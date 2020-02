„V letošní chřipkové sezoně jsme od konce minulého roku v Pardubickém kraji zaznamenali čtyři těžké případy chřipek, dva pacienti nemoci podlehli. Nyní už ale nemocnost výrazně poklesla, epidemie skončila,“ uvedla epidemioložka Olga Hégrová z pardubické krajské hygienické stanice.

Například v chřipkové sezoně na přelomu let 2017/18 podlehlo v celém Česku chřipkám 261 lidí.

V panice kolem koronaviru zaniká i skutečnost, že průměrná úmrtnost na koronavir dosahuje podle expertů jen zhruba tři procenta a je velmi závislá na věku pacientů. Do 50 let věku je do jednoho procenta, nad 3 % se zvyšuje až u lidí starších 60 let, u 70letých a starších pak přesahuje 10 procent.

Panika z koronaviru a související nákupní horečka přesto ani včera neustávala.

Lidí, kteří si dělají zásoby, není velké množství, většinou jde o seniory. V obchodech ale berou takřka vše, co jim přijde pod ruku.

„To jste se všichni zbláznili,“ ptá se lidí s plnými košíky senior, který si do pardubického supermarketu včera přišel pro jednu mouku. Odešel ale bez ní, v uličce našel jen prázdný regál.

„Já zásoby nedělám, všechno je to zbytečná panika,“ vysvětluje naopak mladší muž, zatímco ale do košíku hrne tolik balení těstovin, až to vypadá, že se chystá otevřít italskou restauraci. Kromě mouky a těstovin, jde na dračku třeba rýže, luštěniny, konzervy a další trvanlivé potraviny.

Válečné obležení

„My jsme zdraví, takže se nákazy nebojíme. Ale koupili jsme si raději nějakou mouku, asi tři balíky, kdyby se rozšířila a uzavřely se obchody, abychom mohli upéct třeba pečivo. Jinak si vystačíme s tím, co doma běžně máme,“ říká manželský pár z Holic.

Kdo tak včera vyrazil na běžný páteční nákup, zůstal jako opařený. Nejen že některé běžné potraviny nekoupil, ale uměním bylo i najít volné parkovací místo a volný nákupní košík.

A musel se navíc prodrat davy nevrlých nakupujících. „To je hrozné, co se tu děje. Lidé se chovají, jako by se připravovali na válku,“ přirovnal postarší pán, který se představil jako Zdeněk Mlynář. Dodal, že se lidé zbytečně bojí. „My jedeme za týden do Rakouska na lyže a rušit to nehodláme,“ podotkl.

„Doslova nás tady lidé žrali zaživa,“ popisuje zaměstnanec obchodu, zatímco doplňoval prázdné regály těstovinami.

Těchonín v klidu

Pardubický hejtman Martin Netolický včera jednal o připravenosti vojenského Centra biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku na případnou epidemii koronaviru.

„Pro tuto chvíli není Těchonín podle informací Armády ČR zařízením, které by bylo primárním pro přijetí pacientů případně nakažených koronavirem. V prvním stupni bude pacient řešen v rámci infekčních oddělení nemocnic a následně Nemocnice Na Bulovce v Praze. O případnou aktivaci Těchonína musí požádat hlavní hygienik prostřednictvím armády, avšak pro tuto chvíli nic takového nehrozí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Těchonín je jediným odborným centrem s větší lůžkovou kapacitou pro boj s epidemií v Česku. Má kapacitu několik desítek lůžek, je vybaven špičkovou technikou a hermeticky izolován od okolí.