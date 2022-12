Skupina vedená biohackerem a zřejmě nejznámějším českým propagátorem chladu Liborem Mattušem takové nepříjemnosti neřeší. Na sobě mají pouze kraťasy, ponožky a boty. Na zádech batoh se záložním oblečením. A za sebou dva a půl dne příprav v “základním táboře”, který si udělali asi osm kilometrů pod vrcholem Sněžky. A ve kterém je Mattuš učil správnému dýchání, práci s nervovou soustavou a dechem.

Expedice Sněžka, jak tuto nevšední výpravu za mrazem Libor Mattuš nazval, se letos v lednu uskuteční už šestý rok za sebou. Koncept je za tu dobu pevně zavedený, akce začíná příjezdem do Krkonoš ve čtvrtek večer a po důkladných přípravách a zvykání si na chlad vyvrcholí v neděli dopoledne výstupem na Sněžku v kraťasech.

Kvůli zdraví i náladě. Nová otužilecká skupina mění přístup lidí ke studené vodě

Neortodoxní a pro mnohé bláznivý zážitek vyhledávají lidé z různých společenských vrstev, rozličného věku a rozdílných pracovních oborů. Stále častěji jsou ale účastníky chladného zájezdu podnikatelé. Lidé, kteří dnes a denně musí překračovat linii vlastní komfortní zóny, a právě extrémní otužovací turistika jim pomáhá si na to zvykat. Lidé, kteří se kvůli vysoké náročnosti svého pracovního života mnohdy potýkají se zdravotními problémy a mají zesláblý imunitní systém. V otužování ale našli recept, jak se s těmito překážkami vypořádat.

“Mojí motivací byla především zvědavost. Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to bude, co mi to dá. A hlavně, jestli to vůbec dokážu,” vysvětluje důvody pro účast na jedné z minulých Expedic Sněžka Leon Jakimič. Český podnikatel, který v roce 2007 založil nadnárodní společnost Lasvit. Firmu, jejíž obrat přesáhl i v covidovém roce 2020 jednu miliardu korun a která se zabývá výrobou a instalací designových svítidel, skleněných architektonických prvků a uměleckých předmětů ze skla.

Potkat uprostřed zimy na vrcholu Sněžky skupinu “naháčů” je pro většinu lidí nevšední, téměř až bizarní zážitek.Zdroj: archiv expedice/Oliver Sálus

A co si Leon Jakimič ze zimního výšlapu “nalehko” odnesl? “Když hlava chce něco dokázat a věří tomu, tělo to nakonec dá. To jsem při cestě na Sněžku pochopil. Jak se říká: Mind over body.”

Nadšený byl z extrémního zážitku také Šimon Vostrý, který společně se svou ženou Květou založil před pár lety startup Ytica a za pouhých 18 měsíců ho prodal za víc než jednu miliardu korun společnosti Twilio ze Silicon Valley.

FOTO: Naháči v Krkonoších vyrazili pěšky na Sněžku

“Super na tom bylo, že to opravdu jde udělat. Fantastické! Nahoře fouká vítr a poletuje sníh, ale není mi zima! Byl jsem velmi překvapený. Největší zima byla vlastně na parkovišti, ze kterého jsme vyráželi. Pak už to bylo jen příjemné. A ten pocit euforie byl k nezaplacení a trval až na samotný vrchol,” vzpomíná Šimon Vostrý.

Mezi další byznysmeny, kteří už se s Liborem Mattušem na Sněžku v kraťasech vydali, patří také partner investiční skupiny Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. Nebo Petr Pavlík, bývalý CEO českého gigantu Rohlík.

“Expedice na Sněžku pořádám převážně v zimních měsících, kdy je teplota během cesty třeba i mínus třináct stupňů. Ale po předcházející mentální a dechové přípravě si klienti občas dokonce stěžují, že jim ani při takové teplotě nebyla zima. Ovšem peníze kvůli tomu zatím nikdo vrátit nechtěl,” říká s úsměvem autor knihy Chladová terapie Libor Mattuš.

VIDEO: Hukot na Sněžce. Fotbalisté se zapletli s naháči

K terapii chladem se sám Libor Mattuš dostal před mnoha lety skrz vlastní zkušenost. Nacházel se totiž v životní fázi, ve které nebyl sám se sebou spokojený. Trpěl silnou alergií, astmatem, chronickou únavou. Zároveň bojoval se společenskou fobií a neschopností se soustředit. Tehdy se rozhodl, že svůj život změní. A začal s otužováním, chladem a dechovými cvičeními.

Dnes by nikoho ani nenapadlo, že Libor kdysi bojoval s křehkostí vlastního těla a mysli. Rozhodně ne ve chvíli, kdy by ho potkal v čele skupiny “naháčů, jak si sněhem vykračuje na nejvyšší vrchol Česka.

Oliver Sálus