrudimské nemocnice Jan Marounek s tím, že teprve poté budou další aktivity směřovat ke zprovoznění společného lůžkového fondu interních oborů Chrudimské nemocnice.

Nic nerušíme, vzkázal kraj. Do Svitavské nemocnice naopak pošle 600 milionů

„To nám umožní částečné obnovení provozu lůžkové části interny, odlehčí zdravotníkům v Pardubicích a zároveň půjde o nezbytný mezikrok k dosažení cílového stavu, tedy obnovy plného provozu včetně JIP,“ dodal.

Marounek společně s náměstkyní hejtmana zodpovědnou za zdravotnictví Michaelou Matouškovou ve středu jednal s chrudimským starostou Františkem Pilným. Ten má ze setkání "dobrý pocit".

„Je zcela naivní představa, že v současné situaci by některý z nových kolegů čekal na plné otevření oddělení, pokud se mu nabízí práce na jiných plně funkčních pracovištích. Uzavření v době, která je během roku nejvíce příznivá k náboru nových lékařů, nastoluje otázku, zda není záměrem krizi spíše prohloubit než ji smysluplně řešit."

Praktický lékař Milan Ševčík z ČLK Chrudim

„Myslím si, že se v nové funkci dobře orientuje. Prošel oddělení, setkal se s personálem, pochválil dobrý technický stav objektu a jeho slušné vybavení. Poznal tak, co už dávno víme - že naše nemocnice má velký potenciál. Jsem rád, že pan ředitel nechal zveřejnit inzerát, ve kterém hledá náměstka zdravotní péče. Ten by mohl být základem personální hierarchie, která nemocnici nyní chybí. To, že neměla jeden a půl roku vedení, ji hrozně poškodilo,“ uvedl starosta Pilný.

Po hromadných výpovědích zdravotníků v uplynulých měsících bude velmi těžké obnovit to, co kdysi fungovalo. Interna je základním oborem medicíny a ke vší smůle ji žádný jiný obor nemůže suplovat. Určitou naději by mohli přinést ti, kteří právě dostudovali na lékařské fakultě. Letos ji opustilo 1 200 mladých lékařů a lékařek. Jsou možnosti, jak je do Chrudimi přilákat, a to prostřednictvím velkorysého náborového příspěvku v řádech stovek tisíc korun nebo zprostředkováním bydlení, které jim může nabídnout město.

Pardubičtí internisté dali výpověď z přesčasů. Kvůli náporu pacientů z Chrudimi

Členové okresního sdružení České lékařské komory míní, že hlavní chybou bylo lůžkové oddělení interny přes prázdniny uzavřít.

„Je zcela naivní představa, že v současné situaci by některý z nových kolegů čekal na plné otevření oddělení, pokud se mu nabízí práce na jiných plně funkčních pracovištích. Uzavření v době, která je během roku nejvíce příznivá k náboru nových lékařů, nastoluje otázku, zda není záměrem krizi spíše prohloubit než ji smysluplně řešit," uvedl praktický lékař Milan Ševčík za představenstvo chrudimského okresního sdružení České lékařské komory.

Prázdninové uzavření lůžkového oddělení bylo ze strany krajské nemocnice i zřizovatele, tedy Pardubického kraje, vysvětleno tím, že jde o dočasné řešení, aby si zdravotníci po covidovém zápřahu odpočinuli a vybrali si dovolenou. Ovšem to, že je kritický nedostatek internistů, nikdo nerozporoval. Generální ředitel Gottvald tvrdí, že je potřeba spolehnout se výhradně na vlastní síly a spolupráci v rámci regionu. Oslovená armáda nemá kapacity a stejný problém mají i ostatní nemocnice, a tak jsou jedinou cestou absolventi.

Chrudim chce kvůli interně převzít nemocnici, kraj hasí požár. Co si myslíte vy?

„Nemocnice musí být konkurenceschopná především co do garance vzdělávacích plánů, to je totiž to, co mladí lékaři žádají – výukový program a garantované stáže. Mzdové podmínky jsou v našich nemocnicích srovnatelné s ostatními, spíš vyšší. S částkami, ve kterých se dnes pohybují náborové příspěvky, se však roztáčí nebezpečná spirála, která může mít významné dopady do hospodaření i vnitřních vztahů v nemocnici,“ doplnil generální ředitel.

„Výchova mladého internisty z absolventa na samostatně fungujícího lékaře s atestací trvá pět až šest let. Po celou dobu musí mít lékař jasnou perspektivu. A pokud není místní, musí si postupně vytvořit také vztah k regionu,“ dodal Marounek.

Roli tedy hraje i prostředí.

"Nemocnice vyvíjí řadu aktivit, aby byla vnímaná jako atraktivní zaměstnavatel. K tomu, abychom měli v regionu dostatek zdravotníků, můžeme přispět všichni. Minimálně tím, že my jako zástupci samospráv uděláme všechno pro to, aby byl náš kraj příjemným místem pro život a mladí u nás chtěli žít. To samé mají jistě na srdci i samosprávy obcí, v nichž se naše nemocnice nacházejí. Věřím, že v tomto směru jistě najdeme společnou řeč,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.