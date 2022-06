Společnost BBRE v čele s generálním ředitelem Janem Kotaškou není v Chrudimi žádným nováčkem. „Je to firma, která bude stavět za obchodním domem Tesco asi tři sta bytů," potvrdil starosta města František Pilný.

To, že by se z hotelu Bohemia nabytím nového spolumajitele, stala ubytovna nebo bytový dům, podle jeho ujištění nehrozí. „Ano, byl takový pokus, ale k tomu je potřeba souhlas města. Takže hotel zůstane hotelem," potvrdil Pilný.

Generální ředitel BBRE redakci Deníku potvrdil, že firma v Chrudimi připravuje vlastní developerský projekt.

Firma BBRE má v současné době v různé fázi projektové přípravy několik zajímavých projektů, a to i v Pardubicích v lokalitě U Červeňáku. Jde o revitalizaci brownfieldu o rozloze 25 hektarů, kde mají vzniknout nejen stovky bytů. „Vnímáme i to, že je nedostatek řadových a rodinných domů, proto v dalších etapách plánujeme větší počet viladomů o 10 až 20 bytových jednotkách nebo přímo samostatných domů,“ uvedl v minulosti pro Deník Kotaška.

„Při sérii souvisejících jednání jsme se dozvěděli o možnosti koupit hotel Bohemia, což jsme vyhodnotili jako zajímavou příležitost. Samozřejmě jsme se dozvěděli také o problémech, které rekonstrukci hotelu doprovázejí. Nyní se začneme intenzivněji věnovat analýze příčin, jež vedly k současnému stavu, a začneme připravovat projekt dokončení rekonstrukce, na němž se, doufejme, shodneme se zástupci města. O dalších krocích samozřejmě budeme informovat," uvedl Kotaška.

Společnost BBRE společně s druhým vlastníkem bude muset řešit i parkování, které je v současné radniční koalici jablkem sváru. Zatímco starosta František Pilný (ANO 2011) vnímá jako prioritu zprovoznit hotel co nejdříve, jeho zástupci Aleš Nunvář a Pavel Štěpánek (Piráti) trvají na vybudování parkoviště nad zemí i pod zemí.

Na tomto problému ostatně před lety zamrzly dohody s původním vlastníkem hotelu, firmou Homa Holding, která původně slíbila u hotelu postavit na pronajatých městských pozemcích obě parkoviště nejen pro hosty, ale i pro veřejnost. Když firma přešla na společnost Bazcom, zůstalo jen u plánů. Její zástupci totiž nenalezli vhodný evropský dotační program, a tak přislíbili jen pozemní parkoviště. S tím se Piráti nemohou smířit.

„My tuto variantu nepodporujeme. Buď se to do roka vyřeší, anebo smlouvu ukončíme," uvedl místostarosta Aleš Nunvář. Starosta Pilný však varuje, že bez parkoviště nelze hotel zkolaudovat. „Jednostranná výpověď smlouvy nic neřeší, dostali bychom se ještě do většího patu. Mně by se ostatně také líbilo podzemní parkoviště, ale pokud by to byl jediný důvod, proč se hotel neotevře, pojďme společně diskutovat o všech možnostech," vyzval starosta.

Radnice si nově najala renomovanou advokátní kancelář, která by jí pomohla dokončit dohodu s majitelem hotelu. Nabytí nového polovičního vlastníka přišlo podle starosty na poslední chvíli.

„Já jsem ve výsledku rád, že to firma BBRE koupila, protože to je jasný signál, že to chce dokončit a provozovat. Přišla za minutu dvanáct, protože už jsem začal vymýšlet jiné strategie na vyřešení hotelu Bohemia - třeba jeho odkoupení buď městem, nebo místní kampeličkou drobných střadatelů, abychom dokázali odblokovat tento stav," řekl Pilný.

To, že je hotel už devět roků uzavřen, je podle jeho slov pro Chrudim velký problém. „Omezuje to i počet účastníků Loutkářské Chrudimi, kteří tak bydlí v Pardubicích nebo ve Slatiňanech. Pokud se navíc obnoví původní záměr na kongresy nebo školení, tak to je pro město ekonomicky přínosné - ti lidi u nás utratí peníze," dodal starosta.