Příspěvky obyvatel jsou zcela bez servítek, když popisují souložící bezdomovkyni se třemi muži najednou nebo lavičky potřísněné výkaly. "Byla jsem jednou svědkem, jak nějaký z nich močil přímo na lavičku. A pak tam sedne matka s dítětem, hnus. Proto zásadně nesedám na žádnou z chrudimských laviček," poznamenala Aneta.

Lidé jsou už z agresivního a nechutného chování bezdomovců naštvaní. Město má přitom noclehárnu, denní centrum a sociální podnik, ve kterém mohou lidé bez přístřeší pracovat. Ale styl života, který vedou, jim vyhovuje a nic na tom měnit nechtějí. Ve svodkách městské policie se denně píše o výjezdech k hlučným, žebrajícím nebo agresivním bezdomovcům, Chrudimáci sami na jejich chování upozorňují a telefonují na tísňovou linku 156.

"Ano, k problémům tohoto rázu jezdíme i několikrát za den," potvrdil vrchní strážník Lukáš Dvořák.

Lavičky se musí opravit, ale není jisté, zda se na Kateřinu vrátí. Mohou je nahradit jednomístné, na kterých se nedá ležet.Zdroj: Město Chrudim

Senioři a invalidé je potřebují

Smutné je, že lavičky obsazené bezdomovci nemohou na Kateřině využívat ti, kteří si potřebují odpočinout. "Nepřijde vám všem hrozné to, že kvůli bezdomovcům si nebude kde sednout? Maminka bydlí přímo naproti Kateřině, chodí o dvou francouzských holích, a když se jde projít, tak by si ráda třeba na chvíli odpočinula, ale není kde. Zrušení laviček není dobré řešení," poznamenala v diskuzi Ivana.

Podobně mluví i starosta František Pilný. "Nemůžeme lavičky zrušit v celém městě. Mám tu naopak požadavky od méně mobilních občanů na další místa, kam chtějí lavičky umístit," řekl Deníku.

Lavičky by se měly po opravě k obchodnímu středisku vrátit. Ale ještě to není jisté, vedení města zvažuje i jinou variantu, v úvahu připadají jednomístné sedačky, na kterých se nedá spát vleže. "V Chrudimi není žádný bezdomovec, který by nechtěl být bezdomovcem," poznamenal starosta. Odstranění laviček u Kateřiny je podle jeho slov určitý záměr a snaha vyloučit vyřvávající a opilé party z jinak poklidného místa.

Pelech v zadním traktu obchodního střediska, kde bezdomovci přespávali a vznikl tam i velký požár, byl v exekuci vydražen. "Účastnili jsme se dražby, ale nakonec nás přeplatil zájemce, který chce na místě postavit garáž. My jsme ho chtěli zbourat úplně, ale bohužel se tak nestalo. Snad si nový vlastník poradí s případnými snahami proniknout do té boudy," dodal Pilný.

Odvážný plán

Problém s bezdomovci není jen u obchodního střediska Kateřina, rozšířil se k supermarketům, ale i do sídlišť nebo lokality u nádraží. "Uvědomme si, že jsou to lidé jako ostatní, mají svá lidská práva zaručena Ústavou a Listinou základních práv a svobod. A policie nemůže jednat protizákonně. Chci však proti nim vyrazit s veškerou razancí, co zákon umožňuje," nastínil svůj plán starosta.

Někdo chce spát na lavičce nebo v autě, jiný venku pod širým nebem. To by podle Pilného mohl vyřešit dům se zahradou nejlépe někde na okraji města. "Měl by několik skromně zařízených holobytů a sociálky, nic víc. Myslím, že by tam rádi pobývali a mezi lidi by až tak nechodili," zdůraznil Pilný. Připustil, že toto řešení je postavené na požívání alkoholu, na kterém jsou bezdomovci většinou závislí. Na noclehárnu je nikdo s "hladinkou" nepustí, takže potom nemají jinou možnost než přespávat v ulicích města a na lavičkách.