V prvním prázdninovém měsíci budou obloze dominovat zejména obě obří planety, Jupiter a Saturn. Během července se nám z večerní oblohy postupně vytratí Mars a z planet ji tak bude zdobit pouze druhá sousedka Země, tedy Venuše. Merkur sice dosáhne své maximální západní elongace, bude se ale postupně vytrácet ve světle ranní oblohy. Uran i Neptun nalezneme za pomoci dalekohledu na ranní obloze, pozorovací podmínky ale nebudou v jejich případě příznivé. Informace o dalších zajímavých úkazech naleznete i na webu www.astrohk.cz.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Roman Dušek

Během července se z naší oblohy na delší dobu zcela vytratí Mars, který je v současnosti intenzivně studovanou planetou. Další opozice Marsu, tedy období jeho nejlepší viditelnosti, nastane teprve ke konci roku 2022. Už 13. července nicméně dojde ke konjunkci Marsu a Venuše, a to okolo 16. hodiny – planety pak blízko u sebe můžeme spatřit na západo-severozápadě na večerní obloze. Příjemné však je, že obří plynné planety Jupiter a Saturn budou pozorovatelné prakticky po celou noc. V srpnu se navíc dostanou do opozice se Sluncem a zároveň i do nejmenší vzdálenosti od naší planety.