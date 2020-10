Týká se to například benefičního festivalu Hudba pomáhá, který formou koncertů na Orlickoústecku a Svitavsku podporuje rodiny s handicapovanými dětmi. Za uplynulých třináct ročníků se týmu podařilo vybrat už přes tři miliony korun na zlepšení života lidí s handicapem.

„Původní program letošního ročníku byl zrušen, protože je velmi pravděpodobné, že jej nebude možné uskutečnit,“ uvedla mluvčí festivalu Barbora Košňarová. „V současné době připravujeme alternativní program, uvažuje se o menším formátu nebo o online formě,“ dodala. Zatím není jasné, komu by letos festival pomáhal.

Řada otazníků

Otazníky se vyrojily i nad dalším ročníkem charitativního vánočního jarmarku pro onkologicky nemocné děti, který se pořádá v Pardubicích. Rukodělné výrobky na něj připravovala skupinka žen z Pardubic po celý rok. „Nevzdáváme to. Letos to chceme zkusit jinak než klasickou formou. V co největší míře se přizpůsobíme jiným podmínkám,“ řekla za pořadatelky Alexandra Tušlová.

Organizátorky uvažují o tom, že pokud dostanou povolení, nákupy přesunou do online prostoru a spustí web, na kterém by bylo možné si výrobky zarezervovat. Výdejní okénko by fungovalo v Automatických mlýnech. „Věcí bude letos o trochu méně než minule, protože jsme tušily, jaká se blíží opatření, a při shánění výrobků se už příliš nerozmachovaly, abychom je prodaly,“ podotkla Tušlová. Cenná je však každá koruna, která se podaří v nelehké době pro transparentní účet nadačního fondu Šance onkoláčkům získat.

Na Orlickoústecku a Svitavsku rozdával v minulých letech radost kamion vánočních dárků, který pro klienty různých sociálních zařízení vypravovala žamberská firma Šmídl. Ani ten letos kvůli epidemii koronaviru nevyjede.