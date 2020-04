Zpočátku žena cítila jen „knedlík“ v krku, pobolívala ji hlava, ale teplotu neměla. Za dva dny ji obtíže naprosto zlomily. „Horečka byla vysoká, jednu dobu jsem naměřila 40,3 stupně. To už mě partner musel odvézt do nemocnice,“ říká Radka. Vzhledem k počtu nakažených v Itálii je možnost hospitalizace prakticky nulová. Nastoupilo domácí léčení.

„Venku bylo třicet stupňů, já měla na sobě tři svetry a nemohla jsem se zahřát. Cítila jsem šílenou únavu, bolely mne vlasy, kůže, všechny kosti v těle a dokonce i zubní stoličky, které mám vytržené. A k tomu se přidal úporný suchý kašel,“ popisuje Radka příznaky počáteční fáze onemocnění virem Covid-19. O něm se tvrdí, že nemá rád horko, a tak pila litry čaje, aby ho z těla dostala. Přátelé jí doporučovali hodně babských rad ke snížení teploty, ale všechno zklamalo.

Horečky trvaly několik dní, Radka navíc kvůli silné únavě a bolesti kloubů téměř přestala chodit – ploužila se kolem krátké stěny i hodinu. V jednu chvíli se loučila se životem a všemi blízkými. „Myslím, že mám srovnání úrovně italského a českého zdravotnictví. Opravdu bychom si měli vážit toho, jak se Česká republika a její obyvatelé ke koronaviru postavili,“ zdůrazňuje. Ví, že ještě nemá vyhráno. I když po devíti dnech horečky a další obtíže pomalu ustupují, měla by následovat mnohem těžší fáze onemocnění.

„Ve druhé fázi končí lidé na ventilátorech. Jsem ráda, že jsem před rokem přestala kouřit, ale nemyslím si, že by se mi to vyhnulo. Myslím, že jsem připravená, až to přijde a umřít se rozhodně nechystám,“ říká Radka odhodlaně. Moc ráda by se dostala do péče českých zdravotníků, její rodina už jedná s ambasádou a ministerstvem zdravotnictví. Snadná cesta to ale zřejmě nebude.

„Moc mi chybí rodina. Třeba moje vnučka mi přes skype vyprávěla pohádky. Vymýšlela si, improvizovala i tři hodiny. Se čtyřicítkou teplotou jsem ji plně nevnímala, ale v nejhorší chvíli byla se mnou, to je pro mne moc důležité. Volají mi i neteře Viktorka a Karolínka. Hovořím s rodinou každý den a pomáhá mi to ve snaze se uzdravit a vrátit se domů,“ uzavírá Radka.